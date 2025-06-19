Почему вы не худеете на салатах: 4 ошибки, которые мешают сбросить вес

Крабовый салат с консервированной кукурузой и майонезом тоже выглядит безобидно, но часто именно он мешает похудению. Любителям греческого салата стоит учитывать, что большая порция феты и оливкового масла — это много жиров, которые легко приводят к набору веса, не давая при этом чувства сытости. А сухарики, даже если они называются «диетическими», часто жарятся на масле и по калорийности сравнимы с маленьким десертом.