SPF на пробежке: правда ли мешает потеть — и какой лучше выбрать

Лето — любимое время года для бегунов. Но солнце может стать серьезной угрозой здоровью кожи. В этой статье мы разберемся, как УФ-луи воздействуют на кожу во время физических нагрузок, можно ли обойтись без защиты, и действительно ли крем от загара делает тренировку менее эффективной.