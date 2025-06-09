Лето помогает худеть: 5 лайфхаков, как использовать сезон на максимум

Психологи называют это «эффектом изобилия». Когда правильная еда не требует усилий, а просто есть под рукой, ее легче выбирать. Плюс, многие овощи и ягоды обладают низкой калорийностью, но отлично насыщают. Можно заменить привычные снеки на черешню, йогурт, салат с авокадо — и не чувствовать, что вы на диете, ведь здесь «полезно» и «вкусно» совпадают.