10 минут на полу, чтобы перезагрузиться: как и почему это изменит ваше самочувствие

Часто люди даже не замечают, как привыкли сутулиться, пока не попробуют лечь на твердую поверхность. Там сразу становится ясно, где напряжение, а где расслабление. Регулярная практика помогает формировать привычку держать спину прямо не только во время отдыха, но и при ходьбе, работе или тренировках. Это снижает риск болей в шее, голове и проблем с дыханием.