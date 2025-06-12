Он — хоккейная легенда, она — модель: как Овечкин и Шубская нашли друг друга

В 2014 году они снова пересеклись — на одном из светских мероприятий в Москве. Александр сразу узнал Анастасию и подошел поговорить. С тех пор он начал проявлять инициативу: писал ей, приглашал на встречи, пытался завязать общение. Но Анастасия, к тому моменту уже состоявшаяся модель и актриса, не спешила сближаться с хоккеистом. Позже она признавалась: «Спортсмен, да еще и с такой армией поклонниц». За знаменитым Ови и правда тянулась слава сердцееда, многочисленные романы с актрисами, певицами, спортсменками — но ни одна не задержалась рядом надолго.