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Почему осанка важнее пресса — и как это делает вас стройнее

Красивая фигура начинается не со спортзала и скручиваний на пресс, а с осанки. Делимся 3 трюками, которые визуально делают стройнее даже без спорта.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет упражнение на выпрямление осанки
Иногда от осанки фигура зависит намного сильнее, чем от мышц пресса.Источник: https://ru.freepik.com

Вы наверняка замечали: одни люди даже в простой футболке выглядят так, будто только сошли с обложки журнала, а другие — словно всю ночь разгружали вагоны. Секрет не всегда в многочасовых тренировках в спортзале. Чаще — в спине. Именно она рисует ту самую «линию изящества», из-за которой талия кажется уже, а силуэт — собраннее. Разбираемся, почему это работает даже без спортзала.

Осанка и раскрытые плечи вместо пресса

Девушка стоит с ровной осанкой и раскрытыми плечами
Прямая спина — основа подтянутой фигуры.Источник: Freepik

Представьте два силуэта в одном платье. Первый — с сутулой спиной и опущенным подбородком: грудная клетка сжимается, живот рефлекторно выпячивается вперед, а талия «расплывается». А теперь второй — с расправленной спиной: плечи отведены назад, грудь приподнята, а живот подтянут. Разница в талии визуально достигает 3−5 см — и это не оптическая иллюзия, а физиология.

Сутулость растягивает мышцы живота и смещает внутренние органы вперед: живот выпячивается, как будто вы съели обед из пяти блюд. Когда же вы выпрямляетесь, включается глубокий мышечный корсет — поперечная мышца живота. Она действует как ремень, мягко поддерживая органы и сужая талию изнутри. В итоге фигура приобретает аккуратные очертания, вы выглядите стройнее и привлекательнее.

Именно поэтому тренерские программы включают не только прокачку пресса, но и развитие мышц спины. Поэтому сначала стоит работать над спиной и осанкой, формируя основу красивого тела, а потом уже можно заняться прессом и ягодицами. И, кстати, вспомните, как стоят звезды на красной дорожке — они все держат спину при позировании фотографам.

Простые приемы, которые работают даже без спорта

Девушка с ровной спиной после простых упражнений
Сначала работа над спиной, потом — над прессом и ягодицами.Источник: Freepik

Чтобы увидеть результат, необязательно заниматься сложными тренировками. Есть несколько простых приемов, которые сделают силуэт заметно стройнее уже завтра. Этим техникам учат в театральных институтах и на мастер-классах для моделей. Их можно применять где угодно — от офиса до супермаркета.

Первое упражнение — втягивание нижней части живота. Положите руку на низ живота (на 2 см ниже пупка) и слегка втяните его, будто застегиваете пуговицу на узких джинсах. Повторите 10−15 раз и не задерживайте дыхание.

Второе упражнение — макушка, вытянутая вверх. Прижмитесь к стене пятками, ягодицами, лопатками и затылком. Теперь представьте, что невидимая нить тянет вашу макушку вверх, а копчик — вниз к полу. Уже через 10 секунд вы почувствуете, как живот автоматически втягивается, а грудная клетка раскрывается. Даже 1−2 минуты такого положения у стены дадут заметный результат.

Третье упражнение — сведение лопаток. Сцепите руки за спиной в замок. Медленно сведите лопатки, будто пытаетесь удержать между ними карандаш. Удерживайте лопатки в таком положении 10−15 секунд, потом расслабьтесь. Повторите 15−20 раз.

Проработав спину, вы получите красивый силуэт намного быстрее, чем занимаясь только прессом. Потому что подтянутая фигура — это не только плоский живот, но и прямая спина, правильная осанка и развитые мышцы.