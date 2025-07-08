Как есть мороженое без последствий: 5 простых лайфхаков, чтобы не страдать

Мороженое — одно из самых любимых лакомств в мире. Его обожают и дети, и взрослые, особенно летом. Однако не все могут насладиться им в полной мере. Есть люди, у которых после порции, возникает тяжесть в желудке, вздутие, дискомфорт. Поделимся с вами советами опытных нутрициологов, чтобы вы могли наслаждаться холодным десертом без последствий для фигуры и здоровья.