Их не узнать: как резкое похудение изменило жизнь Адель, Хадсон и Бэйла

Эти звезды похудели так, что их стало сложно узнать: одни ради роли в кино, другие для нового амплуа, третьи — для здоровья и красоты. Каждый из них взорвал заголовки своими кардинальными переменами, и их ждал не только восторг, но и осуждение. Рассказываем о селебрити, которые скинули десятки килограмм и о переменах в их жизни.
Адель — минус 45 кг после развода
Эта певица всегда была подтверждением того, что красота не зависит от веса. Но своим радикальным похудением Адель шокировала всех. Отправной точкой для ее перемен стал болезненный развод в 2019 году после которого девушка начала злоупотреблять алкоголем и запустила себя. Но ей удалось взять себя в руки: на смену вредным привычкам пришли тренировки и «чистое» питание.
Адель утверждает, что не сидела ни на каких диетах, но вместе с восторгом на нее обрушился хейт. Поклонники утверждали, что она лишила мир иконы бодипозитива и стала не похожа сама на себя. Нашлись и те, кто уверял: нельзя сбросить 45 килограмм и не обойтись без помощи пластического хирурга.
Тем не менее «новая Адель» вернулась на сцену с триумфом, преодолела депрессию и четко выразила свою позицию в интервью Опре Уинфри: «К моему телу было приковано внимание на протяжении всей моей карьеры. Я была либо слишком толстой, либо слишком худой. Мне жаль, если кто-то страдает из-за своих комплексов, но меня это не волнует».
Кристиан Бэйл — экстремальные превращения для ролей
Кристиана называют королем трансформации тела. Лауреат «Оскара» несколько раз радикально набирал и терял вес ради своих ролей. И хотя этот фокус Бэйл проделывал и раньше, он по-настоящему шокировал пу