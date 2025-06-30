Хайкинг: способ провести выходные без толп и гаджетов

По сути, хайкинг — это нечто среднее между прогулкой в парке и полноценным походом: с маршрутом, физической нагрузкой, но без необходимости брать отпуск и долго собираться. В статье разберемся, чем хайкинг отличается от других видов походов, как к нему подготовиться и с чего начать, если вы только интересуетесь темой. А еще — какие маршруты бывают, что взять с собой и как не заблудиться по дороге.