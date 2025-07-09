Даже на ПП можно растолстеть: 5 коварных продуктов, которые мешают результату

Многие уверены, что если едят овсянку, куриную грудку, избегают фастфуда — они точно должны худеть. Но почему-то стрелка весов не двигается. Дело в том, что даже в рамках правильного питания можно есть продукты, которые тормозят потерю веса. Они могут быть «полезными», но при этом содержать неправильные углеводы или триггерить аппетит. В этой статье разберем пять таких продуктов, которые могут мешать вам терять вес, даже если вы на ПП.