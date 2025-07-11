Слишком откровенно: как спортсменки попали в скандал и лишились карьеры из-за фото

Снимки в личном блоге, фотосессии в журналах, смелые выходы в свет — попасть под лавину критики может все что угодно. Медийность часто становится палкой о двух концах: никогда не знаешь, какой именно шаг не понравится публике. Собрали для вас подборку историй, где предметом бурных обсуждений стали известные спортсменки — и их смелые фотографии.