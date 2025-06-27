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5 лучших упражнений при грыже поясничного отдела позвоночника

Боль в пояснице, онемение, слабость в ногах — грыжа поясничного отдела осложняет жизнь многим людям. Но специально подобранные упражнения помогают облегчить болевой синдром и улучшить состояние в целом.

Валерия Крупко
Автор Спорт Mail
Врач назначает пациентке упражнения для межпозвоночной грыжи после осмотра и опроса
Грыжа поясничного отдела позвоночника способна серьезно осложнить жизньИсточник: Freepik

В статье дадим рекомендации эксперта по упражнениям и расскажем про нагрузки, которые запрещены при грыже поясничного отдела и могут ухудшить состояние.

Можно ли заниматься спортом при грыже поясничного отдела

Да, но с оговорками. Нагрузки должны быть строго дозированными. Также важно избегать осевой нагрузки, которая возникает при вертикальном давлении на позвоночник. Яркий пример — приседания со штангой. Такие упражнения не только вызовут боль, но и ухудшат состояние.

Перед началом любых упражнений при грыже в пояснице нужна консультация невролога или ортопеда — самолечение может привести к обострению или даже операции. Обычно разрешены следующие занятия:

  • Лечебная физкультура (ЛФК) — базовый и безопасный метод. Такие тренировки обычно проводятся под контролем специалиста: врач подбирает упражнения с учетом диагноза и стадии заболевания. Обычно ЛФК назначают во время ремиссии.
  • Плавание — один из самых мягких и полезных видов активности. Вода снимает нагрузку с поясницы, позволяет мышцам работать без давления, а еще расслабляет и помогает справиться со стрессом.
  • Пилатес — отличный вариант для тех, кто хочет укрепить мышцы-стабилизаторы. Он помогает держать спину в правильном положении, улучшает осанку и координацию движений, но тоже требует осторожности и грамотного наставника.
  • Фитнес и йога могут быть полезными, но только при правильном подборе упражнений.

Врач невролог, реабилитолог, мануальный терапевт, кинезитерапевт Шерстобитов Никита поясняет, какие упражнения можно делать при грыже в этих видах спорта:

«Фитнес и йога полезны при грыже поясничного отдела, если подобрать правильные упражнения. Для фитнеса это программы, направленные на укрепление мышц кора и улучшение осанки, с умеренной интенсивностью и контролируемыми движениями. Опасными могут быть высокоинтенсивные тренировки, силовые упражнения с большими весами и резкие движения, создающие чрезмерное давление на поясницу».

Никита подчеркивает, что терапевтическая йога и пилатес с адаптированными позами также могут быть безопасными для людей с грыжей. Однако риск представляют позы, которые требуют глубоких прогибов или интенсивного скручивания позвоночника.

«Ко мне не раз приходили пациенты с обострением после занятий йогой или фитнесом, поэтому важно работать с опытным тренером или врачом», — подытоживает врач.

Чем полезны упражнения при грыже позвоночника

Девушка выполняет базовое упражнение при грыже поясничного отдела позвоночника
Базовое упражнение при грыже поясничного отдела снимает напряжение с нижней части спины и расслабляет мышцыИсточник: Freepik

Упражнения при грыже — это не просто зарядка, а эффективный способ восстановления здоровья позвоночника. Регулярная физическая активность при грыже поясничного отдела приносит ряд положительных эффектов:

  • снимается избыточное напряжение мышц, уходит боль;
  • укрепляется мышечный корсет — опора для позвоночника;
  • восстанавливается подвижность, формируется правильная осанка;
  • улучшается кровообращение и питание межпозвоночных дисков;
  • снижается риск прогрессирования грыжи.

Что нельзя делать при грыже позвоночника

При грыже поясничного отдела важно избегать упражнений и движений, которые могут усугубить состояние позвоночника. Врач-невролог, реабилитолог Шерстобитов Никита подчеркивает, что нагрузки, вызывающие резкое давление на позвоночник или чрезмерное его скручивание, должны быть исключены. Вот что нельзя делать и почему:

  • Силовые тренировки с большими весами создают высокую осевую нагрузку и могут привести к смещению межпозвоночного диска, что усугубляет проблему. Подъем тяжестей опасен, даже если вы чувствуете себя нормально. Неправильная техника или резкий толчок могут вызвать обострение.
  • Удары и вибрационные нагрузки — бег по твердой поверхности, прыжки и контактные виды спорта — могут вызвать микротравмы в области поясницы и воспаления.
  • Резкие скручивающие и сгибательно-разгибательные движения — быстрые повороты, глубокие наклоны или резкие разгибания — увеличивают давление на межпозвоночные диски, что может привести к усилению болей и повреждению тканей.
  • Глубокие прогибы назад могут выдавить диск наружу, что создаст дополнительную нагрузку на спинной мозг и приведет к серьезным проблемам.

Игнорирование этих ограничений может привести к обострению боли, усилению симптомов и даже потребовать оперативного вмешательства. Поэтому важно соблюдать осторожность и не рисковать здоровьем.

Топ-5 упражнений для спины при грыже поясничного отдела позвоночника

Эти упражнения для спины подходят для большинства пациентов на этапе ремиссии и помогают восстановить здоровье позвоночника. Важно выполнять их медленно и без боли, начиная с 1−2 подходов по 5−10 повторений.

Помните о нескольких ключевых правилах: не тренироваться в остром периоде болевого синдрома, обязательно сделать разминку перед занятиями и избегать тренировки через боль.

