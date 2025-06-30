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Топ-10 лучших трюковых самокатов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Если вы давно подумываете о покупке надежного и маневренного самоката для трюков, самое время присмотреться к моделям из свежего рейтинга. Мы собрали лучшие трюковые самокаты в 2025 году — практичные, прочные и готовые к экстремальному времяпрепровождению.

Светлана Москалик
Автор Спорт Mail
Мужчина катается на лучшем трюковом самокате
Самокат для трюков должен быть надежным и маневреннымИсточник: Freepik

Это не просто средство передвижения, а полноценный спортивный инвентарь, рассчитанный на экстремальные нагрузки. В этом материале мы подробно рассмотрим лучшие трюковые самокаты в 2025 году, которые, в отличие от обычных прогулочных моделей, не складываются, имеют усиленную деку, рулевую колонку и несколько тормозов.

Рейтинг лучших трюковых самокатов

Мы изучили десятки моделей, сравнили их по ключевым параметрам: надежности, комфорту, весу, качеству сборки и отзывам пользователей. И выбрали топ-10 трюковых самокатов, которые достойны вашего внимания.

1. TECH TEAM KVANT V3

Трюковый самокат TECH TEAM KVANT V3
Трюковый самокат TECH TEAM KVANT V3Источник: RideAction

Это обновленная модель, ориентированная на начинающих райдеров, стремящихся освоить базовые трюковые элементы. Благодаря облегченной конструкции и продуманной геометрии этот самокат позволяет добиться отличной маневренности и контроля во время выполнения трюков. Подшипники ABEC 9 способствуют плавному вращению, а колеса жесткостью 88A — надежному сцеплению с различными поверхностями.

Пользователи в отзывах отмечают высокое качество сборки и легкость модели, что делает ее отличным выбором для тренировок и освоения новых трюков. Подходит для подростков и взрослых до 170 см. Некоторые замечают, что грипсы могут показаться жесткими при длительном использовании.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки490 мм 
Ширина деки120 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Отличная маневренность
  • Легкий и прочный
  • Качественные подшипники

Минусы:

  • Жестковатые грипсы — накладки на руле

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2. AZTEK ARCHITECT

Трюковый самокат AZTEK ARCHITECT
Трюковый самокат AZTEK ARCHITECTИсточник: RideAction

У этой модели широкая дека, прочный руль и усиленная конструкция, выдерживающая удары при трюках на перилах и бордюрах. Алюминиевая дека, стальная вилка и колеса диаметром 110 мм с жесткостью 88A отвечают за надежность самоката. При этом вес остается приемлемым для повседневных тренировок. Рассчитан на рост до 175 см.

Самокат впечатляет пользователей прочностью и отличной геометрией для выполнения трюков. Многие отмечают хорошую балансировку и приятные на ощупь грипсы. К минусам иногда относят ощутимый вес, модель больше ориентирована на опытных райдеров.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки533 мм 
Ширина деки140 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Широкая и устойчивая дека
  • Крепкая и надежная сборка
  • Отлично подходит для стрита

Минусы:

  • Тяжелый для новичков

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3. ETHIC ERAWAN V2 M

Трюковый самокат ETHIC ERAWAN V2 M
Трюковый самокат ETHIC ERAWAN V2 MИсточник: RideAction

Облегченная и маневренная модель для тех, кто предпочитает стиль «парк» и стремится к максимальной легкости. Самокат оснащен алюминиевой декой и рулем из термически обработанного алюминия. Его вес составляет около 3 кг, что делает модель одной из самых легких в своем сегменте.

Пользователи высоко оценивают отзывчивость модели и удобство управления. В отзывах подчеркивают, что самокат подходит подросткам и взрослым райдерам до 170 см. Отмечают качественную сборку и тихий ход, хотя иногда указывают, что руль может показаться узким — это вопрос предпочтений и стиля катания.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки500 мм 
Ширина деки120 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Один из самых легких
  • Для катания в парке
  • Бесшумный

Минусы:

  • Узкий руль подходит не всем

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4. Hipe S20

Трюковый самокат Hipe S20
Трюковый самокат Hipe S20Источник: Hipe

На этом самокате можно безопасно осваивать трюки на рампе и в скейт-парке за счет алюминиевой деки и надежного хром-молибденового руля. Модель классической геометрии рассчитана на райдеров от 8 лет и до 170 см ростом. Самокат хорошо держит скорость и устойчив при приземлении.

