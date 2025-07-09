От фитнеса до флирта: 5 звезд, которые тайно встречались со своим тренером

Мир шоу-бизнеса — это не только сцена, аплодисменты и свет софитов. За кулисами кипят не менее захватывающие страсти. Особенно интригует, когда звезда сближается с кем-то из своего ближайшего круга, например, с тренером. Некоторые из этих слухов оказались правдой, другие — остались слухами. Но каждое из них обсуждали с особым интересом.
Алекса и Вячеслав Дайчев
Певица Алекса (Александра Чвикова), известная еще со времен Фабрики звезд, встретила тренера Вячеслава Дайчева на одном из телепроектов. Вячеслав помогал ей возвращаться в форму, и очень быстро между ними завязались теплые отношения. Уже через год пара официально поженилась, что подтвердили и в СМИ, и в социальных сетях самих участников.
Их союз казался гармоничным: совместные фото в зале, на отдыхе, с семьей. Но в марте 2025 года Алекса неожиданно сообщила о разводе. Как только информация об этом разлетелась по СМИ, Алекса удалила свой пост и стала публиковать совсем другие кадры — семейные игры с дочерью, романтические вечера с мужем и планы по обустройству дома. Это вызвало у многих подозрения, что развод мог быть всего лишь пиар-ходом, направленным на привлечение внимания и напоминание рекламодателям о себе.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская в 2010 году вышла замуж за фитнес-тренера Дмитрия Иванова, который был младше ее на 11 лет. Поначалу многие не верили в искренность этого союза, но Лолита публично защищала их отношения и часто делилась кадрами из совместной жизни. Дмитрий работал над ее физической формой, и пара выглядела счастливой.
Однако спустя несколько лет певица столкнулась с предательством: были обнаружены переписки мужа с другими женщинами. Лолита не стала молчать — в интервью на шоу и ТВ она рассказала, что почувствовала себя обманутой и глубоко раненной. После развода Иванов ушел из публичной сферы, а Лолита продолжила карьеру и даже выступила с новыми откровенными песнями о личном.
Анна Седокова и тренер «Зенита»
Весной 2025 года фанаты Анны Седоковой обсуждали неожиданный поворот в ее личной жизни: в сети появились фотографии певицы в тренажерном зале с неким мужчиной из тренерского штаба футбольного клуба «Зенит». Поводом стали и ее сторис, где звучали загадочные фразы о «тайной поддержке» и «вдохновляющем человеке». Некоторые медиа предположили, что у Анны роман с тренером.
Сама певица резко отреагировала на эти слухи, написав: «Это просто спортзал, а не любовная сцена». Позже она добавила, что устала от попыток привязать ее к любому мужчине рядом. Клуб «Зенит» также не дал никаких комментариев, а упомянутый тренер остался безымянным. История осталась без подтверждения, но вызвала бурные обсуждения в соцсетях.
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
После развода с мужем Артемом в марте 2025 года, блогер и предпринимательница Лерчек (Валерия Чекалина) официально заявила, что сосредоточена на детях и работе. Однако уже весной в СМИ появились фото, где ее запечатлели в компании аргентинского тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Пару засняли за поцелуями после репетиции, а затем — за уютным ужином в кальянной.
Луис — харизматичный латиноамериканец, с которым Валерия начала заниматься танцами еще до развода. Тогда уже ходили слухи о возможной симпатии, но они быстро угасли. Теперь же фотографии стали веским доказательством. Несмотря на кадры, Чекалина долго избегала комментариев. В сторис она лишь заявила, что ее приоритет — дети, но позже все же подтвердила: она не одна. В сети публика отреагировала неоднозначно: кто-то поздравлял, кто-то осуждал.
Регина Тодоренко и тренер в «Ледниковом периоде»
Осенью 2020 года телеведущая и певица Регина Тодоренко участвовала в проекте «Ледниковый период» вместе с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Уже после первых эфиров зрители заговорили о необыкновенной химии между партнерами: их выступления были настолько эмоциональными, что казались репликой настоящих чувств.
В одном из шоу Регина призналась, что едва сдерживает слезы во время репетиций, потому что Роман раскрывает в ней что-то новое. Эти слова только подлили масла в огонь. В соцсетях пара обрела армию фанатов, которые верили: между ними больше, чем просто танец. Однако ни Регина, ни Роман не подтвердили слухи. Они подчеркивали: «Это сцена. Это искусство». После завершения шоу они разошлись по проектам, и история осталась красивым моментом в эфире.
Истории о романах звезд и их тренеров неизменно приковывают внимание. Это отражение того, где каждое совместное усилие, взгляд, рукопожатие может быть истолковано по-разному. Одни пары действительно находят друг в друге больше, чем коллегу или наставника. Другие остаются только союзниками в работе.