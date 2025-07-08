Что делать, если в отпуске разболелась спина: простой трюк от пловчих

Долгий перелет в тесном кресле, тяжелый чемодан, длительные экскурсии — и вот спина уже ноет. Мышцы спины спазмируются, и особенно страдает поясница: она принимает на себя 70% нагрузки. Вот тут и поможет лайфхак от пловчих. Когда спортсменки устают после тренировки или соревнований — они опять возвращаются к воде. Но уже для того, чтобы расслабиться: просто полежать на поверхности на спине без движения. Именно эту практику можно сделать, если на отдыхе прихватило спину.