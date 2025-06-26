5 правил, как перестать сравнивать себя с другими в зале — и не бросить тренировки

Многие попадают в такую ловушку: начинают сравнивать себя с теми, кого ежедневно видят в соцсетях или рядом с собой в зале. Кажется, что вот он — эталон, и надо быть таким же. Но спорт — это не про других. Это про вас. Вы пришли не для того, чтобы повторить чужой путь, а чтобы улучшить свою форму, стать сильнее и здоровее.