Пользователи отмечают устойчивость и надежность модели, ничего не люфтит и не скрипит даже после месяцев активной эксплуатации. Отдельно хвалят привлекательный внешний вид и удобство управления. В качестве недостатка иногда упоминают вес — он чуть выше среднего.

Характеристики

Диаметр колес120 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки520 мм 
Ширина деки120 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Надежные материалы
  • Бесшумный и плавный ход
  • Привлекательный дизайн

Минусы:

  • Не для новичков

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5. VOKUL SOLO (2023)

Трюковый самокат VOKUL SOLO (2023)
Трюковый самокат VOKUL SOLO (2023)Источник: Яндекс Маркет

Эта модель предназначена для стрит-катания, выполнения скольжений и прыжков. Она достаточно крупная — весит 4,4 кг и подходит для профессионалов до 180 см ростом. Прямой Т-образный руль из хромомолибденовой стали и цельная моноблочная вилка делают этот самокат крепким, надежным и отзывчивым в управлении. Благодаря конкейву (изогнутости) на верхней площадке деки райдер получает лучший контроль и балансировку.

Пользователи высоко оценивают надежность сборки, стабильность на приземлениях и удобство при трюках на гранях и перилах. В отзывах отмечают, что самокат ощущается как серьезный транспорт — подходит для тех, кто катается не первый год. Не шумит и не скрипит в процессе эксплуатации.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки560 мм 
Ширина деки150 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Широкая дека с вогнутой формой
  • Прочный руль и цельная вилка
  • Отличен для стрита и грайндов

Минусы:

  • Не для детей

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6. Invert Supreme 3−10−14

Трюковый самокат Invert Supreme 3-10-14
Трюковый самокат Invert Supreme 3-10-14Источник: Hellride

Модель начального уровня, предназначенная для подростков от 10 до 14 лет с ростом 155—170 см. Она оснащена прочной коробчатой алюминиевой декой, стальной вилкой и рулем, а также надежной компрессионной системой IHC. Колеса с полиуретановым покрытием и жесткостью 86A обеспечивают оптимальное сочетание скорости и маневренности.

Многие хвалят удобство руля и комфорт при катании. Отмечают, что самокат готов к использованию сразу после распаковки, не требуя дополнительной настройки. Однако вес — 3,9 кг — может быть ощутим для младших подростков.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки495 мм 
Ширина деки120 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Оптимален для начинающих
  • Универсальный стиль катания
  • Надежный руль

Минусы:

  • Может показаться тяжелым

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7. Reaction Stunt 4.2

Трюковый самокат Reaction Stunt 4.2
Трюковый самокат Reaction Stunt 4.2Источник: Яндекс Маркет

Модель среднего уровня, предназначенная для подростков и взрослых райдеров с ростом 155—175 см. Оснащен алюминиевой декой, стальной вилкой и рулем, а также надежной компрессионной системой HIC. Благодаря ширине руля до 56 см самокат предоставляет высокую маневренность и отзывчивость.

Покупатели высоко оценивают данную модель при выполнении трюков среднего уровня. Дека прочная и на ней достаточно пространства для постановки ног. Самокат выдерживает интенсивное катание и не скрипит.

Характеристики

Диаметр колес120 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки510 мм 
Ширина деки114 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Крепкий
  • Хорошая маневренность
  • Плавный ход

Минусы:

  • Не для новичков

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8. District Titan

Трюковый самокат District Titan
Трюковый самокат District TitanИсточник: Ozon

Эта модель совмещает надежность компонентов с продуманной геометрией под уличный и соревновательный стиль. Усиленная дека с мягким трехградусным конкейвом дает больше контроля при скольжениях и вращениях. Высота 84,2 см делает самокат удобным для подростков и взрослых среднего роста.

В отзывах пользователей упоминаются удобные ребристые грипсы, которые не натирают руки и не вызывают усталости. Самокат выдерживает нагрузку при выполнении трюков и радует своей устойчивостью.

