Почему массаж стоп заменит йогу: лайфхаки, как снять усталость за 5 минут

Связь со здоровьем позвоночника, внутренними органами, гормонами, лимфой и системой кровообращения — это все стопы. Проработка стоп оказывает настоящий терапевтический эффект, а еще помогает «заземлиться». Собрали для вас небольшой гайд и рассказали, как работать со стопами, чтобы быстро почувствовать результат.
Как работают стопы: за что они отвечают
В стопах более 72 тысяч нервных окончаний — они связаны со всем, что происходит в нашем теле. Основные функции стоп: опора и движение, амортизация, баланс и так называемый мышечный насос. Так что стопы отвечают за:
- работу мышц и внутренних органов;
- обмен веществ;
- нормальную работу кровеносной и лимфодренажной систем;
- равновесие — физическое и ментальное;
- энергетический баланс.
А еще на стопах располагается множество рефлексогенных зон — то есть участков, способных стимулировать наши рефлексы.
Кроме того, по стопам можно сориентироваться в общем состоянии организма и найти «поломки». Цвет и структура кожи, температура, форма и даже мозоли — абсолютно все имеет значение.
Что могут дать 5 минут работы со стопами
Регулярная проработка стоп — это профилактика заболеваний и вклад в хорошее самочувствие. Небольшие «тренировки» помогут бороться с отеками, снизят мышечное напряжение и улучшат осанку. А точечный массаж стоп — отличная рефлексотерапия.
Тренировать стопы можно так:
- прокатывать небольшой мяч под стопой: от пятки до пальцев и назад — мягко и без лишнего нажима;
- ходить босиком: дома, по траве и даже по мелкой гальке;
- перекатываться с носков на пятки;
- вставать голыми ногами на аппликатор Кузнецова;
- делать подъемы на носки.
Выполняйте 1−2 упражнения в день, каждое по 5 минут. А у босоногой ходьбы и вовсе нет ограничений по времени.
Гимнастику можно завершить легким массажем — также не более 5-ти минут. Для этого сядьте поудобнее, нанесите на стопы массажное масло или крем и хорошо разотрите их от пальцев к пяткам. Теперь пройдитесь одним-двумя пальцами по всем напряженным и болезненным точкам.
Почему это похоже на йогу
Работа со стопами направлена «вовнутрь» — как и йога-практика, но без лишнего напряжения. Концентрация на телесности и ментальности, а также глубокое расслабление — это все гимнастика и массаж стоп.
Но стопы не требуют особых навыков или выполнения сложных асан. И упражнения, и массаж можно делать дома или включать в привычный комплекс. Они дополнят любые тренировки — даже силовые. Фитнес-тренера часто используют их как профилактику травм и для воздействия на глубинные мышцы.
Стопы человека уникальны, это буквально «адвокат» нашего здоровья. Даже 5 минут внимания к ним — большой вклад в заботу о теле. Ходите ли вы босиком, делаете массаж или просто сжимаете пальцы ног — неважно: эффект будет не хуже, чем от йоги.