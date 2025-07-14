Их не узнать: как резкое похудение изменило жизнь Адель, Хадсон и Бэйла

Эта певица всегда была подтверждением того, что красота не зависит от веса. Но своим радикальным похудением Адель шокировала всех. Отправной точкой для ее перемен стал болезненный развод в 2019 году после которого девушка начала злоупотреблять алкоголем и запустила себя. Но ей удалось взять себя в руки: на смену вредным привычкам пришли тренировки и «чистое» питание.