1. Разгрузка позвоночника

Лягте на спину, согнув ноги в коленях и поставив стопы на пол. Медленно подтяните оба колена к груди, обхватив их руками. Задержитесь в этом положении на 5 секунд, чувствуя, как растягивается поясница, затем мягко вернитесь в исходную позицию.

2. Полукобра

Примите положение лежа на животе, разместив предплечья под плечевыми суставами. Аккуратно приподнимите верхнюю часть туловища, опираясь на руки, при этом сохраняйте расслабленную поясницу. Задержитесь в этом положении примерно на 10 секунд. Такое мягкое разгибание помогает уменьшить нагрузку на межпозвоночные диски и улучшает подвижность позвоночника.

3. Кобра

Упражнение, похожее на предыдущее. Плавно поднимитесь из положения лежа на животе, выпрямляя руки в локтях. Если почувствуете боль, опуститесь на локти и останьтесь в положении «полукобры». Сохраняйте спокойное дыхание и задержитесь в позе на несколько секунд. Это упражнение эффективно при передней грыже: оно мягко растягивает позвоночник и помогает снять избыточное напряжение.

4. Птица-собака

Примите положение на четвереньках, руки — под плечами, колени — под тазом. Одновременно вытяните вперед правую руку и назад левую ногу, стараясь сохранить равновесие. Задержитесь на 5−10 секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Это упражнение улучшает координацию и включает в работу глубокие мышцы, стабилизирующие позвоночник.

5. Перекаты на спине

Лягте на спину, аккуратно подтяните колени к груди и обхватите их руками. Начните медленно перекатываться из стороны в сторону, не отрывая голову от пола. Такое движение мягко массирует поясничный отдел, помогает снять напряжение и расслабить мышцы спины.

Эффективность занятий и упражнений зависит от регулярности и правильной техники.

Правила выполнения комплекса упражнений при грыже

Чтобы тренировки принесли пользу, важно соблюдать несколько простых, но ключевых правил:

  • разогревайтесь перед началом — это поможет снизить риск травм и подготовить мышцы к нагрузке;
  • двигайтесь медленно и плавно — каждое движение должно быть под полным контролем, быстрая и резкая нагрузка может привести к травме;
  • не задерживайте дыхание, особенно в моменты усилия — равномерное дыхание поддерживает нормальное кровообращение;
  • занимайтесь регулярно — лучше делать упражнения по 10−15 минут каждый день, чем один раз в неделю по часу;
  • следите за самочувствием — боль и дискомфорт сигнал к тому, что лучше прекратить упражнение.

И самое главное: не заменяйте упражнениями визит к врачу. Физическая активность важна, но она должна дополнять лечение, а не заменять консультации специалиста.

Советы эксперта

Невролог, реабилитолог Никита Шерстобитов:

«Если диагноз поставлен недавно, и вы чувствуете боль, комплекс упражнений при грыже нужно проводить максимально бережно. Подойдут только самые щадящие упражнения без рывков и нагрузки на поясницу. Например, хорошо работают простые движения на координацию — как поднятие противоположной руки и ноги в позиции на четвереньках. Они мягко активируют глубокие мышцы, которые поддерживают позвоночник. Также полезны упражнения лежа, например, легкий подъем таза (“мостик”): он укрепляет ягодицы и мышцы кора, помогая разгрузить поясницу. Отличный вариант — гимнастика в воде: давление на спину снижается, но мышцы при этом продолжают активно работать.

Никита напоминает о том, что важно прислушиваться к себе:

«Если после занятий боль усиливается, появляются онемение, слабость в ногах или неустойчивость при ходьбе — это тревожные сигналы. В таких случаях нужно немедленно остановить тренировку и обратиться к врачу».

Что еще можно делать при грыже поясничного отдела для восстановления

Девушка при грыже поясничного отдела занимается плаванием для восстановления позвоночника занимается плаванием
При грыже поясничного отдела позвоночника отличный лечебный эффект дают плавание и аквааэробикаИсточник: https://ru.freepik.com

Упражнения — это основа для облегчения симптомов межпозвоночной грыжи. Но чтобы эффект от занятий был заметнее и устойчивее, важно дополнить гимнастику другими методами поддержки. Вот что может помочь:

1. Физиотерапия. Методы вроде магнитотерапии, УВЧ и электрофореза улучшают кровообращение и питание тканей, способствуют снятию воспаления и ускоряют восстановление.

2. Массаж. Помогает снять мышечный спазм и улучшить циркуляцию крови. Массаж разрешен только вне обострения и должен проводиться опытным специалистом.

3. Поясничный корсет. Полезен в повседневной жизни — например, при длительном сидении, поездках или физической активности. Он помогает поддерживать позвоночник и снижать нагрузку.

4. Контроль веса. Лишние килограммы увеличивают давление на межпозвоночные диски. Даже умеренное снижение веса может заметно улучшить самочувствие.

5. Правильный матрас. Слишком мягкие или чрезмерно жесткие поверхности — не лучший выбор. Оптимален ортопедический матрас средней жесткости, который поддерживает естественные изгибы позвоночника.

6. Контроль стресса. Хронический стресс усиливает мышечное напряжение и может усугубить болевой синдром. Полезны дыхательные упражнения, медитация и любые расслабляющие практики.

Такой комплексный подход позволяет не только уменьшить симптомы, но и замедлить прогрессирование заболевания.