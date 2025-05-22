Что и почему они едят перед тренировкой: рацион 5 олимпийцев — от каши до смузи

Одни довольствуются чашкой кофе и легким творогом, другие идут в зал только после большой порции риса с курицей. У каждого свой подход к питанию: что идеально для борца, не подойдет гимнасту. Мы узнали, как питаются спортсмены перед тренировкой — и почему их меню так сильно различается.
Александр Большунов — углеводы для выносливости и масло для сохранения тепла
Лыжник и олимпийский чемпион Александр Большунов выбирает легкий перекус перед тренировкой. Обычно это каша — манная или овсяная. В злаках содержится много углеводов, которые медленно расщепляются и позволяют долго сохранять чувство сытости. Это особенно важно в тех видах спорта, где ценится выносливость.
Обычно Александр ест кашу на масле, и это тоже имеет смысл. Жиры очень важны для тех, кто занимается беговыми лыжами, ведь они позволяют сохранять тепло, даже если на улице суровые морозы. Во время забегов быстро уходит жидкость, поэтому после сытной каши спортсмен выпивает чашку сладкого чая. Это не только вкусно, но и позволяет согреться перед выходом на лыжную трассу.
Артем Долгопят — банан для энергии и кофе за час до зала
Гимнаст Артем Долгопят придерживается минимализма в своем меню: перед тренировкой ему достаточно чашки кофе и одного банана. Такой лаконичный перекус дает спортсмену все необходимое: силы, бодрость, ясность ума. Фрукт моментально заряжает энергией благодаря большому количеству «быстрых» углеводов, которые легко усваиваются и дают чувство сытости на долгие часы. Это отличный выбор, если времени мало и нужно срочно восполнить силы без риска перегрузить желудок.
Чашечка крепкого кофе помогает взбодриться, наладить метаболизм и сохранить хорошую концентрацию даже при выполнении сложных элементов на снаряде. Гимнастам нельзя переедать — тяжесть в животе будет мешать тренировке. Поэтому Александр предпочитает максимально легкий перекус минимум за час до зала.
Евгения Тарасова — вареные яйца как источник белка и хлеб для сытости
Фигуристка Евгения Тарасова выбирает простые продукты перед выходом на лед. Как правило это два вареных яйца и кусочек хлеба. Яйца — источник чистого белка, который необходим для мышц. Причем полезнее именно отварные яйца, омлет на растительном масле не даст нужного эффекта.
Хлеб выступает источником «медленных» углеводов, которые усваиваются организмом не так быстро, как те же бананы. Фигуристка выбирает цельнозерновой хлеб, потому что он помогает дольше сохранять сытость и контролирует количество сахара в крови. Это очень важно, ведь сахар часто дает резкие скачки энергии, которые также быстро спадают. В фигурном катании это может стать помехой, ведь на льду требуются стабильность и концентрация.
Кофе и чай с сахаром гимнастка тоже откладывает в сторону, предпочитая этим напиткам обычную воду. Это также помогает избежать неожиданных перепадов энергии.
Абдулрашид Садулаев — курица, рис и овощи как источники белка и углеводов
В случае с борцами одними фруктами не обойдешься — таким спортсменам нужен плотный обед, чтобы было достаточно сил и энергии до выхода на арену. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев предпочитает есть много и основательно. Причем минимум за два часа до зала, чтобы все питательные вещества успели усвоиться.
Курица, рис и овощи — так выглядит идеальный перекус перед залом. Борец называет это сочетание «чистой едой», так как в этих продуктах достаточно нужных веществ для успешной тренировки. Курица помогает восполнить белок, углеводы в рисе дают выносливость, а овощи помогают всему этому усвоиться без тяжести.
Светлана Ромашина — творог с фруктами или смузи для легкости в воде
Пловцы особенно тщательно выбирают перекус, ведь во время тренировки их тело постоянно находится в горизонтальном положении в воде. Если составить меню неправильно, то во время тренировки дискомфорт будет ощущаться очень отчетливо.
По этим причинам пловчиха и синхронистка Светлана Ромашина выбирает максимально легкий белковый перекус. Это может быть творог со свежими ягодами и фруктами, или смузи. Такая еда позволяет оставаться энергичной, но не перегружать организм лишними калориями.
Среди спортсменов нет единого принципа — здесь царит индивидуальный подход. Если пловчихе хватает смузи, чтобы чувствовать себя хорошо, то борцу уже требуется полноценный обед с большим количеством белков. Атлеты из нашей подборки составляют рацион с учетом особенностей своего вида спорта и личных предпочтений. И это работает.
Автор: Карпова Мария