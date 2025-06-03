Как увеличить рост: эффективные способы для детей и взрослых

«Самая главная ошибка, которую совершают родители, пытаясь стимулировать рост ребенка, — говорить ему, что он должен быть высоким. Такое часто встречается в спорте или у родителей, для которых низкий рост был травмой. Они готовы давать сомнительные препараты, колоть гормон роста без показаний, заставляют висеть на турнике — но забывают, что гены передаются по наследству. Конечно, ребенок может пойти в высокого дедушку, если такой есть, но какие гены передадутся — это лотерея. Важно принять рост ребенка, каким бы он ни был. Если ребенок невысокого роста, стоит обратиться к детскому эндокринологу. При необходимости он назначит обследование, а уже потом — лечение».