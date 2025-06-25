Меню для плоского живота: питание, которое даст результат уже за 3 дня

В статье рассказываем про питание, которое работает на пресс. Рацион рассчитан на три дня — как экспресс-режим для тех, кто уже в тренировочном процессе, но хочет ускорить и усилить визуальный эффект. Каждый день — это три сбалансированных приема пищи и 1−2 перекуса, подобранных так, чтобы поддерживать нормальный уровень энергии и не провоцировать переедание.