5 летних сладостей, которые не вредят фигуре — их можно даже на ПП

Для этого достаточно взять любимые фрукты — например, банан, дыню, клубнику или киви, нарезать их на кусочки и заморозить. Затем можно измельчить их в блендере до консистенции сорбета. Такой десерт не содержит искусственных добавок, красителей и сахара, если вы сами его не добавляете. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить стройную фигуру, но при этом побаловать себя чем-то освежающим и вкусненьким.