Почему массаж стоп заменит йогу: лайфхаки, как снять усталость за 5 минут

Гимнастику можно завершить легким массажем — также не более 5-ти минут. Для этого сядьте поудобнее, нанесите на стопы массажное масло или крем и хорошо разотрите их от пальцев к пяткам. Теперь пройдитесь одним-двумя пальцами по всем напряженным и болезненным точкам.