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Их не узнать: как резкое похудение изменило жизнь Адель, Хадсон и Бэйла

Звезды похудели настолько сильно, что шокировали поклонников. Как им это удалось и к чему привело — рассказываем в статье.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Кристиан Бэйл на телепередаче
Эти звезды поразили всех резким похудением.Источник: Legion-Media

Эти звезды похудели так, что их стало сложно узнать: одни ради роли в кино, другие для нового амплуа, третьи — для здоровья и красоты. Каждый из них взорвал заголовки своими кардинальными переменами, и их ждал не только восторг, но и осуждение. Рассказываем о селебрити, которые скинули десятки килограмм и о переменах в их жизни.

Адель — минус 45 кг после развода

Коллаж фотографий Адель, сбросившей 45 килограмм после развода
Адель.Источник: Соцсети

Эта певица всегда была подтверждением того, что красота не зависит от веса. Но своим радикальным похудением Адель шокировала всех. Отправной точкой для ее перемен стал болезненный развод в 2019 году после которого девушка начала злоупотреблять алкоголем и запустила себя. Но ей удалось взять себя в руки: на смену вредным привычкам пришли тренировки и «чистое» питание.

Адель утверждает, что не сидела ни на каких диетах, но вместе с восторгом на нее обрушился хейт. Поклонники утверждали, что она лишила мир иконы бодипозитива и стала не похожа сама на себя. Нашлись и те, кто уверял: нельзя сбросить 45 килограмм и не обойтись без помощи пластического хирурга.

Тем не менее «новая Адель» вернулась на сцену с триумфом, преодолела депрессию и четко выразила свою позицию в интервью Опре Уинфри: «К моему телу было приковано внимание на протяжении всей моей карьеры. Я была либо слишком толстой, либо слишком худой. Мне жаль, если кто-то страдает из-за своих комплексов, но меня это не волнует».

Кристиан Бэйл — экстремальные превращения для ролей

Коллаж фотографий Кристиана Бэйла, экстремально изменявшего свое тело для ролей
Кристиан Бэйл.Источник: Соцсети

Кристиана называют королем трансформации тела. Лауреат «Оскара» несколько раз радикально набирал и терял вес ради своих ролей. И хотя этот фокус Бэйл проделывал и раньше, он по-настоящему шокировал пу