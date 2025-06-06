Бейонсе, Хейли, Тейлор: как звезды постоянно тренируются, когда нет времени даже на сон

Знаменитости совсем не супергерои. У них бесконечные съемки, гастроли, перелеты, дети и форс-мажоры. Но они все равно находят способ тренироваться — в отеле, на сцене, по Zoom или глубокой ночью. Рассказываем, как знаменитости успевают держать форму, когда нет времени даже вздохнуть.
Бейонсе — тренировки по ночам и с детьми на руках
Бейонсе давно доказала, что для спорта не нужен идеальный график. В плотном расписании суперзвезды едва ли найдется место для утренних пробежек, поэтому она тренируется тогда, когда может. Иногда — даже в полночь. В интервью певица не раз говорила о трудностях совмещения материнства и карьеры, а также о важности планирования времени.
Спорт для Бейонсе — не только тренировки, но и способ быть ближе к семье. Она вовлекает детей в занятия: вместе они медитируют, используют поющие чаши и практикуют другие оздоровительные ритуалы. Так тренировки становятся редким моментом близости. Но отдельно от детей Бейонсе следует довольно тяжелой программе: ее тренер Марко Борхес отмечает, что певица выполняет и кардио, и силовые, — все ради сцены и формы.
Белла Хадид — бокс и упражнения в номере отеля
Белла — одна из самых востребованных моделей мира. Но даже во время напряженных недель моды, когда рабочий день может длиться до 17 часов, Белла старается находить время для занятий спортом. Интенсивные тренировки помогают ей справляться со стрессом, поддерживать форму и чувствовать себя сильной.
В интервью Белла рассказала, что предпочитает активные занятия, такие как бокс. Она признает, что не всегда легко начать тренировку, но как только она оказывается в зале, полностью отдается процессу. Белла тренируется с личным тренером: 20 минут бега, затем бокс и силовые упражнения. Однако в периоды особой загруженности, она адаптирует свои тренировки, используя доступные средства: собственный вес, бутылки с водой и даже подоконники в гостиничных номерах.
Хейли Бибер — 20-минутные пилатес-сессии
Хейли Бибер предпочитает пилатес, и такой выбор связан с прошлым опытом в балете. Хейли отмечает, что такая активность помогает ей чувствовать себя сильной и уверенной, что особенно важно в условиях постоянного внимания от медиа. Модель предпочитает «горячий» тип пилатеса, и в одном из интервью она призналась, что не гонится за длинными сессиями: «Если я сделаю короткую тренировку, мне проще не пропустить следующий день». А еще 20-минутные сессии удачно вписываются между съемками и подготовкой к ним.
После рождения сына в августе 2024 года, Хейли быстро вернулась к своим тренировкам и привела себя в форму. Для этого модель активно занималась, а также соблюдала и соблюдает достаточно строгую диету: отказалась от мяса, ест минимум сахара и углеводов, пьет много воды. Только в отдельные «загрузочные» дни позволяет себе пиццу, фри или сладости.
Тейлор Свифт — кардио на беговой с вокальной репетицией
Певица нашла способ совместить репетиции с тренировками: она поет свой концертный сет-лист на беговой дорожке. Быстрые песни — в быстром темпе, медленные — в умеренном. Так она готовит дыхание, выносливость и сценическую подачу одновременно. В подготовке к туру Eras певица шесть месяцев ежедневно бегала и пела по три часа, превращая кардио в полноценную репетицию.
Помимо бега, Тейлор занималась силовыми тренировками в зале и прошла курс танцев с хореографом. Во время тура певица не давала себе поблажек и продолжала тренироваться дважды в неделю — а для поддержания формы полностью отказалась от алкоголя, за исключением вечера вручения премии Грэмми. После серии концертов Свифт позволила себе день полного отдыха, проведя его в постели для восстановления сил.
Дженнифер Лопес — танцы как основа формы
Джей Ло — воплощение страсти к танцу. Она признается, что танец не ощущается как тренировка: «Не секрет, что я люблю танцевать, поэтому танцы не кажутся мне упражнением». Даже во время гастролей Лопес проводит ежедневные утренние тренировки, а во время подготовки к роли в фильме «Стриптизерши» она интенсивно занималась на пилоне. Все это требует не только физической выносливости, но и дисциплины.
Здоровый образ жизни Дженнифер дополняется строгой диетой: она избегает алкоголя, кофеина и сахара, предпочитая органические продукты и сбалансированные блюда. Ее подход — это не только стремление к идеальному телу, но и забота о здоровье. Лопес подчеркивает важность сна, потребления воды и баланса между работой и личной жизнью. Все это позволяет ей сохранять энергию и мотивацию на протяжении многолетней карьеры.
У каждой звезды свой график, но есть кое-что общее — все они находят время для тренировок, и спорт встроен в их жизнь. У звезды с графиком 24/7 нет времени ждать идеальных условий. Их примеры вдохновляют — если звезды могут найти время на тренировку, то и у нас нет причин откладывать спорт на потом.