Ужин тренера без диет: как поесть макароны и остаться в форме

Кажется, что в обычной жизни такой рацион связан с постоянными ограничениями и железной силой воли. Американский фитнес-тренер Джена Колинс отмечает: «Выбор изменить свой образ жизни к лучшему не означает отказаться от всего того, что любите (пицца, выпечка, торты). Это значит быть строгим в долгосрочной перспективе, но никогда не ограничивать себя».