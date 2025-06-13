Ешь, копай, худей: как питаться вкусно и не поправиться на даче летом

Например, сварите яйца вкрутую, добавьте к ним овощи, немного зернистой горчицы и ложку оливкового масла — получится сытный и сбалансированный летний обед. В компанию к таким ингредиентам отлично подойдет консервированный в собственном соку тунец (только выбирайте не тот, что в масле). Ну и, конечно, всегда можно сварить куриную грудку или филе индейки и положить в контейнеры. Если на даче нет холодильника, поместите их в ведро с колодезной водой и оставьте в тени: за день птица точно не испортится.