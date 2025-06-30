Носим майки без стеснения: 3 лайфхака, как подтянуть руки за 5 минут

Начните с ухода: увлажняющий крем с коллагеном или витамином E, легкий массаж щеточкой для усиления кровоснабжения сделают кожу рук более упругой и здоровой. А еще используйте лайфхак с автозагаром: визуально загар делает кожу более подтянутой. Это связано с тем, что загорелая кожа имеет более ровный оттенок, и несовершенства на ней менее заметны. Для лучшего эффекта можно добавить еще и лосьон с мелкими мерцающими частицами — когда свет будет падать на выпуклые зоны, руки будут казаться подтянутыми, а кожа молодой.