Как не поправиться в Турции: 5 лайфхаков для всех, кто собирается в отпуск

Все, что вам нужно, — это несколько хитростей: как собрать «умную» тарелку на завтраке, почему десерты можно оставить «на потом» и как прогулка до бассейна способна заменить тренировку. Эти простые лайфхаки помогут держать себя в форме без стресса, чтобы вернуться домой загоревшими, отдохнувшими и стройными.
Завтрак, который держит в форме
Первый прием пищи задает тон на весь день: насыщает, уравновешивает аппетит и помогает не метаться между булочными через пару часов. Если живете в отеле со шведским столом, то один лайфхак поможет не переесть — сначала пройдитесь вдоль столов, посмотрите, что реально хочется, а на обратном пути берите понравившуюся еду.
Идеальная тарелка на завтрак: омлет или яйцо вкрутую, пара ложек белого сыра, щедрая порция свежих овощей и немного фруктов. Белок надолго дает сытость, овощи запускают пищеварение, фрукты удовлетворяют потребность в сладком, не перегружая сахаром. Такой завтрак работает как якорь: вы сыты, довольны и не хотите добирать калории на автомате.
Обед без перегруза
В обед не стоит мучить себя салатными листьями или, наоборот, есть все и сразу. Турецкая кухня как раз создана для баланса: здесь легко собрать тарелку, которая и насытит, и не перегрузит. Ищите три главных элемента:
- белок — кебаб, курица или рыба на гриле, ширдан, запеченные бобы;
- овощи — тушеные баклажаны, кабачки, имам-баялды или салаты без майонеза;
- крупы и хлеб — пара ложек булгура, лаваш, хачапури, чурек или пита.
Добавляйте всего по чуть-чуть: не нужно выбирать между «все попробовать» и «ничего не есть». Чтобы ощутить сытость без переедания, старайтесь брать небольшие порции и есть медленно, наслаждаясь новыми вкусовыми сочетаниями.
Движение без спортзала
В отпуске не хочется считать шаги или тренироваться. И не нужно этого делать: Турция сама дает поводы для движения: море, прогулки вдоль пляжа или по колоритным рынкам. Чтобы добавить немного активности, просто включите пару приятных ритуалов: плавание до завтрака — море бодрит, а 15 минут в воде сжигают больше калорий, чем вы думаете; прогулка после ужина, чтобы насладиться воздухом и неспешным разговором; лестницы вместо лифта.
Турция предлагает много способов оставаться активным без лишнего напряжения. Прогулки по набережной, плавание утром, волейбол на пляже или каякинг вдоль берега легко вписываются в ритм отдыха. А SUP-борды, йога у воды и танцы у бассейна добавляют движения без ощущения «тренировки».
Десерты без вреда для фигуры
Пахлава, щербет, мороженое — звучит как отпуск мечты, и отказывать себе совсем не нужно. Вопрос не в том, есть или не есть, а в том, когда и как. Чтобы не набрать, важно придерживаться простого принципа: десерт — это часть приема пищи, а не отдельный перекус или финальный аккорд перед сном.
Лучше всего есть сладкое днем, после основного приема пищи. Когда десерт идет следом за обедом, организм уже получил белки и клетчатку, которые снижают скачок сахара в крови. Вы чувствуете вкус, наслаждаетесь, но не запускаете цепочку «сладкое — резкий подъем глюкозы — голод — желание поесть». От сладкого перед сном лучше отказаться: вечером метаболизм замедляется, и организм с большей вероятностью отложит «про запас» все лишнее.
Простые лайфхаки от отеков
Иногда приятный «минус» на весах в отпуске вовсе не результат ограничений, а эффект от ухода лишней жидкости. И Турция, с ее жарким климатом и изобилием сочных фруктов, отлично помогает в этом.
Чтобы избежать отечности, не налегайте на оливки и маринованные закуски: это вкусно, но задерживает воду. Старайтесь ограничивать количество алкоголя, рекомендуется не больше одного бокала вина за ужином. Старайтесь пить больше воды и освежающих напитков, например, минеральную воду с лимоном и мятой, но не залпом, а в течение дня небольшими глотками. Еще в рацион можно добавить арбузы и огурцы, которые освежают, а также травяные чаи, например, с мятой, шалфеем и ромашкой.
Отпуск — это не испытание для силы воли и не время для подсчета калорий. Это возможность расслабиться и перезагрузиться. Никаких жестких правил тут нет, просто воспользуйтесь простыми хитростями: сбалансированный завтрак, сладкое в обед и немного движения.
Автор: Елена Дьяченко