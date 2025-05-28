Как не поправиться в Турции: 5 лайфхаков для всех, кто собирается в отпуск

Чтобы избежать отечности, не налегайте на оливки и маринованные закуски: это вкусно, но задерживает воду. Старайтесь ограничивать количество алкоголя, рекомендуется не больше одного бокала вина за ужином. Старайтесь пить больше воды и освежающих напитков, например, минеральную воду с лимоном и мятой, но не залпом, а в течение дня небольшими глотками. Еще в рацион можно добавить арбузы и огурцы, которые освежают, а также травяные чаи, например, с мятой, шалфеем и ромашкой.