SPF на пробежке: правда ли мешает потеть — и какой лучше выбрать

Лето — любимое время года для бегунов. Но солнце может стать серьезной угрозой здоровью кожи. В этой статье мы разберемся, как УФ-луи воздействуют на кожу во время физических нагрузок, можно ли обойтись без защиты, и действительно ли крем от загара делает тренировку менее эффективной.
Почему кожа нуждается в защите
Солнечное излучение состоит из нескольких видов лучей: UVA, UVB и UVC. Последние почти полностью задерживаются озоновым слоем, но вот UVA и UVB свободно достигают поверхности Земли. UVB-лучи вызывают ожоги, покраснения и повреждение верхних слоев кожи, тогда как UVA проникают глубже, ускоряя старение кожи и увеличивая риск возникновения раковых заболеваний.
Даже если вы бегаете всего полчаса в день, регулярное воздействие ультрафиолета постепенно накапливается. Это называется суммарная доза облучения, и она напрямую связана с риском развития меланомы — одного из самых опасных видов рака кожи. Исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема снижает риск меланомы на 50−73%.
Кроме того, кожа головы, ушей, шеи и плеч особенно уязвимы, так как находятся в зоне прямого попадания солнечных лучей. Поэтому защита требуется не только лицу, но и всему телу, особенно если вы одеты в открытую спортивную форму.
SPF мешает потеть: правда или миф
Один из самых распространенных мифов среди спортсменов: солнцезащитный фактор (SPF) блокирует потовые железы и нарушает терморегуляцию. На первый взгляд логично: если на коже есть пленка, то поры могут «забиться», и пот будет хуже испаряться. Однако научные исследования опровергают этот страх.
В 2018 году группа исследователей из Университета Сиднея провела эксперимент, в котором участники занимались на беговой дорожке при температуре +34°C, нанося на кожу солнцезащитный крем с SPF 50+. Ученые контролировали уровень потоотделения, температуру тела и общее самочувствие. В результате показатель потоотделения остался прежним, равно как и скорость охлаждения тела.
Более того, другие исследования демонстрируют, что кремы с SPF даже помогают сохранить кожу гладкой и эластичной, что положительно сказывается на ее способности к терморегуляции. Так что миф о том, что SPF мешает потеть, не имеет под собой научного основания.
Как выбрать правильный солнцезащитный крем для пробежек
Не все солнцезащитные средства одинаково хороши для занятий спортом. Чтобы не чувствовать дискомфорта, важно обратить внимание на несколько ключевых моментов:
- Тип защиты. Выбирайте спектральный крем, который защищает от UVA и UVB. Ищите на упаковке значок «Broad Spectrum».
- Интенсивность SPF. Для активных тренировок рекомендуется SPF 50+. Он блокирует около 98% UVB-лучей и обеспечивает длительную защиту.
- Водостойкость. Если вы потеете или тренируетесь в жару, лучше взять водостойкий крем (Water Resistant). Обратите внимание: водостойкость обычно действует 40−80 минут, после чего нужно повторное нанесение.
- Легкая текстура. Используйте спреи, гели или невидимые кремы, которые меньше "забивают поры и быстро впитываются. Избегайте тяжелых масляных формул.
- Антибактериальные добавки. Для спортсменов подходят кремы с антибактериальными компонентами — они снижают риск появления акне из-за смеси пота, пыли и косметики.
- Защита губ. Не забывайте про губы — используйте бальзам с SPF не ниже 15, особенно если бегаете в горах или на побережье.
Как правильно наносить SPF перед тренировкой
Правильное нанесение крема — залог эффективной защиты. Наносите его за 15−20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел вступить в реакцию с кожей. Не экономьте: слишком тонкий слой снижает защиту в 2−3 раза.
Особое внимание уделите скрытым зонам — ушам, затылку, шее, плечам, спине, коленям и локтям. Если пробежка будет длительной, повторите нанесение через 1,5−2 часа или сразу после тренировки. После нее обязательно умойтесь и нанесите увлажняющий крем — кожа после солнца нуждается в восстановлении. Храните крем в прохладном месте, так как перегревание снижает его эффективность.
Забота о коже — неотъемлемая часть заботы о здоровье, особенно если вы тренируетесь на открытом воздухе. Крем с SPF помогает коже выполнять свои функции, защищая ее от вредного воздействия ультрафиолета. Регулярное использование солнцезащитных средств — простой, но важный шаг, чтобы сохранить здоровье кожи и уберечь ее от преждевременного старения и онкологических заболеваний.