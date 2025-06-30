Купальники, которые портят даже модельную фигуру: 4 варианта на примере звезд

Соцсети Ким Кардашьян пестрят фотографиями в купальниках. Но не каждый из них выгодно подчеркивает ее фигуру «песочные часы». Иногда Ким появляется на пляже в купальнике с тонкими бретелями, которые буквально впиваются в плечи и бедра. При ее фигуре это создает эффект перетяжки, визуально расширяя бедра. Проблема не в объемах, а в дисбалансе: узкие лямки не выдерживают форм Ким Кардашьян и искажают пропорции.