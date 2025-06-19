Каша, белок, специи: чем завтракают спортсмены на сушке, чтобы не страдать

Завтрак на сушке — не просто еда, а настоящая база для успешного жиросжигания и сохранения мышц. Если раньше вы думали, что можно похудеть, просто голодая или пропуская утренний прием пищи, то знакомьтесь с историями чемпионов: они знают, что правильный старт дня помогает победить не только лишний вес, но и собственные слабости.