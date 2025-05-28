Какой купальник стройнит: 5 моделей, которые визуально делают фигуру тоньше

Купальник не может изменить тело, но может подчеркнуть его достоинства и скрыть недостатки: добавить изгиб, вытянуть линию, «собрать» силуэт. Дело не в маскировке, а в акцентах. Важно не гнаться за универсальной формулой, а найти ту модель, которая заставляет вас любоваться собой в зеркале.