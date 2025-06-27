5 лучших упражнений при грыже поясничного отдела позвоночника

«Если диагноз поставлен недавно, и вы чувствуете боль, комплекс упражнений при грыже нужно проводить максимально бережно. Подойдут только самые щадящие упражнения без рывков и нагрузки на поясницу. Например, хорошо работают простые движения на координацию — как поднятие противоположной руки и ноги в позиции на четвереньках. Они мягко активируют глубокие мышцы, которые поддерживают позвоночник. Также полезны упражнения лежа, например, легкий подъем таза (“мостик”): он укрепляет ягодицы и мышцы кора, помогая разгрузить поясницу. Отличный вариант — гимнастика в воде: давление на спину снижается, но мышцы при этом продолжают активно работать.