Маленькие победы, которые меняют всё: 4 лайфхака, как не сгореть на пути к цели

Конечно, спорт — мир, где всегда есть победитель и проигравший. Каждый тренер говорит своему воспитаннику перед турниром, чтобы тот возвращался с медалью. Однако важно не просто победить, а суметь не зацикливаться на победе или проигрыше, а встать и идти дальше.