Почему все сдаются через неделю: 5 лайфхаков, чтобы сделать спорт привычкой

Не стоит планировать то, что заведомо сложно выполнить. Если вы вообще не занимались спортом, или целый день на работе, или находитесь в декрете с двумя погодками, ежедневные часовые тренировки вы точно не потянете. Лучше начать с мини-задач — например, 10−15 минут активного движения. Да, кажется, что это слишком легко и вы совсем не устаете, зато не будет отката, а вот результат через некоторое время точно появится.