Топ-12 лучших детских велосипедов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Изучив десятки моделей, удалось составить объективный рейтинг лучших детских велосипедов — такие велосипеды актуальны в 2025 году. В статье вы найдете 12 моделей: трехколесные до 5 лет, четырехколесные для обучения вождению и стандартные двухколесные для опытных райдеров-подростков. Отбирали по ключевым параметрам: диаметр колес и размер рамы, максимальная нагрузка и комплектация. А у моделей постарше рассмотрели тормозную систему, амортизацию и трансмиссию.
Рейтинг лучших трехколесных велосипедов с ручкой для детей от года
Трехколесные велосипеды устойчивы благодаря конструкции, контролируются родителями с помощью управляемой ручки и безопасны благодаря ремням, зонту-капюшону, бамперу вокруг сиденья, подножкам и другим особенностям для защиты малыша. А еще у них бывают дополнения в виде светомузыки, яркого дизайна, корзинок или сумок для хранения игрушек, воды и перекуса — все для того, чтобы ребенку и родителю было комфортно. Мы собрали четыре лучшие модели трехколесных велосипедов для детей от 10 месяцев и старше — описали каждую полезную функцию.
1. Doona Liki Trike S1
Этот детский велосипед стал популярен среди тех, кому нужна компактная, легкая и складная модель. Легко помещается в багажник машины, ручную кладь самолета, его удобно взять в поезд и в другой транспорт — это дорожный формат. Это возможно за счет оригинального механизма складывания без ключей, только с помощью кнопок. По размеру велосипед небольшой, рассчитан на детей от 10 месяцев до 3 лет. Колеса из полиуретана больше подойдут для ровного покрытия. Корзинок и сумочек тут нет ради экономии места, зато родительская ручка поднимается до 105 см. Есть трехточечный ремень, стояночный тормоз и защита от спиц. Сидушка не разворачивается, но спинка отклоняется назад до 120°, если ребенок хочет отдохнуть. Отдельных подножек нет, эту функцию выполняют педали: когда малыш готов их крутить сам, их просто можно переставить на колесо. Велосипед также подходит на вырост: из полного комплекта с капюшоном, спинкой, ободом и родительской ручкой можно сделать удобный велосипед.
В отзывах пишут о действительно удобной транспортировке этой модели, в сложенном состоянии даже предусмотрена ручка-переноска. Из нюансов отмечают, неудобный обод, который не отсоединяется, ребенка надо сажать сверху. Также пишут о неустойчивости при прохождении бордюров. К модели можно докупить много разных аксессуаров для комфортных катаний: дождевик, подстаканник, наклейки для дизайна рамы и так далее.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 10 месяцев до 3 лет
|Рост ребенка
|От 70 до 98 см
|Максимальная нагрузка
|20 кг
|Диаметр переднего и задних колес
|7,8 (19,8 см) и 6,1 (15,4 см) дюймов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для детей от 10 месяцев (от 70 см ростом)
- Компактный, легкий, подходит для транспортировки
- Простой механизм складывания без ключей и отверток
- Есть ремни безопасности, обод, защита от спиц, стояночный тормоз и зонт-капюшон
- Откидная спинка до 120°
- Родительская ручка поднимается до 105 см
- В продаже есть множество аксессуаров для велосипеда
Минусы:
- Сиденье не регулируется и не поворачивается
- Нет места под хранение вещей
- Маленькие колеса, менее проходимые
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2. ZIGZAG LUX 12«/10»
Универсальный и многофункциональный трехколесный велосипед для детей с широким возрастным диапазоном: от одного года до пяти лет. Максимальная нагрузка на раму возможна до 30 кг. За езду здесь отвечают надувные резиновые колеса — они наиболее проходимы в условиях неровной дороги, дают меньше вибрации и шума. В модели предусмотрена защита ребенка: есть трехточечный ремень, мягкий обод, зонт-капюшон с вентиляцией-окошком, холостой ход педалей при движении ручкой родителя, стояночный тормоз и крылья-брызговики. Сиденье может регулироваться ближе к рулю, а также его можно развернуть лицом к родителю. Спинка откидывается до 145° в трех положениях — ребенок может поспать. Модель подходит на вырост: из формата коляски ее можно превратить в полноценный трехколесный велосипед без управления родителем. Единственное, от ручки остается основание, что может быть небезопасно. Родительская ручка регулируется всего от 95 до 100 см в высоту. Из мест для хранения есть задняя тканевая корзина и сумка на родительской ручке — можно перевозить игрушки ребенка, снеки, перекусы, воду.
