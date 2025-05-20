Фрукты, мороженое и лимонады: как питаться летом, чтобы не растолстеть

Летом особенно сложно удержаться от соблазнов — повсюду фрукты, ягоды, мороженое и сладкие напитки. Хочется все попробовать, и желательно — без последствий для фигуры. Разбираемся, как наслаждаться сезонными вкусностями с умом: не переедать, не набрать вес и не лишать себя удовольствий.
Не заменяйте еду только фруктами
В питании существует понятие баланса жизненно важных веществ. Это то самое БЖУ или белки, жиры и углеводы. А фрукты — это только углеводы и вода. Да, они полезны, но нам нужны не только углеводы.
Высчитывать, сколько и чего съедено — необязательно. Этот метод подходит не всем. Просто следите за разнообразием рациона и не забывайте, что даже полезный десерт — все еще десерт. Ешьте фрукты, но не вместо всей остальной еды. В противном случае вы рискуете получить дефицит многих ценных веществ. А дефициты выливаются в проблемы со здоровьем.
Конечно, летом фруктов и ягод очень много, и устоять перед ними сложно. Да и не нужно. Можно просто сосредоточиться не на количестве, а на разнообразии. Лучше перепробовать все и понемногу, чем переесть черешни один раз и до тошноты.
Фрукты — для вкуса, а не для сытости
Фрукты-ягоды — сладкие и калорийные, но быстро усваиваются. Это такие «пустые» калории, которые не дают длительного ощущения сытости. То есть заглушить голод ими не получится, а вот разнообразить рацион — запросто.
Врачи-диетологи так и не пришли к единому мнению, когда их все-таки лучше есть — до еды или после. Но в перерывах между основными приемами пищи точно можно. А еще добавлять к завтраку — в кашу или гранолу, например. Так вы избежите проблем с аппетитом, вздутия и других неприятностей.
Кстати, если просто фрукты и ягоды кажутся недостаточно вкусными, попробуйте их замиксовать. Шпинат с клубникой и грецкими орехами или брокколи с цитрусовыми и семечками — вариантов много. Всегда можно сделать вкусно, сытно и полезно!
Мороженое — можно, но осторожно
Мороженое — второй летний фаворит наряду с фруктами и ягодами. И отказывать себе в нем не нужно. Достаточно есть холодное лакомство в разумных количествах.
Врач-иммунолог Андрей Продеус напоминает, что «мороженое — это углеводы и жиры». Он советует не есть больше 100−150 граммов в день: так еда для радости не превратится в лишний вес.
А еще стоит делать акцент на вкусе, а не на количестве — ешьте мороженое медленно и непременно маленькой ложечкой. А чтобы получить от лакомства не только радость, но и пользу — ориентируйтесь на состав. Чем он проще и натуральнее, тем лучше. Отдавайте предпочтение обычному пломбиру, сорбету или фруктовому льду.
Осторожно с жидкими калориями
Жидкие калории — самые коварные. В жару так и хочется выпить лишний стакан холодного лимонада или свежего фруктового сока. А «в одном стакане такого напитка может содержаться до пяти ложек сахара» — предупреждает врач-диетолог Татьяна Мазулевская.
Это не значит, что нужно отказаться от вкусных напитков и перейти исключительно на воду. Но стоит понимать, что такие напитки — такой же десерт как шоколад или пирожное. Увлекаться ими опасно для фигуры.
Можно, кстати, перейти на домашние лимонады со свежими фруктами и ягодами. Так вы сможете контролировать состав, а также количество и тип подсластителя. И пить вкусные напитки без вреда для фигуры и здоровья.
Следите за количеством — фрукты тоже могут навредить
Кажется, что фрукты можно есть без ограничений — но это не так. Летом мы частенько забываем, что ягоды и фрукты — это чистые углеводы, богатые фруктозой. Таким природным и вроде бы безобидным сахаром. Но его избыток, как и любой другой сахар, откладывается все туда же — в жир.
Но проблема здесь не только и не столько в лишних калориях. Коварная фруктоза стимулирует аппетит. И на большом объеме фруктов можно легко и незаметно заработать привычку переедать. Фруктовый сезон рано или поздно закончится, а привычка останется.
Поэтому стоит прислушаться к ВОЗ и ограничить фруктовое безумие: 400 грамм в день будет достаточно. Это, кстати, 5 полноценных порций! Все-таки всемирная организация здравоохранения плохого не посоветует.
Все хорошо в разумном количестве. И съедобных радостей жаркого сезона это тоже касается. Так что не забывайте полноценно питаться и соблюдать чувство меры. Тогда фрукты, ягоды и другие летние бонусы не доставят вам ничего, кроме радости.
Автор: Евгения Штегеран