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SPF на пробежке: правда ли мешает потеть — и какой лучше выбрать

Рассказываем, как защитить кожу на летней пробежке от УФ-излучения, чтобы не получить ожоги и сохранить эффективность тренировки даже в жару.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка с нанесенным SPF на пробежке
Разбираемся, какой SPF нужно выбрать, чтобы защитить кожу на тренировке.Источник: Freepik

Лето — любимое время года для бегунов. Но солнце может стать серьезной угрозой здоровью кожи. В этой статье мы разберемся, как УФ-луи воздействуют на кожу во время физических нагрузок, можно ли обойтись без защиты, и действительно ли крем от загара делает тренировку менее эффективной.

Почему кожа нуждается в защите

Девушка на пробежке под палящим солнцем, от которого коже нужна защита
Ультрафиолет вредит коже, повышая риск ожогов, старения и рака, поэтому защита SPF необходима даже на коротких пробежках.Источник: Freepik

Солнечное излучение состоит из нескольких видов лучей: UVA, UVB и UVC. Последние почти полностью задерживаются озоновым слоем, но вот UVA и UVB свободно достигают поверхности Земли. UVB-лучи вызывают ожоги, покраснения и повреждение верхних слоев кожи, тогда как UVA проникают глубже, ускоряя старение кожи и увеличивая риск возникновения раковых заболеваний.

Даже если вы бегаете всего полчаса в день, регулярное воздействие ультрафиолета постепенно накапливается. Это называется суммарная доза облучения, и она напрямую связана с риском развития меланомы — одного из самых опасных видов рака кожи. Исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема снижает риск меланомы на 50−73%.

Кроме того, кожа головы, ушей, шеи и плеч особенно уязвимы, так как находятся в зоне прямого попадания солнечных лучей. Поэтому защита требуется не только лицу, но и всему телу, особенно если вы одеты в открытую спортивную форму.

SPF мешает потеть: правда или миф

Девушка с нанесенным SPF вытирает пот полотенцем
SPF не мешает потеть, а наоборот, помогает коже лучше дышать и регулировать температуру.Источник: Freepik

Один из самых распространенных мифов среди спортсменов: солнцезащитный фактор (SPF) блокирует потовые железы и нарушает терморегуляцию. На первый взгляд логично: если на коже есть пленка, то поры могут «забиться», и пот будет хуже испаряться. Однако научные исследования опровергают этот страх.

В 2018 году группа исследователей из Университета Сиднея провела эксперимент, в котором участники занимались на беговой дорожке при температуре +34°C, нанося на кожу солнцезащитный крем с SPF 50+. Ученые контролировали уровень потоотделения, температуру тела и общее самочувствие. В результате показатель потоотделения остался прежним, равно как и скорость охлаждения тела.

Более того, другие исследования демонстрируют, что кремы с SPF даже помогают сохранить кожу гладкой и эластичной, что положительно сказывается на ее способности к терморегуляции. Так что миф о том, что SPF мешает потеть, не имеет под собой научного основания.

Как выбрать правильный солнцезащитный крем для пробежек

Пузырьки с различными солнцезащитными кремами
Для пробежек нужен правильный SPF, чтобы кожа дышала, а солнце не мешало тренировкам.Источник: Freepik

Не все солнцезащитные средства одинаково хороши для занятий спортом. Чтобы не чувствовать дискомфорта, важно обратить внимание на несколько ключевых моментов:

  • Тип защиты. Выбирайте спектральный крем, который защищает от UVA и UVB. Ищите на упаковке значок «Broad Spectrum».
  • Интенсивность SPF. Для активных тренировок рекомендуется SPF 50+. Он блокирует около 98% UVB-лучей и обеспечивает длительную защиту.
  • Водостойкость. Если вы потеете или тренируетесь в жару, лучше взять водостойкий крем (Water Resistant). Обратите внимание: водостойкость обычно действует 40−80 минут, после чего нужно повторное нанесение.
  • Легкая текстура. Используйте спреи, гели или невидимые кремы, которые меньше "забивают поры и быстро впитываются. Избегайте тяжелых масляных формул.
  • Антибактериальные добавки. Для спортсменов подходят кремы с антибактериальными компонентами — они снижают риск появления акне из-за смеси пота, пыли и косметики.
  • Защита губ. Не забывайте про губы — используйте бальзам с SPF не ниже 15, особенно если бегаете в горах или на побережье.

Как правильно наносить SPF перед тренировкой

Девушка наносит SPF перед тренировкой
Наносите SPF правильно — это защита для кожи и свобода в движении.Источник: Freepik

Правильное нанесение крема — залог эффективной защиты. Наносите его за 15−20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел вступить в реакцию с кожей. Не экономьте: слишком тонкий слой снижает защиту в 2−3 раза.

Особое внимание уделите скрытым зонам — ушам, затылку, шее, плечам, спине, коленям и локтям. Если пробежка будет длительной, повторите нанесение через 1,5−2 часа или сразу после тренировки. После нее обязательно умойтесь и нанесите увлажняющий крем — кожа после солнца нуждается в восстановлении. Храните крем в прохладном месте, так как перегревание снижает его эффективность.

Забота о коже — неотъемлемая часть заботы о здоровье, особенно если вы тренируетесь на открытом воздухе. Крем с SPF помогает коже выполнять свои функции, защищая ее от вредного воздействия ультрафиолета. Регулярное использование солнцезащитных средств — простой, но важный шаг, чтобы сохранить здоровье кожи и уберечь ее от преждевременного старения и онкологических заболеваний.