Мне стыдно: 4 лайфхака, как заниматься спортом в зале, если стесняешься себя

В соцсетях все выглядят идеально: подтянутое тело, стильная форма, ни капли пота. Но если вы не чувствуете себя уверенно и стесняетесь тренироваться в зале — вы не одиноки. В этом тексте рассказываем, как сохранить активность и заботиться о теле, даже если сложно преодолеть смущение.
Тренируйтесь дома
Дома мы чувствуем себя в безопасности. Никто не смотрит, не оценивает, что на нас надето и насколько правильно мы приседаем или стоим в планке. Можно натянуть старые шорты и растянутую футболку, включить любимую музыку и не бояться осуждающих взглядов. Однако у домашних тренировок есть существенный недостаток: никакой внешней мотивации. Только мы сами волевым усилием можем раскатать коврик и начать заниматься.
Чтобы не бросить домашние тренировки после второго раза, лучше не ставить себе слишком высокую планку. Занимайтесь регулярно, но понемногу, выбирайте базовые упражнения, которые точно сможете выполнить правильно. Можно скачать одно из многочисленных приложений для фитнеса дома. И не стоит заниматься до изнеможения: лучше два-три раза в неделю делать легкую зарядку, чем нагрузить себя часовой кардиотренировкой, а потом свалиться от усталости и все бросить.
Создайте себе условия для тренировки в зале
Обеспечить себе самостоятельно правильную нагрузку на все тело дома не так-то просто. Если все же хочется попробовать зал, но страшно — есть лайфхаки.
Во-первых, выбирайте время с наименьшей загруженностью: предобеденные часы, середина рабочего дня или поздний вечер. И тренажеры, по большей части, будут свободны, и меньше потенциальных осуждающих взглядов вокруг.
Во-вторых, выбирайте свободную одежду. Она не сковывает движения и скрывает то, чего вы стесняетесь. Хороший вариант — длинная широкая футболка, она подойдет и к шортам, и к легинсам.
Ну и, наконец, чтобы меньше стесняться, можно ходить в зал с подругой. Присутствие близкого человека добавит смелости и внутренних сил. Еще один вариант — занятия с тренером, который не будет осуждать и смеяться, зато подскажет, какие упражнения стоит сделать и проследит, правильно ли вы их выполняете.
Поддерживайте себя
Без правильного настроя тренировки вряд ли будут эффективными. Стремясь улучшить тело, не забывайте о чувствах и разуме. Именно благодаря им формируются правильные привычки, а образ жизни меняется в лучшую сторону.
Хвалите себя за каждый шаг. Выбрать тренировку, а не отдых на диване со смартфоном в руках не всегда трудно. Вы уже молодец, если встали на коврик и начали заниматься. А если увеличили количество подходов хотя бы на один — молодец вдвойне.
Не сравнивайте себя с другими. У каждого свой путь, свои физические особенности и возможности. Человек рядом с нами может быть в лучшей физической форме по тысяче причин, которые нам недоступны. Лучше сравнивать себя с самим собой. Чтобы было нагляднее, делайте фото «до» и «после». Это поможет не тонуть в самокритике, а замечать собственный рост.
Используйте психологические инструменты. Можно медитировать до или после тренировки — это поможет успокоить ум и понять свои чувства. Еще один хороший вариант — аффирмации. Назовите себе собственные цели и потребности, и путь к ним станет гораздо яснее.
Заведите трекинг активности и полезных привычек. Можно отмечать тренировки, приемы пищи, контролировать питьевой режим. Так легче планировать и оценивать результат.
Вы не одни — себя стесняются даже звезды
Известные люди всегда на виду, и кажется, что комплексов у них нет. Это не так. Даже имея собственный штат помощников и стилистов, многие звезды, как и обычные смертные, стесняются собственного тела.
Билли Айлиш долго испытывала стресс из-за фото, сделанных папарацци: на них певица казалась себе толстой. Дженнифер Лопес и Шакире пришлось пройти большой путь, чтобы перестать стесняться собственных пышных форм. Селена Гомес пережила буллинг, ей пришлось серьезно заниматься ментальным здоровьем, чтобы принять себя. Она долго стеснялась появляться в зале: все изменило решение нанять личного тренера. Адель начинала тренироваться дома с гантелями по пять минут в день — посещать зал она тоже стеснялась.
Глядя на фотографии подтянутых людей из тренажерного зала, многим кажется, что у них какие-то особенные возможности и совсем нет комплексов. На самом деле их секрет в том, что они сосредоточены на себе и собственных результатах. Не сравнивайте себя с другими, организуйте комфортную среду для тренировок и не забывайте хвалить себя за результаты, пусть даже самые маленькие. Постепенно тело будет меняться, как и отношение к нему.