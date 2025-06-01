Стройность как побочный эффект: 5 ритуалов, с которых начинается утро худеющих

Это и есть магия физиологии: после ночи мы теряем до одного литра жидкости, кровь становится гуще, замедляется доставка питательных веществ ко всем органам, в том числе к тем, что отвечают за сжигание жира. Вода же запускает пищеварение, помогает выводу солей и ненужных остатков, сдерживает утреннюю отечность, а еще снижает ложное чувство голода. Можно добавить дольку лимона или щепотку морской соли не только для вкуса, но и для стимуляции желчеотделения.