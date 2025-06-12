Он — хоккейная легенда, она — модель: как Овечкин и Шубская нашли друг друга

Они могли бы стать очередной громкой парой из мира шоу-бизнеса и спорта — с обложками, скандалами и громкими заголовками. Но выбрали другое. Александр Овечкин и Анастасия Шубская строят свою жизнь без шума и громких заявлений. Их история — про любовь, которая не требует доказательств, и про союз, где на первом месте — уважение, а не рейтинги.
Как они познакомились и что сразу пошло не так
Александр и Анастасия встретились в Пекине в 2008 году во время Олимпийских игр. Девушка приехала с матерью — актрисой Верой Глаголевой, Овечкин — как игрок сборной России по хоккею. Девушке было всего 15 лет, спортсмену — 23, в силу ее юного возраста и жизненных обстоятельств близкого знакомства не случилось. Позже Настя уехала учиться в Лос-Анджелес, а Овечкин продолжал строить карьеру на льду. Связь между ними оборвалась на несколько лет.
В 2014 году они снова пересеклись — на одном из светских мероприятий в Москве. Александр сразу узнал Анастасию и подошел поговорить. С тех пор он начал проявлять инициативу: писал ей, приглашал на встречи, пытался завязать общение. Но Анастасия, к тому моменту уже состоявшаяся модель и актриса, не спешила сближаться с хоккеистом. Позже она признавалась: «Спортсмен, да еще и с такой армией поклонниц». За знаменитым Ови и правда тянулась слава сердцееда, многочисленные романы с актрисами, певицами, спортсменками — но ни одна не задержалась рядом надолго.
Возвращение и новое начало
Овечкину понадобилось немало времени, чтобы завоевать доверие Анастасии, но из-за расстояния и занятости обоих, отношения не сразу стали романтическими. Сначала была переписка: спортсмен нашел профиль девушки в социальных сетях и написал ей. А потом они, наконец, решили встретиться лично.
Свидание прошло в ресторане, и опасения Насти, что им не о чем будет пообщаться после долгих переписок, не подтвердились. «Оказалось, нам всегда есть о чем поговорить. Часто замечаю, как парень с девушкой сидят в ресторане, уткнувшись в экраны своих телефонов. Это ужасно! Я Саше так и сказала: “Не дай Бог у нас с тобой тоже так будет”», — делилась Шубская в интервью. С этого момента их отношения начали стремительно развиваться.
Они не спешили с публичными заявлениями, но внимательные подписчики замечали, что в соцсетях появляются одинаковые фоны на разных фото, комментарии с намеками и сдержанные лайки. Сомнения исчезли, когда Овечкин выложил фото с помолвочным кольцом и подписью: «Она сказала да.» Стало понятно — это уже не просто роман, а начало новой истории.
Свадьба, рождение детей и жизнь в США
В августе 2016 года влюбленные сыграли свадьбу. Через год Александр и Настя устроили пышное торжество, где присутствовали звезды спорта, шоу-бизнеса и близкие друзья пары. После свадьбы пара перебрались в США, выбрав для жизни спокойный и престижный пригород в штате Вашингтон.
В 2018 году родился первый сын — Сергей. Мальчика назвали в честь трагически погибшего старшего брата Александра. В 2020 году родился второй сын — Илья. Разница между братьями небольшая, и это видно на семейных фото: они растут вместе, играют, болеют за папу с трибун и уже уверенно держат клюшки.
Публичность без лишнего: как они держат баланс
Будни семьи Александра и Насти — смесь спорта, путешествий, семейных праздников и редких светских выходов. Они почти не дают интервью, не устраивают шоу из своей личной жизни и не торгуют откровениями. Но при этом остаются в фокусе внимания: то фото с отдыха, то видео, как Александр играет в хоккей с сыновьями во дворе, то Настя делится теплыми семейными моментами.
Их секрет — в честности. Публика знает, что за красивыми фотографиями стоит настоящая любовь, без фильтров и постановок. Даже в соцсетях Настя — не про глянец, а про семейные ценности, искренность и поддержку.
Когда в 2024 году Овечкин забросил 895-ую шайбу и побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки, именно Настя была одной из первых, кто поздравил мужа. Она опубликовала видео с историческим голом и фото с детьми на трибуне и плакатом: «Гордимся тобой!».
История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской — пример того, как настоящие чувства могут преодолеть любые сложности. Настя — не стала тенью великого хоккеиста, она — мудрая женщина и отдельная личность. А Александр — не просто чемпион, а муж и отец, который ценит семью выше спортивных трофеев. Их путь от случайной встречи до крепкой семьи вдохновляет и показывает, что любовь, поддержка и взаимопонимание — ключевые составляющие счастливой жизни.
Автор: Ольга Бессонова