Они тренируются в одиночку — и побеждают: секреты Байлз, Джоковича и Ефимовой

У спортсменов, как и у других людей, случаются неприятности. Травмы, переезды, конфликты, эпидемии или политическая ситуация в мире могут повлиять на режим тренировок. В статье собрали примеры спортсменов, которые не опустили руки и продолжили заниматься даже в ситуации, когда не могли покинуть дом.
Новак Джокович: медитация и режим
Сербский теннисист считается одним из самых результативных игроков в истории тенниса. Во время пандемии COVID-19 он продемонстрировал свой уникальный подход к тренировкам. Джокович создал домашний тренировочный комплекс в Белграде, включавший корт с искусственным покрытием и тренажерный зал. В интервью The Guardian Джокович подчеркивал, что его режим был таким: 4−5 часов ежедневных тренировок, разделенных на теннисные упражнения и функциональный тренинг.
Особое внимание спортсмен уделял ментальной подготовке: медитировал по 30 минут утром и вечером.
Джокович неоднократно заявлял в интервью, что самодисциплина — ключевой фактор его успеха, а талант без нее бесполезен. Даже в изоляции он просыпался в 5:30 и называл это своим незыблемым законом. Его подход включал четкий график, контроль питания, ежедневный анализ техники по видео. Эти принципы, по мнению Джоковича, позволяют превращать кризисы в возможности для роста.
Юлия Ефимова: самомотивация и дисциплина
Шестикратная чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова тренировалась в бассейне, даже когда отсутствовала в сборной России. В одном из интервью она рассказала, что работала в бассейне Meadowbrook в Балтиморе с группой местных пловцов. Но при этом особый акцент спортсменка делала на индивидуальных тренировках: утренние занятия с 6:00, в процессе которых она совершенствовала технику и силовую подготовку.
Ефимова подчеркивала, что ключевым моментом была самоорганизация: «Без команды приходится самой контролировать каждую деталь — от разминки до восстановления». Она использовала визуализацию: представляла соревнования перед каждой тренировкой.
Даже в одиночестве спортсменка создавала соревновательную атмосферу — ставила таймеры, фиксировала результаты. А еще всегда контролировала режим сна и питания.
Главный совет от нее: «Дисциплина должна стать привычкой — тогда одиночество не сломает».
Флориан Веллброк: контроль дыхания и дневник прогресса
Немецкий пловец Флориан Веллброк, чемпион мира и Европы, известен не только выдающимися результатами, но и уникальным подходом к тренировкам. В одном из интервью он признался, что около 30% его подготовки проходит в одиночестве, без тренера и команды.
Веллброк уделяет особое внимание дыхательным практикам. «Контроль дыхания — это мое секретное оружие. На длинных дистанциях я делаю акцент не на скорости, а на ритме вдохов-выдохов» — говорит спортсмен. Веллброк выполняет специальные упражнения на задержку дыхания, дышит «по счету» (3 гребка на вдох в вольном стиле) и использует йогические техники для увеличения объема легких.
Спортсмен ведет дневник прогресса, фиксируя каждую тренировку с 2016 года. Еще он ставит себе альтернативные цели — например, улучшение времени на 0,1 секунды вместо просто «победы». Также он игнорирует все соцсети за две недели до стартов.
Симона Байлз: контроль нагрузки и медитация
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз неоднократно демонстрировала уникальную способность возвращаться в спорт после пауз, сохраняя высочайший уровень подготовки. Ее методика основана на продуманном подходе к тренировкам и ментальных практиках.
Во время перерыва после Олимпиады-2016 Байлз использовала щадящие тренировки: 3−4 занятия в неделю вместо ежедневных нагрузок. Еще она делала акцент на ОФП — силовых упражнениях, не травмирующих суставы.
Чуть позже спортсменка добавила йогу и пилатес для гибкости и контроля тела, а также работу с психологом, чтобы снизить тревожность.
Чтобы вернуться на пик формы, Байлз постепенно увеличивает нагрузки, делает акцент на базовых элементах, а не на сложных трюках, визуализирует элементы перед сном и медитирует для снижения стресса.
Как применять методы чемпионов
Конечно, заниматься по шесть часов в сутки интенсивным спортом обычному человеку не нужно. Но некоторые находки чемпионов можно взять на вооружение.
- Ведите дневник прогресса. Это может быть небольшой чек-лист или объемный блокнот. Фиксируйте тренировки, самочувствие, маленькие победы (как Веллброк и Байлз). Можно анализировать свои победы ежедневно или раз в неделю: что получилось, а где «просели».
- Планируйте процесс, а не только результат. Разбивайте большие цели на микроэтапы и чередуйте нагрузки: например, сначала базовые упражнения, а потом сложные элементы.
- Правильно формулируйте цели. Работайте с внутренними установками вместо внешних: не «выиграть», а «улучшить личный рекорд на 5%» (метод Веллброка).
- Визуализируйте успех и введите систему наград: поощряйте себя за дисциплину отдыхом, любимой едой (но без вреда для цели).
- Отмечайте прогресс. Даже если это +1 повтор или +0.5 км к дистанции — все равно стоит себя похвалить.
- Дозируйте нагрузки. Например, 80% усилий и 20% отдыха. А еще избегайте выгорания — для этого не нужно себя перегружать.
- Следите за режимом питания и сна. Ешьте сбалансированную полезную пищу, спите 7—9 часов в сутки — восстановление критически важно для прогресса.