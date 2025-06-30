Топ-10 лучших трюковых самокатов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

«Когда выбираете трюковой самокат, особенно для первых серьезных выездов в парк или на спот, всегда смотрите не только на характеристики, но и на то, как модель “звучит” и ведет себя в движении. Например, если самокат гремит или вибрирует на приземлении — это либо недокрученная рулевая, либо дешевый сплав в деке. Я всегда рекомендую проверять самокат вживую: прокатитесь по ровной поверхности и послушайте, есть ли посторонние звуки.