Слишком откровенно: как спортсменки попали в скандал и лишились карьеры из-за фото

Снимки в личном блоге, фотосессии в журналах, смелые выходы в свет — попасть под лавину критики может все что угодно. Медийность часто становится палкой о двух концах: никогда не знаешь, какой именно шаг не понравится публике. Собрали для вас подборку историй, где предметом бурных обсуждений стали известные спортсменки — и их смелые фотографии.
Юлия Ефимова — шквал критики из-за фото в нижнем белье
В 2018 году Юлия столкнулась с общественным порицанием. Причина тому — фото в красном кружевном белье. Многие сочли снимок слишком откровенным и призвали звезду водного спорта «постыдиться такое выкладывать». Интересен тот факт, что Ефимова постоянно публикует фото в рабочем купальнике, но к этому никаких претензий нет.
Комментаторы возмущались, что на девушку подписаны дети, у которых она формирует неверные представления о культурных границах. Впрочем, защитников у Юлии оказалось гораздо больше. Они писали, что «на фото нет ничего, кроме красоты» и «все в пределах разумного».
Сама Ефимова никак на выпады в свою сторону не отреагировала, и дальнейшего развития история не получила. Впрочем, на одном фото пловчиха не остановилась, так что, видимо, у критиков в какой-то момент просто пропал дар речи.
Кайла Симмонс — фото в бикини и крах спортивной карьеры
У Кайлы Симмонс могло бы быть большое будущее на волейбольном поприще, но вмешался случай. Спортсменка активно вела блог в интернете и не стеснялась постить туда откровенные фото: в купальнике, в белье и иногда даже без всего. И это привлекло ненужное внимание.
Кайлу раскритиковали за «торговлю телом» и писали ей тонны оскорбительных комментариев. Местная федерация волейбола не оценила такой «рекламы» и попросила девушку уйти из сборной.
Симмонс была совершенно подавлена, однако недолго. Она взяла себя в руки, завершила спортивную карьеру и стала успешной бикини-моделью. Сейчас у нее полмиллиона подписчиков в соцсетях и звание самой красивой экс-волейболистки Америки.
Елизавета Туктамышева — вызывающий номер на льду и фотосессия
Российская фигуристка, которую коллеги и поклонники неоднократно критиковали за слишком раздетые фото и видео. Так в 2018 она вызвала первую волну негодования, когда устроила подобие стриптиза прямо на льду. Елизавета вышла на лед в образе стюардессы и разделась до белья во время проката.
Туктамышеву осуждали в СМИ и соцсетях, однако она не увидела в своих действиях ничего страшного. Больше того, фигуристка продолжила эпатировать публику, повторяя свое выступление из раза в раз.
А в 2021 году она снялась в смелой фотосессии для журнала Maxim. «Мне было комфортно сниматься, я знала, на что шла и не жалею», — поделилась она в одном из интервью.
Никаких серьезных последствий действия Елизаветы за собой не повлекли. А на волны хейта она отвечает просто: «Часто пишут, что у меня все слишком откровенно, но я никогда не переходила границы».
Анна Погорилая — скандальное фото в купальнике
Анна не столько подверглась критике, сколько получила оплату своей же монетой. Ранее фигуристка высказалась по поводу выступления одной из своих коллег — Елизаветы Туктамышевой. Она отметила, что выходить на публику в откровенном наряде неприлично и назвала это неуважением к себе.
А некоторое время спустя Погорилая опубликовала в блоге свое фото в максимально открытом купальнике. На что подписчики поспешили раскритиковать спортсменку с отсылкой на ее же слова. Одни писали «видимо, уважать себя перестала», а другие в лоб указывали на двойные стандарты.
Анна, однако, не восприняла критику всерьез. Позже она выложила пост со скриншотами замечаний и заметила: «Обожаю хейтерские комментарии, читаешь и самооценка поднимается».
Пейдж Ванзант — откровенные снимки бойца ММА
Пейдж известна своими провокационными фото даже больше, чем достижениями на ринге. Такое часто случается в инфополе ММА, и удивить поклонников зрелищных боев непросто. Однако, Ванзант удалось.
В 2020-м девушка разместила в своем блоге обнаженные фото с супругом. Пара позировала на столе в окружении алкоголя и снеков. Подписчики сочли, что Пейдж переходит всякие границы, и такое лучше удалить. Правда, претензий было больше к ее мужу, чем к самой спортсменке.
Через некоторое время Ванзант удалила пост, но выкладывать фото на грани фола не прекратила. Впрочем, к такому неоднозначному контенту ее фанаты привыкли и не осуждают.
Камила Валиева — неуместная реклама
В случае Камилы, не понадобилось даже раздеваться — ее раскритиковали по дефолту. Речь идет о рекламе Gloria Jeans, в которой фигуристка снялась в ноябре 2023-го года. В ролике она называет себя олимпийской чемпионкой, что вызвало шквал недовольства со стороны коллег и поклонников фигурного катания.
Дело в том, что на момент съемки Камила уже находилась в центре допингового скандала, и ее победа на Олимпиаде в Пекине находилась под вопросом. Ее называли «фальшивой чемпионкой», а еще обвиняли в неуместном образе. Также отмечали, что это демонстрация неуважения к спортивному сообществу и его принципам.
Неизвестно, чем бы это закончилось, но в январе 2024-го девушку признали виновной в употреблении допинга и дисквалифицировали на 4 года. Ее олимпийская победа была аннулирована, а в рекламе она больше не появлялась.
Контент, который транслируют спортсменки, тщательно фильтруется обществом. И иногда даже обычные фото — оружие в руках критиков: такова обратная сторона популярности. С этим столкнулись не только Юлия Ефимова, Елизавета Туктамышева и другие героини историй, но и многие женщины в спорте. Хорошо это или плохо, но спортивная среда предполагает некоторые рамки, выход за которые прощается далеко не всегда.