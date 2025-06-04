Прана и дыхание: как управлять жизненной энергией по методам йоги

В традициях аюрведы прана представлена как невидимая сила, циркулирующая по телу человека и влияющая на физическое и эмоциональное состояние. Несмотря на отсутствие научных доказательств существования такой энергии, дыхательные техники помогают улучшить самочувствие, снизить тревожность и обрести внутреннее равновесие. В этой статье мы разберем, что такое прана, какие ее виды существуют и как правильно применять дыхательные упражнения для достижения здоровья и гармонии.