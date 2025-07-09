Почему осанка важнее пресса — и как это делает вас стройнее

Вы наверняка замечали: одни люди даже в простой футболке выглядят так, будто только сошли с обложки журнала, а другие — словно всю ночь разгружали вагоны. Секрет не всегда в многочасовых тренировках в спортзале. Чаще — в спине. Именно она рисует ту самую «линию изящества», из-за которой талия кажется уже, а силуэт — собраннее. Разбираемся, почему это работает даже без спортзала.