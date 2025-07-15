Что едят после зала Джей Ло, Хадид и Бекхэм: 5 продуктов, которые держат их в форме

Майли долгое время была веганом, и хотя это в прошлом — она и сейчас старается избегать животного белка. Так что ее послетренировочная «скорая помощь» — банановый смузи. И, согласно мнению нутрициологов, в этом есть смысл. Бананы — это не только углеводный заряд, но и чемпионы по содержанию калия. А калий отлично справляется с мышечными спазмами и судорогами.