По отзывам покупателей, велосипед радует дизайном: бампер похож на машину, также есть светомузыкальная панель. Отмечают, что есть модель с дополнительной комплектацией с блютузом и подстаканником, она дает возможность длительно гулять — родителю удобно ставить стакан с кофе, а ребенку можно включить любимую музыку, сказки или колыбельную для сна. Из неудобств: пишут о трудной сборке велосипеда, в некоторых случаях отдают в мастерскую. А еще модель не складывается, пишут, что не всегда помещается в багажник машины при перевозке и в путешествиях.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 1 до 5 лет
|Рост ребенка
|От 70 до 105 см
|Максимальная нагрузка
|30 кг
|Диаметр переднего и задних колес
|12 (30,4 см) и 10 (25,1 см) дюймов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Большие надувные колеса
- Рассчитан на вырост: трансформируется в полноценный велосипед
- Сиденье регулируется, поворачивается на 180°
- Ремни безопасности и мягкий бампер
- Корзинка и сумочка для хранения вещей
- Зонт-капюшон с окошком
- Светомузыкальная панель
- Съемная тканевая накладка в зоне сиденья
Минусы:
- Не складывается
- Со слов пользователей, трудно собрать из коробки
- После снятия ручки управления, остается основание сзади сидушки
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3. CITYRIDE Lunar 2.0
Резиновые надувные колеса проедут без дребезгов даже по плитке и каменной кладке. Сидушка крутится на 360°, при этом положение меняется с сидящим ребенком: если малыш устал сидеть за рулем, можно развернуть его лицом к себе, откинуть спинку практически до лежачего состояния. Для ног установлено два вида подножек: можно вытянуть и положить согнутыми, как при обычной езде. Дополнительная особенность заключается в наличии блютуз-подключения и светомузыкального руля. Велосипед рассчитан на рост от 80 до 105 см, однако производитель рекомендует возраст от 1 до 3 лет, но лучше ориентироваться на рост ребенка. Здесь мягкий обод вокруг сидушки, стандартные ремни безопасности с удержанием плеч, ножной стояночный тормоз и защита от спиц на переднем колесе. Модель можно купить на несколько сезонов: используется и как коляска с родительским контролем, и как самостоятельный велосипед. Родительская ручка здесь связана с рулем — он не поворачивается свободно.
Пользователи в отзывах пишут о люфте в соединительных узлах при езде по неровностям — связано это может быть с неправильной сборкой или браком. Также есть комментарии о том, что защитный капюшон нельзя откинуть, только если снять целиком. Из преимуществ модели от этого бренда можно подчеркнуть гарантийное обслуживание — до 18 месяцев.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 1 до 3 лет
|Рост ребенка
|От 80 до 105 см
|Максимальная нагрузка
|35 кг
|Диаметр переднего и задних колес
|12 (30,4 см) и 10 (25,1 см) дюймов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надувные колеса с большим диаметром
- Увеличенная нагрузка на раму
- Можно видоизменять из коляски в велосипед
- Сиденье крутится на 360° с сидящим ребенком
- Спинка максимально откидывается до 150°
- Мягкий обод, ремни безопасности с тремя точками, стояночный тормоз и защита на спицах
- Блютуз-подключение и светомузыка руля
- Есть задняя корзинка с крышкой и сумочка
- Гарантия до 18 месяцев
Минусы:
- Со слов пользователей, низкая ручка для взрослого
- Ручка родителя и руль ребенка работают только вместе
- Не снимается спинка в режиме велосипеда
- Нет складывания
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4. WERTER BERGER PREMIUM
Один из бюджетных вариантов трехколесных велосипедов для детей. Рассчитан на широкую возрастную группу: от 10 месяцев до 4 лет, ростом 80—105 см и весом до 25 кг. Здесь сделан упор на безопасность, так как вместо классического ремня, установлен пятиточечный — такой держит ребенка крепко со всех сторон. Мягкий бампер, стояночный тормоз, защита от попадания ног в спицы и зонт-капюшон со смотровым окошком делают эту модель одной из самых безопасных для ребенка. Сидушка откидывается назад до 125° — менее удобно для сна, однако отдохнуть ребенок сможет. Колеса выполнены из вспененного EVA-материала, такой считается износостойким, прочным и нетоксичным. Велосипед подойдет, если берете его на вырост или с возможностью передачи младшему ребенку. Есть сумочка на ручке, подстаканник и карман для смартфона. Зонт-капюшон откидывается и фиксируется, есть окошко с москитной сеткой, также есть боковая сетка для лучшей защиты от мелких осадков. Родительская ручка поднимается до 102 см в высоту. Есть механизм складывания, который уменьшает габариты до 80 см в длину. На руле у ребенка нет музыки или фонаря, но есть звонок.
