Дофаминовые прыжки: правда и мифы о новом фитнес-тренде

Одна из важных особенностей дофаминовых прыжков в том, что прыгать следует без обуви: например, в носках, либо босиком. По словам автора методики, это необходимо для стимуляции неких рецепторов на подушечках больших пальцев, которые отвечают за усиленную выработку дофамина. В свою очередь высокий уровень гормона удовольствия обеспечивает отличное настроение во время и после тренировки, а также помогает зарядиться энергией и сохранить мотивацию для следующих занятий. Но важно знать, что наличие или отсутствие дофаминовых рецепторов на больших пальцах, о которых говорит блогер, не подтверждено никакими научными исследованиями.