Носим майки без стеснения: 3 лайфхака, как подтянуть руки за 5 минут

Не обязательно качать трицепсы или ложиться под скальпель, чтобы руки выглядели стройнее. Визуальный эффект можно создать с помощью поз, правильно подобранной одежды и простого ухода. Такие хитрости позволяют носить открытую одежду без стеснения — и не думать о лишних сантиметрах.
Позы и одежда: превращаем «проблему» в изящную линию
Проблема «дряблых рук» не такая уж и проблема, если знать, как правильно держать руки и какую одежду выбирать. Самое выгодное положение — это руки, слегка согнутые в локтях: трицепс визуально напрягается, кожа натягивается, а мышцы выглядят более подтянутыми. А еще можно расправить плечи: сутулость добавляет рукам объема и создает эффект «провисания» в верхней части.
Одежда тоже имеет значение. Если она неправильно подобрана, то не скроет, а наоборот, подчеркнет дряблость рук. Например, узкие манжеты и обтягивающие рукава (особенно если ткань тонкая) подчеркнут каждую складочку. А вот свободные рукава отвлекут внимание. Но только не рукава-фонарики — они создают объем в самом неподходящем месте.
Кстати, аксессуары тоже помогут сделать руки более изящными. Например, массивный браслет на запястье создает оптическую иллюзию: он «разбивает» линию руки, делая ее визуально тоньше.
Уход и лайфхаки: сияние вместо дряблости
Даже идеальная поза не сработает, если кожа выглядит обвисшей. Да и носить всегда рукава невозможно. Но есть хитрости, которые дают эффект за 5 минут, благодаря им даже в открытой одежде руки смотрятся подтянутыми.
Начните с ухода: увлажняющий крем с коллагеном или витамином E, легкий массаж щеточкой для усиления кровоснабжения сделают кожу рук более упругой и здоровой. А еще используйте лайфхак с автозагаром: визуально загар делает кожу более подтянутой. Это связано с тем, что загорелая кожа имеет более ровный оттенок, и несовершенства на ней менее заметны. Для лучшего эффекта можно добавить еще и лосьон с мелкими мерцающими частицами — когда свет будет падать на выпуклые зоны, руки будут казаться подтянутыми, а кожа молодой.
Не обязательно посещать тренажерный зал, чтобы выглядеть шикарно в открытой одежде. Главный секрет — не скрывать, а обыгрывать. Правильная поза, продуманный гардероб и несложный уход за кожей — и вот от проблемы не осталось и следа.