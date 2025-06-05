Мне стыдно: 4 лайфхака, как заниматься спортом в зале, если стесняешься себя

Не сравнивайте себя с другими. У каждого свой путь, свои физические особенности и возможности. Человек рядом с нами может быть в лучшей физической форме по тысяче причин, которые нам недоступны. Лучше сравнивать себя с самим собой. Чтобы было нагляднее, делайте фото «до» и «после». Это поможет не тонуть в самокритике, а замечать собственный рост.