Покупатели подмечают бюджетную стоимость этого велосипеда с богатым комплектом аксессуаров. Но также в отзывах указывают на плохо реализованную возможность складывания без применения ключей — сделать это можно не всегда быстро и легко, велосипед нужно разбирать по частям. Пишут и о неудобных колесах при езде по неровностям — они не смягчают вибрации и удары. Из особенностей стоит подчеркнуть возможность оплаты этой модели на Ozon социальным сертификатом.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 10 месяцев до 4 лет
|Рост ребенка
|От 80 до 105 см
|Максимальная нагрузка
|25 кг
|Диаметр переднего и задних колес
|10 (25,4 см) и 8 (20,3 см) дюймов
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для детей от 10 месяцев до 4 лет
- Улучшенная защита
- Спинка отклоняется до 125°
- Можно трансформировать в велосипед с самостоятельным управлением
- Зонт-капюшон фиксируется в нескольких положениях, есть смотровое окошко и боковые сетки
- Есть тканевая сумка на ручке, карман для смартфона и подстаканник
- Возможность приобрести с помощью социального сертификата на Ozon
Минусы:
- Не получится повернуть ребенка лицом к себе
- Задняя корзинка без фиксатора вещей
- Нет задних крыльев-брызговиков
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Рейтинг лучших четырехколесных велосипедов
Как только ребенок подрос и может крутить педали — пора ему становиться самостоятельным участником дорожного движения. Для того, чтобы обучение езде было безопасным, обойтись только шлемом и защитой не получится. У четырехколесных велосипедов есть на заднем основном колесе два дополнительных — это маленькие страховочные (тренировочные) колеса. С ними ребенку легче научиться держать равновесие, так как в случае заваливания дополнительные колеса его поймают. Мы изучили множество моделей и собрали четверку для ребенка от трех до восьми лет.
1. Qplay CB01 MiniBy
Велосипед видоизменяется под возраст ребенка: от 2,5 до 6 лет можно использовать как велосипед для обучения — с двумя страховочными колесами сзади. Также можно снять маленькие колеса и педали — получится беговел. А если ребенок возрастом 4—8 лет и уже умеет самостоятельно кататься без тренировочных колес — они снимаются и получается полноценный велосипед. Размер рамы подойдет для детей ростом от 85 до 105 см. Стальная рама без амортизации выдерживает до 30 кг веса. Сиденье из экокожи, поднимается до 41 см. Руль регулируется под рост ребенка, оснащен противоскользящими накладками и боковыми резиновыми стопперами. Для дополнительной защиты на дороге предусмотрен ограничитель поворота руля. Также есть полностью закрытый кожух для цепи, чтобы ноги или край одежды не попали туда. У модели нет скоростей, однако есть два тормоза: задний и передний. При этом тормоза здесь кантилеверные вместо привычных вибрейков — такие долговечнее и безопаснее для маленьких велосипедистов. Конструкция рамы не складывается, однако габариты весьма компактные, а вес в 8,6 кг позволяет без труда поднять велосипед на нужный этаж.
В отзывах сообщают о неудобной посадке для ребенка ростом от 104 см и выше, хотя в рекомендациях производителя указано, что велосипед подходит для 8 лет. Как советуют родители: если не уверены, лучше примерить велосипед на месте, а уже после принимать решение о выкупе товара.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 2,5 до 8 лет
|Максимальная нагрузка
|30 кг
|Диаметр основных колес
|14 дюймов (35,56 см)
|Вес велосипеда
|8,6 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- 3 в 1: беговел, велосипед со страховкой и стандартный
- Кантилеверные ободные тормоза с двух сторон
- Ограничитель поворотов
- Звонок и светоотражающие элементы
- Защитный кожух на цепи
- Есть выбор цвета
Минусы:
- Нет крыльев от брызг
- Нет подножки
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2. Stern Flash 16" (2023)
Велосипед уникален своим дизайном — у него есть яркая подсветка на раме с несколькими режимами работы. Управляется свет с помощью кнопок вдоль рамы перед рулем. Модель подходит для детей постарше за счет увеличенного диаметра колеса. Возможная нагрузка на раму из легкой стали увеличена до 40 кг. Мягкое анатомическое седло для поездок в городе и руль можно регулировать по высоте юного велосипедиста. А учебные маленькие колеса приподняты от земли для удобства при поворотах. Амортизации или скоростей здесь также не предусмотрено — этот детский транспорт не для экстремального или скоростного вождения. Из тормозов здесь только ручные: задние и передние ободные, типа V-brake — они бюджетнее, проще в использовании и более резко останавливают транспорт. Педали с функцией реверса, их можно прокручивать назад для более удобного положения для старта. Так как велосипед рассчитан на более старших детей, защитный кожух закрывает цепь только сверху. Механизма складывания в модели нет, за счет большого диаметра колеса и веса до 10,4 кг могут быть трудности при транспортировке или хранении.
