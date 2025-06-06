Бейонсе, Хейли, Тейлор: как звезды постоянно тренируются, когда нет времени даже на сон

Хейли Бибер предпочитает пилатес, и такой выбор связан с прошлым опытом в балете. Хейли отмечает, что такая активность помогает ей чувствовать себя сильной и уверенной, что особенно важно в условиях постоянного внимания от медиа. Модель предпочитает «горячий» тип пилатеса, и в одном из интервью она призналась, что не гонится за длинными сессиями: «Если я сделаю короткую тренировку, мне проще не пропустить следующий день». А еще 20-минутные сессии удачно вписываются между съемками и подготовкой к ним.