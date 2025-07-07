Как одежда влияет на мотивацию в спорте: 5 лайфхаков, чтобы не забросить тренировки

То, как вы себя чувствуете в своей одежде, влияет на вашу готовность двигаться. Если вещь подчеркивает ваш стиль, приятна к телу или просто вам нравится, то уже одно это создает настрой на действия. Вы перестаете думать про «надо», и начинаете заниматься через «хочу». Это мощный сдвиг, который запускает привычку заниматься регулярно.