В отзывах отмечают качественную сборку и комфортную езду с простой регулировкой под рост. И особенно нравится подсветка: детям за необычное свойство, а родителям за дополнительную безопасность на вечерних прогулках — лучше видно ребенка.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 4 до 6 лет
|Максимальная нагрузка
|40 кг
|Диаметр основных колес
|16 дюймов (40,64 см)
|Вес велосипеда
|10,4 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Управляемая подсветка рамы
- Педали с реверсом
- Кожух с верхней защитой
- Есть крылья-брызговики
- Есть подножка
- Гарантия до 2 лет
Минусы:
- Со слов пользователей, маленькие колеса из тонкого гнущегося металла
- Может быть большим для ребенка 4 лет
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3. Royal Baby Space Shuttle
Дизайн этого велосипеда действительно можно назвать космическим кораблем: рама замысловатой формы и красивые черные ободы. Причем рама не из привычных алюминия и стали, а из магниевого сплава — легче и долговечнее. Представлен велосипед в нескольких цветах: есть как сдержанные, так и яркие. Производитель собрал модели для самых разных возрастов: есть диаметр колес на 14, 16 и 18 дюймов. Поэтому подобрать модель можно как для трехлетнего райдера, так и для десятилетнего. Руль и седло регулируются по росту, в 16«модели — до 76 и 62 см соответственно. Ножных тормозов здесь нет, педали вместо этого прокручиваются назад, но есть два ручных для обоих колес — V-brake. Цепь полностью накрыта кожухом, исключает попадание туда ног или края одежды. Однако в модели постарше, с диаметром колеса 18», кожух покрывает только сверху. Рама без складывания, но за счет формы, велосипед можно удобно поднять и перенести — в обозреваемой модели вес до 9,3 кг, а длина до 117 см. Комплектация разнится от года к году, более ранние продавались без подножки и крыльев. А выпущенные с 2025 года с полным комплектом — и дополнительно насос, звонок, набор ключей.
Покупатели комментируют в отзывах свои впечатления как положительные. Внешний вид модели детям нравится. Отмечают легкий вес и удобный хват для переноса.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 3 до 5 лет
|Максимальная нагрузка
|40 кг
|Диаметр основных колес
|16 дюймов (40,64 см)
|Вес велосипеда
|9,3 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Необычный внешний вид
- Широкий размерный ряд
- Есть комплект с крыльями и подножкой
- В обновленной версии сразу в коробке насос, звонок и набор ключей
- Кожух с полной защитой цепи
- Гарантия до 1 года
Минусы:
- Может попасться комплектация без крыльев и подножки
- Дополнительные колеса не укреплены, при высоких нагрузках могут загнуться
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4. Stels Jet KC 14" Z010
У модели есть полезная особенность — мягкая вставка на раме. Такая рама не только дает виду схожесть с байком, но и несет безопасную функцию в случае падения или удара. Расцветок в продаже много, можно подобрать по вкусу каждому ребенку. Согласно рекомендации производителя, данный велосипед подходит для детей ростом от 95 до 110 см, рассчитан на 3—5 лет. Если ребенок постарше, но подходит по росту, сверьтесь с максимальной нагрузкой — вес должен быть до 30 кг. Рулевая стойка подстраивается под рост, а сидушка меняет еще и угол наклона. В модели тормозная система с двумя вариантами: ручной с V-brake и ножной с помощью педали. Ножной тормоз проще для ребенка на первых этапах обучения, поэтому модель хорошо подойдет для начинающих юных велосипедистов. Защитная вставка из пластика перекрывает только верхнюю часть цепи, оставляя низ открытым. Этот детский транспорт также не складывается в раме пополам. Так как он рассчитан на водителей помладше, занимает меньше места при хранении в гараже, багажнике, на балконе или в прихожей.
Исходя из отзывов можно сделать вывод, что велосипед тяжеловат для маленького ребенка — почти 10 кг веса. Поэтому при подъеме по лестницам и переносе понадобится помощь взрослого.
Характеристики
|Возраст ребенка
|От 3 до 5 лет
|Максимальная нагрузка
|30 кг
|Диаметр основных колес
|14 дюймов (35,56 см)
|Вес велосипеда
|9,9 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Смягчение удара при падении — мягкая вставка на раме
- Верхняя защита на цепи
- Ножной тормоз педалями
- Есть выбор цветов
- Есть крылья и звонок
Минусы:
- Со слов пользователей, тяжеловат для маленьких велосипедистов
- Нет подножки
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Рейтинг лучших двухколесных детских велосипедов
Если юному райдеру больше 6—8 лет, его рост уже высок для моделей для маленьких, а катается он без страховочных колес, с уверенностью и знанием правил дорожного движения — пора переходить на модели побольше. Двухколесные велосипеды предназначены для детей с ростом выше 105 см, подростков и взрослых. Обычно у таких большие колеса, крепче рама, есть амортизация, переключение скоростей и усиленные тормоза. Мы рассмотрели лучшие варианты для детей и подростков — собрали ниже топ-4 по мнению нашей редакции.
1. NOVATRACK ACTION 24«
Это практичный двухколесный велосипед, разработанный для детей и подростков ростом от 130 до 150 см и весом до 70 кг. Считается универсальным: колеса 24» с двойным ободом подойдут для города, скоростного катания, неровных дорог и грунтовых тропинок. Модель с прочной стальной рамой размером в 14 дюймов, которая хоть и тяжелее алюминиевых, но обеспечит устойчивость и долговечность. Над передним колесом стоит пружинно-эластомерная вилка с ходом в 40 мм — она даст велосипеду амортизацию. Трансмиссия (переключение скоростей) рассчитана на 18 скоростей. А тормоза ручные с двух сторон — типа V-brake. Седло регулируется по высоте и углу наклона, руль только по высоте. Модель не складывается и довольно тяжелая — 16 кг в полном сборе. В комплекте есть крылья от грязи и подножка.
