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Купальники, которые портят даже модельную фигуру: 4 варианта на примере звезд

Даже звезды с точеными формами иногда выглядят неудачно на пляже — и дело вовсе не в теле. Один неверный выбор купальника может визуально «сломать» пропорции, добавить объем, подчеркнуть складки и превратить супермодель в растерянную героиню мемов.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Коллаж Дуа Липы и Кендалл Дженнер в неудачно выбранных купальниках
Неправильно выбранный купальник может нарушать пропорции тела.Источник: Соцсети

Идеальное телосложение, тренировки, диеты — казалось бы, ничто не помешает звездам блистать в купальниках на пляже. Но увы, бывает иначе. Иногда неправильный дизайн или неподходящий фасон превращают даже модельную внешность в нечто совершенно противоположное. Рассказываем о четырех случаях, когда купальники могут оказаться провалом.

Ким Кардашьян и купальник с узкими лямками

Ким Кардашьян на пляже в купальнике с узкими лямками
Купальники с такими узкими завязками и лямками не всегда идут Ким Кардашьян.Источник: Соцсети

Соцсети Ким Кардашьян пестрят фотографиями в купальниках. Но не каждый из них выгодно подчеркивает ее фигуру «песочные часы». Иногда Ким появляется на пляже в купальнике с тонкими бретелями, которые буквально впиваются в плечи и бедра. При ее фигуре это создает эффект перетяжки, визуально расширяя бедра. Проблема не в объемах, а в дисбалансе: узкие лямки не выдерживают форм Ким Кардашьян и искажают пропорции.

А вот широкие лямки или лиф-бандо в ее случае работают лучше. Они распределяют вес, подчеркивают талию и не нарушают гармонию силуэта — в итоге Ким выглядит вытянутой и «собранной».

Белла Хадид и низкая посадка в стиле нулевых

Коллаж Беллы Хадид в купальнике с низкой посадкой
Слишком низкая посадка может испортить фигуру даже Беллы Хадид.Источник: Соцсети

Модель Белла Хадид — олицетворение современных стандартов красоты, и кажется, что ей подойдет любой купальник. Но это не так. У Беллы стройное, спортивное телосложение, и если она выбирает бикини с заниженной талией в стиле 2000-х, то такой купальник нарушает пропорции.

Когда бикини сидит слишком низко, ноги кажутся короче, торс — длиннее, а талия — шире. А зона живота, ранее казавшаяся идеальной и плоской, визуально становится более округлой. Если добавить сюда сложный материал, создающий складочки, ситуация ухудшается вдвойне. В итоге образ выглядит скорее комичным, чем сексуальным, подчеркивая ненужные объемы и ломая пропорции.

Чем ниже посадка, тем больше искажаются пропорции. И это правило работает не только с типом фигуры, как у Беллы, а с любым телосложением. Поэтому лучше выбирать высокие трусы или монокини.

Дуа Липа и слишком пестрый принт

Коллаж Дуа Липы в купальнике с пестрым звездным принтом
Дуа Липа любит яркие купальники с необычным принтом.Источник: Соцсети

Купальники с ярким и необычным принтом тоже не всегда удачный вариант. Например, певица Дуа Липа однажды выбрала купальник с пестрым узором и множеством завязок и бантиков, но это был провал. Крупный принт «размыл» талию, а нагромождение деталей добавили лишних сантиметров. Такой купальник может испортить даже идеальную фигуру: он скрывает естественные изгибы и полнит.

Поэтому лучше отдать предпочтение купальникам другого фасона и расцветки. Например, однотонный черный купальник — классика, которая подойдет любой фигуре. Не нравится черный — выбирайте синий, белый, изумрудный, шоколадный. Или яркий — фуксия, оранжевый. Что касается принта, то чтобы не прогадать, лучше тоже отдать предпочтение классике: горошек, цветочный орнамент, тропики, анималистичный принт.

Кендалл Дженнер и асимметрия без поддержки

Кендалл Дженнер в асимметричном купальнике
Кендалл Дженнер в купальнике с асимметричным верхом.Источник: Соцсети

Асимметричные купальники могут смотреться очень эффектно, а могут сыграть и злую шутку. Например, если Кендалл Дженнер надевает купальник с «мягким» асимметричным верхом без чашек, даже ее модельная фигура может быть испорчена. Грудь «проваливается» из-за отсутствия поддержки, а диагональная линия разреза создает эффект перекошенного корпуса. Результат — кривой силуэт и иллюзия сутулости.

Такой фасон очень коварен: он требует идеальной посадки и жестких чашечек. А вот мягкий верх без косточек создает эффект «расползания».

Даже звезды и модели ошибаются с выбором — и это нормально. Главное правило: фасон должен работать на ваши достоинства, а не против них. Если сомневаетесь, то просто выбирайте простые силуэты без нагромождения деталей.