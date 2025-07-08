Как дыхание через нос помогает пережить жару и убрать живот

Спортсмены знают: дыхание через нос — основа тренировок. Бегуны во время пробежек и низкоинтенсивных упражнений дышат только через нос. Например, один из самых титулованных ультрамарафонцев в мире Скотт Джурек на легких маршрутах использует именно такую технику. А боксерам и бойцам ММА дыхание носом важно для правильной техники боя, так как если пропустить удар в то время, когда рот открыт, возрастает вероятность нокаута и перелома челюсти.