Пользователи в отзывах подмечают нескользящие педали — удобно ехать и в мокрую погоду, и в грязь. В горку поднимается легко, скорости работают и переключаются четко, а накат по ровной дороге долгий.
Характеристики
|Рост ребенка
|От 130 до 150 см
|Максимальная нагрузка
|70 кг
|Диаметр основных колес
|24 дюймов (60,96 см)
|Вес велосипеда
|16 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Большие колеса с двойным ободом и универсальным протектором шин
- Подходит для неровной местности
- Амортизация переднего колеса
- Трансмиссия с 18 скоростями
- Дисковые тормоза на оба колеса
- Регулировка седла по наклону
- Есть крылья и подножка
- Гарантия до 12 месяцев
Минусы:
- Относительно высокая стоимость
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2. Stels Focus MD 24«18-sp V010
В первую очередь модель привлекает своим дизайном: двухподвес, “левитирующее” седло и спортивный внешний вид. Подойдет подросткам от 125 до 155 см ростом и весом до 65 кг. Амортизационная вилка на переднем колесе с ходом в 60 мм обеспечит комфортные поездки по лесным тропам и даже горной части. Вторая пружинная амортизация под седлом смягчит резкие удары на заднее колесо. Рама из стали надежно держит весь каркас, включая отдельно отведенный подседельный штырь. Механические дисковые тормоза и переключатель на 18 скоростей и колеса с 24» диаметром, обеспечат лучшую проходимость, безопасность на дороге и комфорт даже в условиях бездорожья. Место сиденья можно поднять и наклонить, а руль на резьбовой колонке — легче регулировать, но может быть менее устойчив. Вес у велосипеда действительно большой — до 18,4 кг. Может быть затруднено поднятие в квартиру.
Основная масса отзывов на эту модель положительная, хвалят как внушительный внешний вид, так и комфорт при поездке. Отмечают тяжелый вес — ребенку может быть неудобно заносить в подъезд и поднимать на этаж.
Характеристики
|Рост ребенка
|От 125 до 155 см
|Максимальная нагрузка
|65 кг
|Диаметр основных колес
|24 дюймов (60,96 см)
|Вес велосипеда
|18,4 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Двойная подвеска
- Передняя амортизация с увеличенным ходом
- Подходит для бездорожья
- Тормоза на оба колеса
- Трансмиссия на 18 скоростей
- Седло наклоняется
- Есть крылья и подножка
Минусы:
- Со слов пользователей, задняя амортизация плохо смягчает удары
- Тяжелый для ребенка
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3. Stels Pilot 410 C Z010
Если нужен велосипед для поездок от дома до школы, кружков, спортивных секций и просто поездок по двору и району — эта модель отлично подойдет. Бюджетный вариант велосипеда без дополнительных деталей. При размере рамы в 13 дюймов есть выбор диаметра колес от 20 до 28 дюймов — подобрать под рост ребенка или даже подростка 16 лет легко. Ключевая особенность этой модели — наличие складного механизма. С ним велосипед становится компактным для хранения в коридоре, гараже, кладовке или на балконе. Вес до 15 кг облегчит транспортировку и подъем на высокий этаж без лифта. Рама выполнена из крепкой стали с жесткой вилкой — амортизации нет. Останавливать велосипед можно с помощью педалей — здесь ножной тормоз. Цепь накрыта пластиковым кожухом для защиты от попадания края штанов. Руль и седло регулируются по высоте, при этом сама сидушка здесь мягкая. Модель оснащена подножкой, звонком, светоотражайками и крыльями-брызговиками с обеих сторон. Производитель поместил багажник с креплением вещей за спиной велосипедиста: можно положить бутылку и закрепить небольшую сумку.
Покупатели оценивают в отзывах широкий выбор цветов рамы и возможность нескольких конфигураций колес для разного роста. Особенно радует пользователей складной механизм и легкий вес — очень компактное хранение, простая транспортировка.
