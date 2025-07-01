Жара мешает тренироваться: 5 простых правил, чтобы не сдуться на тренировке

Летний зной делает даже привычные тренировки сложнее: тело быстрее устает, появляются отеки, дыхание становится тяжелым, а сил почти не остается. Это не просто ощущение — жара действительно влияет на работу организма и физическую выносливость. Но отказываться от спорта не нужно. Достаточно немного изменить подход к занятиям. Мы собрали 5 действенных советов от опытных спортсменок, которые помогут вам не только сохранить регулярность занятий, но и чувствовать себя комфортно даже в самый жаркий день.