Что и почему они едят перед тренировкой: рацион 5 олимпийцев — от каши до смузи

Обычно Александр ест кашу на масле, и это тоже имеет смысл. Жиры очень важны для тех, кто занимается беговыми лыжами, ведь они позволяют сохранять тепло, даже если на улице суровые морозы. Во время забегов быстро уходит жидкость, поэтому после сытной каши спортсмен выпивает чашку сладкого чая. Это не только вкусно, но и позволяет согреться перед выходом на лыжную трассу.