Характеристики
|Рост ребенка
|От 125 и выше
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Диаметр основных колес
|20—28 дюймов
|Вес велосипеда
|14,9 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Бюджетный вариант
- Складной механизм
- Большой выбор цветов
- Несколько конфигураций колес
- Наличие багажника
- Цепной защитный кожух
Минусы:
- Нет амортизации и скоростей
- Без ручного тормоза
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4. Stern Compact 24«
Еще один складной велосипед для езды в условиях городской среды. В сложенном состоянии габариты достигают всего 94×32 x 74 см. Здесь большие колеса на 24» и рама без высокой перекладины, чтобы легче было забраться на седло. Еще одно преимущество модели — она доставляется до покупателя практически полностью собранной, остается лишь прикрутить педали и можно кататься. Рама выполнена из алюминия — от этого и выше цена. Однако такой материал позволяет максимально уменьшить вес, несмотря на диаметр колес и механизм складывания, до 14,5 кг. В модели нет амортизации, зато есть семискоростной переключатель и два тормоза: на переднее и заднее колеса. Так как модель предназначена для города, здесь упрощено не только хранение с транспортировкой, но и регулировка под рост райдера, рулевая колонка и седло поднимаются легко, без ключей и отверток. У модели есть оба крыла-брызговика, подножка и светоотражающие элементы.
Исходя из высокой оценки, модель очень нравится велосипедистам своими характеристиками. Со слов пользователей из отзывов, этот городской транспорт можно быстро складывать и легко перевозить в багажнике обычной машины. Некоторые заявляют о том, что здесь твердая сидушка, неудобно и жестко сидеть при длительном заезде.
Характеристики
|Рост ребенка
|От 155 и выше
|Максимальная нагрузка
|100 кг
|Диаметр основных колес
|24 дюймов (60,96 см)
|Вес велосипеда
|14,5 кг
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Компактный и легкий
- Есть складной механизм
- Семискоростная трансмиссия
- Два ручных тормоза
- Простая регулировка руля и седла
Минусы:
- Относительно высокая цена
- Со слов пользователей, жесткое сиденье
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Как выбрать хороший детский велосипед для девочки и мальчика
Просмотрев множество представленных моделей, определиться с выбором все еще может быть сложно. Изучив рекомендации производителей, отзывы родителей и опытных райдеров, ниже составили список полезных советов. Эти критерии могут помочь при выборе детского велосипеда для девочки или мальчика.
1. Подбирайте велосипед под настоящий рост ребенка
Подходящий для ребенка размер рамы и колес обеспечит не только более комфортное передвижение по городу, но и безопасность. Плохой совет — купить на вырост или с расчетом на детей разного роста. Важно учитывать, что ребенок должен суметь достать до земли носком или всей ногой, сидя на седле. Это необходимо для уверенной езды. Если же ребенок не достает ногами, он может бояться совершить остановку или попросту лениться. А это чревато небезопасным движением не только по тротуару, но и при переходе по дороге для машин.
Если же сомневаетесь перед покупкой выбранной модели, обратитесь к таблице размеров от производителя — у каждого значения могут быть разными. Лучшим способом будет приехать в магазин с ребенком и дать ему опробовать понравившийся велосипед.
2. Учитывайте вес велосипеда
Не стоит брать тяжелую и неповоротливую модель юному велосипедисту. С таким транспортом ребенку может быть сложнее ездить за счет большей затраты сил и энергии. Тяжелый велосипед станет не помощью и быстрым способом передвижения, а лишним грузом, помимо школьного рюкзака. К тому же, если вашему ребенку предстоит по маршруту подниматься и спускаться по лестницам, в горку, преодолевать подземные переходы и затаскивать велосипед домой без лифта — желание кататься может отпасть. А легкий велосипед будет комфортным в управлении, даст маневренность — особенно на поворотах и подъемах.
Идеально, если вес велосипеда не превышает половины веса ребенка. Вот примерные значения для удобства вычисления:
- Вес ребенка до 15 кг — 6—8 кг веса велосипеда (не относится к моделям с родительской ручкой)
- до 20 кг — 8—10 кг
- до 30 кг — 12—15 кг
- до 40 кг — 16—20 кг
- до 50 кг — 20—25 кг
А чтобы найти именно легкий велосипед, можно обратиться к моделям с рамой из алюминия или магниевого сплава. Стальные крепче и служат дольше, но они тяжелее.
3. Обратите внимание на тормозную систему
В зависимости от возраста райдера тормозную систему лучше менять.
Маленькому ребенку с легким весом достаточно ножного тормоза: ногами за землю (на моделях для малышей), либо использовать педаль — прокрутка назад.
Для райдеров старше 5 лет, которые уже умеют самостоятельно кататься, лучше брать модели с ручными тормозами. Важно убедиться, что ребенок может дотянуться пальцами до рычага и это не мешает ему одновременно продолжать движение — тормоза должны срабатывать эффективно и без усилия.
- До 5 лет: достаточно ножного (педального) тормоза
- 6—8 лет: модели с ножным и задним ручным тормозами
- 8+ лет: два ручных тормоза (передний и задний). Так ребенок сможет контролировать свой тормозной путь за счет остановки разных колес.
4. Возьмите на заметку разницу между велосипедами для девочки и мальчика
Выбор велосипеда как для девочки, так и для мальчика должен сопровождаться одинаковыми техническими критериями: правильный размер, безопасность, качество сборки и комфорт. Основные различия — это цвет рамы, руля, окрас шин и седла, дополнительные аксессуары.
