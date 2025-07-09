От фитнеса до флирта: 5 звезд, которые тайно встречались со своим тренером

Их союз казался гармоничным: совместные фото в зале, на отдыхе, с семьей. Но в марте 2025 года Алекса неожиданно сообщила о разводе. Как только информация об этом разлетелась по СМИ, Алекса удалила свой пост и стала публиковать совсем другие кадры — семейные игры с дочерью, романтические вечера с мужем и планы по обустройству дома. Это вызвало у многих подозрения, что развод мог быть всего лишь пиар-ходом, направленным на привлечение внимания и напоминание рекламодателям о себе.