Характеристики

Диаметр колес120 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки500 мм 
Ширина деки135 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Удобные грипсы
  • Достаточно пространства для ног
  • Маневренный

Минусы:

  • Не для начинающих

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9. Crisp Surge

Трюковый самокат Crisp Surge
Трюковый самокат Crisp SurgeИсточник: Ozon

Один из сбалансированных самокатов для продвинутых райдеров, который сочетает прочность, легкость и яркий дизайн. Обновленная дека обеспечивает стабильность на приземлениях и комфорт при выполнении трюков. Стальной руль, усиленный ребрами жесткости, позволяет сохранять устойчивость и маневренность.

Пользователи пишут, что модель хорошо ведет себя в парке и на улице. Отмечают качественные мягкие грипсы, стабильный руль и яркий внешний вид. Также самокат отзывчив в воздухе и отлично реагирует на вращения.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки510 мм 
Ширина деки121 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Маневренный и легкий
  • Крепкий руль
  • Мягкие грипсы и плавный ход

Минусы:

  • Не всем подходит по высоте

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10. Dominator Sniper

Трюковый самокат Dominator Sniper
Трюковый самокат Dominator SniperИсточник: Яндекс Маркет

Эта модель рассчитана на подростков, которые только начинают осваивать мир трюков, но уже переросли базовые самокаты. Конструкция адаптирована под более высокий рост и вес: увеличены размеры руля и деки, а рулевая система интегрированная, что делает сборку жесткой и стабильной.

В отзывах упоминается, что самокат устойчив, руль не люфтит, а подшипники закрытого типа обеспечивают плавность хода. Модель остается легкой и весит до 3,8 кг, при этом выдерживает активную езду и трюковые элементы начального и среднего уровня.

Характеристики

Диаметр колес110 мм
Предельно допустимый вес100 кг
Длина деки500 мм 
Ширина деки115 мм

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Увеличенная дека
  • Обновленный дизайн и яркие грипсы
  • Усиленный руль

Минусы:

  • Может быть высоковат для детей младше 10 лет

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Как выбрать недорогой и легкий самокат для трюков

Это не просто покупка, а инвестиция в комфорт и безопасность во время катания. Особенно важно подобрать модель, которая будет одновременно легкой, прочной и доступной по цене. Ниже представлены ключевые критерии, на которые стоит обратить внимание.

Топ лучших электросамокатов

1. Вес, легкость управления

Один из самых важных критериев — вес самоката. Для начинающих райдеров оптимальны модели до 4 кг, так как они проще в управлении и позволяют быстрее освоить базовые трюки. Чем легче самокат, тем меньше усилий требуется для разгона и выполнения элементов, что особенно важно для детей и подростков.

Однако не стоит гнаться за минимальным весом в ущерб прочности. Слишком легкие модели часто делают из тонкостенных алюминиевых сплавов или даже пластика, что снижает их долговечность. Идеальный вариант — прочная, но не перегруженная конструкция, способная выдерживать удары при приземлениях. Хорошо, если рама с усиленными сварными швами, а подвеска (если она есть) не добавляет лишних килограммов.

2. Диаметр колес и материал

Размер колес напрямую влияет на скорость, устойчивость и маневренность. Для трюкового катания чаще всего используют колеса диаметром 100—110 мм. Такой размер обеспечивает баланс между контролем и динамикой: самокат не будет слишком медленным, но при этом останется устойчивым при приземлениях. Более крупные колеса (120 мм и выше) добавляют скорости, но усложняют выполнение технических элементов.

Не менее важен материал сердцевины колеса. Пластиковые сердечники делают самокат легче, но они менее долговечны и могут треснуть при жестких приземлениях. Алюминиевые или композитные сердечники увеличивают вес на 100—200 г, зато значительно повышают прочность. Также стоит обратить внимание на жесткость полиурета: для улицы подойдут колеса 88А—92А, а для парка — более мягкие (84А—88А), так как они лучше амортизируют неровности.