Для девочки:
- Девчачьи модели обычно декорированы красочными элементами — цветами, звездочками, бантиками. Есть и более современные городские модели — в сдержанных пастельных тонах.
- У большинства моделей для девочек заниженные рамы — это удобно, если ребенок в платье или юбке, легче садиться и слезать с велосипеда.
Для мальчика:
- Дизайн мальчиковых велосипедов не уступает — обычно это темный окрас с наклейками героев мультфильма или космической тематики, стилизация под машину и гоночные мотивы. Все чаще в продаже появляются однотонные цвета без ярких и броских вставок.
- Зачастую рама у моделей для мальчиков выше и имеет выраженную, четкую геометрию с острыми углами.
Не стоит выбирать велосипед только по гендерному указанию в названии. Лучше изучить технические характеристики и провести тест-драйв для ребенка — велосипед должен быть удобным и понравиться именно ему.
5. Почитайте отзывы пользователей
Несмотря на рассказ продавца о велосипеде, указанные характеристики, цену и гарантийное обслуживание, важно узнать и реальный опыт использования — не только на словах. Для этого можно обратиться к официальному сайту бренда и дилера или зайти на маркетплейсы.
Люди часто делятся в отзывах о положительных моментах, лайфхаках и о том, что не указано в описании модели. Если увидите минусы, которые станут для вас критичными — можно вовремя отказаться от покупки и поискать другую модель. Также по фотографиям и видео из отзывов можно посмотреть на велосипед в реальной жизни и в действии — прикинуть размеры и понять, как он едет по дороге.
Комментарий эксперта
Выбор правильного велосипеда для своего ребенка — это зачастую трудная задача. Родителю необходимо учесть все важные нюансы, подобрать модель по росту, не потратить весь семейный бюджет и при этом взять качественную, безопасную и долговечную модель. Ключевые вопросы, волнующие взрослых при покупке детского велосипеда, мы задали опытному эксперту — на связи Дмитрий Лямин, PRO-эксперт Спортмастер PRO.
Трехколесные велосипеды с ручкой (1−4 года)
— На что родителям стоит обратить внимание при выборе трехколесного велосипеда для малышей от года?
— При выборе трехколесного велосипеда для малышей от года до 3—4 лет следует обратить внимание на следующее:
- Материал рамы. Это может быть сталь: она прочная, надежная и долговечная. Правда, у нее есть недостаток — большой вес. Алюминиевая тоже подойдет: она легче, но и стоит дороже.
- Наличие ручки управления. Лучше, чтобы она была регулируемой и можно было подогнать под рост родителя.
- Комфортное высокое кресло, чтобы ребенку было удобно сидеть и двигаться.
- Наличие ремней безопасности: ребенок может уснуть или попытаться слезть во время движения, а ремни не позволят ему упасть.
- Колеса на таких велосипедах обычно диаметром 10«/8» или 12«/10», такие будут с лучшим накатом, а родителю будет легче толкать. Лучше всего надувные — они комфортнее ощущаются на неровных поверхностях и лучше поглощают вибрации.
— Есть ли дополнительные функции, которые действительно будут полезны в детском трехколесном велосипеде?
— Велосипед может быть оборудован дополнительными полезными аксессуарами, которые создадут комфорт и уют. К ним относятся: складной козырек или тент (такой зонт-капюшон защитит малыша от яркого солнца или дождя), отсек, корзинка или сумка для вещей и покупок, развлекательные элементы (музыка, подсветка, генератор мыльных пузырей
Четырехколесные велосипеды: подходят для детей постарше: от 3 до 5 лет.
— Чем четырехколесные модели лучше двухколесных для первых поездок?
— Для первых поездок такие модели хороши тем, что у них есть боковые страховочные колеса. Они не касаются поверхности, но при этом не дают ребенку упасть, пока он учится держать равновесие. Как только ребенок начал уверенно ездить, боковые колеса можно снять — получится обычный двухколесный вариант.
Велосипед подбирают в зависимости от роста ребенка, а не от его возраста, здесь лучше следовать рекомендациям конкретного производителя.
Как и в случае с трехколесными велосипедами, при выборе следует обратить внимание на материал рамы (сталь, алюминий, магний). Лучше отдавать предпочтение велосипеду с легкой рамой (из алюминия или магния): чем велосипед легче, тем он лучше едет — ребенок не будет тратить много сил.
— Какие страховочные колеса самые устойчивые и когда лучше их снимать — есть ли общие рекомендации?
— Лучше, чтобы страховочные колеса имели резиновое покрытие: тогда они не гремят и дольше служат. Если вы покупаете колеса отдельно, то необходимо учитывать диаметр основных колес велосипеда — его обычно указывают в характеристиках товара. Вопрос, когда снимать боковые колеса, сугубо индивидуален. Как только ребенок начал уверенно ездить, можно для начала поднять колеса повыше, чтобы они не касались поверхности, но страховали при падении, а затем уже и снять их совсем.
