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Почему массаж стоп заменит йогу: лайфхаки, как снять усталость за 5 минут

Стопы не только точка опоры, но и важный орган чувств. А подошвы стоп — настоящий «пульт управления» организмом. Рассказываем, как с этим работать — и почему эффект от такой работы чем-то напоминает йогу.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Массаж стоп.
Источник: Freepik

Связь со здоровьем позвоночника, внутренними органами, гормонами, лимфой и системой кровообращения — это все стопы. Проработка стоп оказывает настоящий терапевтический эффект, а еще помогает «заземлиться». Собрали для вас небольшой гайд и рассказали, как работать со стопами, чтобы быстро почувствовать результат.

Как работают стопы: за что они отвечают

Девушка делает массаж стопы пальцем.
Стопы человека связаны со всем, что происходит в организме.Источник: Freepik

В стопах более 72 тысяч нервных окончаний — они связаны со всем, что происходит в нашем теле. Основные функции стоп: опора и движение, амортизация, баланс и так называемый мышечный насос. Так что стопы отвечают за:

  • работу мышц и внутренних органов;
  • обмен веществ;
  • нормальную работу кровеносной и лимфодренажной систем;
  • равновесие — физическое и ментальное;
  • энергетический баланс.

А еще на стопах располагается множество рефлексогенных зон — то есть участков, способных стимулировать наши рефлексы.

Кроме того, по стопам можно сориентироваться в общем состоянии организма и найти «поломки». Цвет и структура кожи, температура, форма и даже мозоли — абсолютно все имеет значение.

Что могут дать 5 минут работы со стопами

Девушка делает массаж стоп лентой.
Упражнения и гимнастика стоп оказывают благотворное воздействие на тело и психику.Источник: Freepik

Регулярная проработка стоп — это профилактика заболеваний и вклад в хорошее самочувствие. Небольшие «тренировки» помогут бороться с отеками, снизят мышечное напряжение и улучшат осанку. А точечный массаж стоп — отличная рефлексотерапия.

Тренировать стопы можно так:

  • прокатывать небольшой мяч под стопой: от пятки до пальцев и назад — мягко и без лишнего нажима;
  • ходить босиком: дома, по траве и даже по мелкой гальке;
  • перекатываться с носков на пятки;
  • вставать голыми ногами на аппликатор Кузнецова;
  • делать подъемы на носки.

Выполняйте 1−2 упражнения в день, каждое по 5 минут. А у босоногой ходьбы и вовсе нет ограничений по времени.

Гимнастику можно завершить легким массажем — также не более 5-ти минут. Для этого сядьте поудобнее, нанесите на стопы массажное масло или крем и хорошо разотрите их от пальцев к пяткам. Теперь пройдитесь одним-двумя пальцами по всем напряженным и болезненным точкам.

Почему это похоже на йогу

Женщина делает массаж стоп на коврике.
Тренировка стоп имеет схожий с йогой эффект.Источник: Freepik

Работа со стопами направлена «вовнутрь» — как и йога-практика, но без лишнего напряжения. Концентрация на телесности и ментальности, а также глубокое расслабление — это все гимнастика и массаж стоп.

Но стопы не требуют особых навыков или выполнения сложных асан. И упражнения, и массаж можно делать дома или включать в привычный комплекс. Они дополнят любые тренировки — даже силовые. Фитнес-тренера часто используют их как профилактику травм и для воздействия на глубинные мышцы.

Стопы человека уникальны, это буквально «адвокат» нашего здоровья. Даже 5 минут внимания к ним — большой вклад в заботу о теле. Ходите ли вы босиком, делаете массаж или просто сжимаете пальцы ног — неважно: эффект будет не хуже, чем от йоги.