3. Параметры руля

Руль — ключевой элемент управления, от которого зависит комфорт и безопасность. Оптимальная высота — примерно до талии райдера, чтобы не приходилось слишком сильно наклоняться при выполнении трюков. Слишком низкий руль усложняет балансировку, а слишком высокий — делает самокат менее управляемым при вращениях.

Ширина руля должна соответствовать ширине плеч: слишком узкий снижает контроль, а слишком широкий усложняет выполнение трюковых элементов. Для новичков лучше выбирать алюминиевые рули — они легче стальных, но при этом достаточно прочные. Также стоит проверить наличие грипс с хорошим сцеплением — они предотвращают соскальзывание рук во время выполнения трюков.

4. Размер и форма деки

Дека — это платформа, на которой стоит райдер, и от ее геометрии зависит удобство катания. Ширина деки должна быть достаточной для комфортного расположения ног, но не слишком большой, чтобы не мешать выполнению трюков. Оптимальный вариант для начинающих — 4,5—5 дюймов: такая дека обеспечивает устойчивость, но при этом не ограничивает маневренность.

Форма деки также играет важную роль. Для паркового катания (рампа, мини-рампы) подходят узкие и легкие деки, которые упрощают выполнение вращений. Для уличного стиля (грайнды, слайды) лучше выбирать более широкие и прочные модели с усиленными краями. Новичкам стоит обратить внимание на небольшой конкейв (продольный изгиб деки) — он помогает фиксировать ногу при прыжках.

Топ лучших самокатов для детей: рейтинги прогулочных и трюковых моделей

Комментарий эксперта

Комментарий по выбору нам дал Андрей Морозов, который профессионально занимается экстрим-самокатами с 2011 года, тренирует взрослых и детей свободно перемещаться на трюковом транспорте по городу:

«Когда выбираете трюковой самокат, особенно для первых серьезных выездов в парк или на спот, всегда смотрите не только на характеристики, но и на то, как модель “звучит” и ведет себя в движении. Например, если самокат гремит или вибрирует на приземлении — это либо недокрученная рулевая, либо дешевый сплав в деке. Я всегда рекомендую проверять самокат вживую: прокатитесь по ровной поверхности и послушайте, есть ли посторонние звуки.

Есть несколько нестандартных моментов, на которые часто не обращают внимания новички:

1. Тормоз. Убирайте пружинные тормоза и ставьте флекс-фендер, если его нет. Он тише, легче и не дает вибрации на пятку при торможении.

2. Грипсы — не просто удобство. Мягкие грипсы спасают руки, особенно при жестких приземлениях. Жесткие, наоборот, забивают запястья. Даже дорогой самокат не будет радовать, если руль неприятно держать.

3. Балансировка руля и деки. Бывает, что самокат легкий, но сильно «клюет» носом. Если вы чаще делаете барспины и випы, убедитесь, что баланс ближе к центру, а не к переду.

4. Замена подшипников. Даже в новых моделях они часто не смазаны как следует. После недели катания я всегда вытаскиваю колеса, протираю пыльники и заливаю свежую смазку. После этого кат идет намного плавнее и тише.

И последнее: не гнаться за брендом или ярким дизайном. Лучше потратить деньги на самокат с качественной декой и хорошим рулевым стаканом, чем переплатить за логотип. В трюковом катании все решают геометрия, вес и надежность соединений".

Обзор лучших трюковых самокатов

Собрали в таблицу самые важные моменты для каждой модели.

TECH TEAM KVANT V3
Для старта, легкий, маневренный
AZTEK ARCHITECT
Прочный при катаниях на перилах и бордюрах
ETHIC ERAWAN V2 M
Легкий, отзывчивый, для парка
Hipe S20
Плавный ход, для рампы
VOKUL SOLO (2023)
Для уверенных прыжков и грайндов
Invert Supreme 3-10-14
Для подростков, удобный
Reaction Stunt 4.2
Для среднего уровня, крепкий
District Titan
Стабильный, комфортные грипсы
Crisp Surge
Для парка и улицы, легкий
Dominator Sniper
Расширенная дека, для подростков

Эксперт: Андрей Морозов, профессионально занимается экстрим-самокатами с 2011 года, тренирует взрослых и детей свободно перемещаться на трюковом транспорте по городу