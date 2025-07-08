Что делать, если в отпуске разболелась спина: простой трюк от пловчих

Вы только прилетели на море, а вместо пляжа — мучительная боль в спине. Мышцы напряжены, поясница ноет, а впереди целый отпуск… Но не спешите глотать таблетки. Профессиональные пловчихи знают трюк, который расслабляет спину вего за 10 минут — без лекарств, массажистов и ортопедических подушек. Его можно повторить в любом бассейне или море, даже если вы не умеете плавать.
Лайфхак пловчих — плавание на спине без движений рук
Долгий перелет в тесном кресле, тяжелый чемодан, длительные экскурсии — и вот спина уже ноет. Мышцы спины спазмируются, и особенно страдает поясница: она принимает на себя 70% нагрузки. Вот тут и поможет лайфхак от пловчих. Когда спортсменки устают после тренировки или соревнований — они опять возвращаются к воде. Но уже для того, чтобы расслабиться: просто полежать на поверхности на спине без движения. Именно эту практику можно сделать, если на отдыхе прихватило спину.
В таком положении давление на межпозвоночные диски снижается в 5−7 раз. В отличие от суши, где сила тяжести сжимает позвонки, в воде тело теряет до 90% веса. Позвоночник расправляется, боли уходят и вы продолжаете радоваться отпуску. По сути, это естественный массаж для спины, доступный практически каждому, кто умеет держаться на поверхности воды.
Кстати, такое плавание помогает еще и снизить уровень кортизола (гормон стресса) — двойная польза для организма!
Как повторить в любом отеле или на пляже
Чтобы сделать эту практику, нужна только вода. Подойдет море (без сильных волн) или бассейн: нужно лечь на спину и максимально расслабиться. Руки вдоль тела ладонями вверх, а ноги медленно работают как при кроле: небольшие движения от бедра. Смотрите в небо (или закройте глаза) и следите, чтобы шея не была напряжена. И никаких резких движений: задача заключается в постепенном растяжении и мягком воздействии на глубокие слои мышц.
Вода поддерживает позвоночник, снимая гравитационную нагрузку, а плавные движения ног создают микровибрацию, которая разбивает мышечные зажимы. 10−15 минут достаточно для того, чтобы снять напряжение в спине — вы сразу почувствуете, будто в пояснице «развязали узел».
Такое упражнение могут сделать и те, кто не умеет плавать. Идите на мелководье и делайте все то же самое, только упираясь пятками в дно (глубина по грудь). Также можно выполнять практику, держась одной рукой за бортик бассейна или надувной матрас.
Кстати упражнение лучше всего делать утром, когда мышцы после сна расслаблены — эффект будет лучше. А если спина болит от долгого сидения в самолете, добавьте к упражнению «потряхивания» — лежа на воде, слегка вибрируйте стопами и кистями. Это расслабит фасции — соединительную ткань, которая стягивает мышцы.
В следующий раз, когда в отпуске прихватит спину, не ищите аптеку или массажиста. Идите к воде: 10 минут плавания на спине — и вы снова готовы ходить на экскурсии, танцевать или просто загорать на шезлонге без боли.