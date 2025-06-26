Они тренируются в одиночку — и побеждают: секреты Байлз, Джоковича и Ефимовой

Шестикратная чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова тренировалась в бассейне, даже когда отсутствовала в сборной России. В одном из интервью она рассказала, что работала в бассейне Meadowbrook в Балтиморе с группой местных пловцов. Но при этом особый акцент спортсменка делала на индивидуальных тренировках: утренние занятия с 6:00, в процессе которых она совершенствовала технику и силовую подготовку.