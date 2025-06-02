Суд Екатеринбурга назначил спортсменке штраф за применение допинга

«В допинг-пробе Натальи Окишевой Российское антидопинговое агентство обнаружило запрещенные субстанции из списка WADA 2024 года. В отношении Натальи был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ. Мировой судья признал Окишеву виновной в умышленном нарушении установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.