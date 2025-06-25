Топ-12 лучших детских велосипедов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Дизайн этого велосипеда действительно можно назвать космическим кораблем: рама замысловатой формы и красивые черные ободы. Причем рама не из привычных алюминия и стали, а из магниевого сплава — легче и долговечнее. Представлен велосипед в нескольких цветах: есть как сдержанные, так и яркие. Производитель собрал модели для самых разных возрастов: есть диаметр колес на 14, 16 и 18 дюймов. Поэтому подобрать модель можно как для трехлетнего райдера, так и для десятилетнего. Руль и седло регулируются по росту, в 16«модели — до 76 и 62 см соответственно. Ножных тормозов здесь нет, педали вместо этого прокручиваются назад, но есть два ручных для обоих колес — V-brake. Цепь полностью накрыта кожухом, исключает попадание туда ног или края одежды. Однако в модели постарше, с диаметром колеса 18», кожух покрывает только сверху. Рама без складывания, но за счет формы, велосипед можно удобно поднять и перенести — в обозреваемой модели вес до 9,3 кг, а длина до 117 см. Комплектация разнится от года к году, более ранние продавались без подножки и крыльев. А выпущенные с 2025 года с полным комплектом — и дополнительно насос, звонок, набор ключей.