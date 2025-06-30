Купальники, которые портят даже модельную фигуру: 4 варианта на примере звезд

Идеальное телосложение, тренировки, диеты — казалось бы, ничто не помешает звездам блистать в купальниках на пляже. Но увы, бывает иначе. Иногда неправильный дизайн или неподходящий фасон превращают даже модельную внешность в нечто совершенно противоположное. Рассказываем о четырех случаях, когда купальники могут оказаться провалом.
Ким Кардашьян и купальник с узкими лямками
Соцсети Ким Кардашьян пестрят фотографиями в купальниках. Но не каждый из них выгодно подчеркивает ее фигуру «песочные часы». Иногда Ким появляется на пляже в купальнике с тонкими бретелями, которые буквально впиваются в плечи и бедра. При ее фигуре это создает эффект перетяжки, визуально расширяя бедра. Проблема не в объемах, а в дисбалансе: узкие лямки не выдерживают форм Ким Кардашьян и искажают пропорции.
А вот широкие лямки или лиф-бандо в ее случае работают лучше. Они распределяют вес, подчеркивают талию и не нарушают гармонию силуэта — в итоге Ким выглядит вытянутой и «собранной».
Белла Хадид и низкая посадка в стиле нулевых
Модель Белла Хадид — олицетворение современных стандартов красоты, и кажется, что ей подойдет любой купальник. Но это не так. У Беллы стройное, спортивное телосложение, и если она выбирает бикини с заниженной талией в стиле 2000-х, то такой купальник нарушает пропорции.
Когда бикини сидит слишком низко, ноги кажутся короче, торс — длиннее, а талия — шире. А зона живота, ранее казавшаяся идеальной и плоской, визуально становится более округлой. Если добавить сюда сложный материал, создающий складочки, ситуация ухудшается вдвойне. В итоге образ выглядит скорее комичным, чем сексуальным, подчеркивая ненужные объемы и ломая пропорции.
Чем ниже посадка, тем больше искажаются пропорции. И это правило работает не только с типом фигуры, как у Беллы, а с любым телосложением. Поэтому лучше выбирать высокие трусы или монокини.
Дуа Липа и слишком пестрый принт
Купальники с ярким и необычным принтом тоже не всегда удачный вариант. Например, певица Дуа Липа однажды выбрала купальник с пестрым узором и множеством завязок и бантиков, но это был провал. Крупный принт «размыл» талию, а нагромождение деталей добавили лишних сантиметров. Такой купальник может испортить даже идеальную фигуру: он скрывает естественные изгибы и полнит.
Поэтому лучше отдать предпочтение купальникам другого фасона и расцветки. Например, однотонный черный купальник — классика, которая подойдет любой фигуре. Не нравится черный — выбирайте синий, белый, изумрудный, шоколадный. Или яркий — фуксия, оранжевый. Что касается принта, то чтобы не прогадать, лучше тоже отдать предпочтение классике: горошек, цветочный орнамент, тропики, анималистичный принт.
Кендалл Дженнер и асимметрия без поддержки
Асимметричные купальники могут смотреться очень эффектно, а могут сыграть и злую шутку. Например, если Кендалл Дженнер надевает купальник с «мягким» асимметричным верхом без чашек, даже ее модельная фигура может быть испорчена. Грудь «проваливается» из-за отсутствия поддержки, а диагональная линия разреза создает эффект перекошенного корпуса. Результат — кривой силуэт и иллюзия сутулости.
Такой фасон очень коварен: он требует идеальной посадки и жестких чашечек. А вот мягкий верх без косточек создает эффект «расползания».
Даже звезды и модели ошибаются с выбором — и это нормально. Главное правило: фасон должен работать на ваши достоинства, а не против них. Если сомневаетесь, то просто выбирайте простые силуэты без нагромождения деталей.