Двухколесные велосипеды (от 5 лет и старше)
— Как понять, что ребенок готов перейти с четырех колес на два?
— Когда ребенок освоил свой «младший» велосипед с четырьмя колесами, и он уже уверенно катается, то можно смело переходить на двухколесные модели. Велосипеды с диаметром колес 20«рассчитаны на рост 120—140 см, диаметр 24» подойдет на рост 135—155 см.
— Какие ошибки совершают родители при покупке первого двухколесного велосипеда?
— Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают родители, — это желание купить велосипед на вырост. Делать этого не нужно: иначе ребенок просто не сможет на нем комфортно кататься или получит травму, что отобьет охоту ездить на велосипеде в будущем.
Общие вопросы о детских велосипедах
— Как правильно подобрать размер велосипеда по росту ребенка?
— Размер велосипеда определяется размером колес. Ориентируйтесь на следующие рекомендации:
- 12«подходят для детей ростом 85—100 см
- 14» — для роста 95—110 см
- 16«— для роста 105—120 см
- 18» — для роста 115—130 см
- 20«— для роста 125—145 см
- 24» — для роста 135—155 см
— На что в первую очередь обращать внимание при проверке безопасности велосипеда?
— При проверке безопасности обратите внимание на тормоза и переключатели скоростей, если велосипед ими оборудован. Тормоза должны быть плавными и мягкими, а переключатель — четко работать. Перед каждым катанием обязательно проверяйте основные узлы управления: тормоза, руль, педали.
— На чем точно нельзя экономить при покупке детского велосипеда?
— Здесь есть несколько советов:
- покупайте велосипед в специализированном магазине — там его соберут, настроят и оборудуют дополнительными аксессуарами, а в случае поломки вы сможете обратиться в сервис при магазине
- проконсультируйтесь с продавцом — он посоветует подходящую именно вам модель
- не стоит покупать б/у-велосипед, если вы в них не разбираетесь: такая экономия может обернуться поломками и травмами
— Какие дополнительные аксессуары действительно нужны?
— Дополнительные аксессуары — звонок, светоотражающие элементы, фонари — нужны для обозначения велосипедиста. Шлем и перчатки защитят руки и голову при случайном падении, также может пригодиться сумка для мелочей и держатель для бутылки. Подростковые велосипеды (20«и 24») дополнительно оборудуются скоростями и ручками тормозов, которые расположены на руле.
Обзор лучших детских велосипедов
В таблицах собрали все модели по категориям из сегодняшнего рейтинга. Выписали названия, а справа краткое описание ключевых характеристик каждого велосипеда — для удобства выбора.
Трехколесные модели с родительской ручкой
|Doona Liki Trike S1
|Для детей от 10 месяцев, компактный и легкий, простой механизм складывания с помощью кнопок, трансформируется в велосипед, доставляется собранным, можно докупить аксессуары
|ZIGZAG LUX 12"/10"
|До 5 лет, колеса диаметром 12 и 10 дюймов, светомузыкальная панель, трансформируется в велосипед, сиденье крутится на 180°, есть положение для сна
|CITYRIDE Lunar 2.0
|Колеса на 12 и 10 дюймов, трансформируется в велосипед, сиденье крутится на 360°, блютуз-подключение и светомузыка, гарантия на полтора года
|WERTER BERGER PREMIUM
|От 10 месяцев, пятиточечный ремень, трансформация в велосипед, большой выбор цветов, возможность оплатить социальным сертификатом на маркетплейсе Ozon
Четырехколесные модели
|Qplay CB01 MiniBy
|3 в 1: от беговела до самостоятельного велосипеда, кантилеверные тормоза, ограничитель руля
|Stern Flash 16" (2023)
|Модель с подсветкой, реверс педалей, длительная гарантия до 2 лет, есть крылья-брызговики и подножка
|Royal Baby Space Shuttle
|Интересный дизайн, большой выбор размеров, богатая комплектация с насосом, гарантия до 1 года
|Stels Jet KC 14" Z010
|Мягкий вкладыш на раме для защиты при падении, педальный тормоз, крылья и звонок
Двухколесные модели
|NOVATRACK ACTION 24"
|Колеса на 24”, 18 скоростей, пройдет по неровностям, амортизационная вилка на 40 мм, регулировка наклона седла, гарантия 1 год
|Stels Focus MD 24" 18-sp V010
|Двухподвес с вилкой 60 мм, подходит для бездорожья, 18 скоростей, седло регулируется по наклону, спортивный вид, крылья и подножка
|Stels Pilot 410 C Z010
|Складной механизм, ножной тормоз, большой выбор цветов и диаметра колес, багажник, легкий вес, бюджетный
|Stern Compact 24"
|Компактный и легкий, подходит для городской среды, складной механизм, трансмиссия с семью скоростями, простая регулировка седла и руля
Автор: Мадина Гасанова
Эксперт: Дмитрий Лямин, PRO-эксперт Спортмастер PRO