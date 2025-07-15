Что едят после зала Джей Ло, Хадид и Бекхэм: 5 продуктов, которые держат их в форме

Этап восстановления после физнагрузок очень важен, и одну из главных ролей в нем играет питание. Белки, полезные жиры, медленные углеводы, витамины и минералы — классический зож-набор. Можно выбрать что-то одно, а можно замиксовать. Собрали для вас подборку продуктов из арсенала звезд, которые помогают им после спорта — и вам тоже смогут помочь.
Дженнифер Лопес: яйца или рыба нежирных сортов
Не секрет, что Джей Ло проводит в спортзале большую часть свободного времени: 5−7 тренировок в неделю — это сильно. Однако певица не только фанатично соблюдает режим нагрузок, но и не забывает о полноценном восстановлении после.
В послетренировочном меню Лопес, как правило, легкоусвояемый белок: куриные яйца или нежирная рыба. И, как оказалось, не зря. По словам нутрициолога Анастасии Зелениной, легкие белки не перегружают желудок и помогают восстановить мышечную ткань.
Кроме того, белок — основной строительный материал организма. То есть он не только «ремонтирует» мышцы, но и отвечает за их рост. А еще белковые продукты отлично утоляют голод и дарят продолжительное ощущение сытости — то, что нужно после тренировки.
Белла Хадид: белое мясо или творог с йогуртом
Белла занимается спортом в любой свободный момент и предпочитает отдаваться процессу на все 100%. А еще она фанатка длительных интенсивных тренировок: если любимый бокс — то 2−3 часа, если кардио — то не меньше часа.
По мнению модели, еда после такой нагрузки не должна быть просто едой. Ее цель не перебить голод, а закрепить эффект от нагрузки и качественно восстановиться. В этом Хадид помогает легкий белковый перекус. Это может быть отварная курица или творог с греческим йогуртом — максимально быстро и без затей.
Врачи-диетологи подтверждают — белковый перекус отличный вариант. Кроме того, они подчеркивают двойную пользу творога. Ведь он содержит два вида белка: быстрый сывороточный и медленный казеиновый. А значит творог восстанавливает мышцы в два раза эффективнее.
Майли Сайрус: банановый смузи на ореховом молоке
Иметь такую фигуру, как у Майли мечтают миллионы женщин. А секрет певицы тем временем до безобразия прост: регулярные тренировки, активный образ жизни и правильное питание. Больше всего она любит пилатес или аштанга-йогу, а после — питательный перекус.
Майли долгое время была веганом, и хотя это в прошлом — она и сейчас старается избегать животного белка. Так что ее послетренировочная «скорая помощь» — банановый смузи. И, согласно мнению нутрициологов, в этом есть смысл. Бананы — это не только углеводный заряд, но и чемпионы по содержанию калия. А калий отлично справляется с мышечными спазмами и судорогами.
Но смузи по рецепту Майли содержит не только бананы — в базе напитка ореховое молоко. Оно становится источником витаминов и минералов, а также помогает восстановить баланс электролитов.
Дженнифер Энистон: запеканка из нута или морепродукты
В свои 56 лет звезда сериала «Друзья» выглядит просто потрясающе. Увы, магии тут нет. «Для того чтобы тело было здоровым и красивым, нужно очень много работать», — раскрывает актриса суровую правду. Она занимается спортом 6 раз в неделю, и каждая тренировка длится 2−3 часа. Естественно, после такой интенсивной нагрузки требуется эффективное восстановление.
В послетренировочном питании Дженнифер не стала изобретать велосипед — и поставила на белок. Ее выбор — легкая в приготовлении запеканка из нута или бланшированные морепродукты.
С морепродуктами все понятно — это постный белок, который легко усваивается и служит бустером для запуска восстановительных процессов. А вот с нутом все гораздо интереснее. Турецкий горох — настоящий суперфуд для организма: он богат белком, калием, магнием и сложными углеводами. Если что и может «воскресить» после тренировки, то это он.
Виктория Бекхэм — жирная рыба лососевых пород
Виктория не раз говорила в интервью, что тренировки служат для нее энергетической бомбой. Поэтому бизнес-леди тренируется исключительно с утра, а после — обязательно ест лосося на пару.
Лосось после тренировки, по словам диетологов, способ убить двух зайцев одним выстрелом. В лососевых содержится как оптимальное количество белка, так и жирные кислоты омега-3. И если белок не нуждается в представлении, то жирные кислоты настоящий клад для спортивных людей. Омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и оказывают на мышцы обезболивающий эффект. В дуэте с белком омега-3 обеспечивают супер-быстрое восстановление.
Подойдет, кстати, абсолютно любой вид лососевых: семга, форель, горбуша, кета, нерка, чавыча
Еда — незаменимое «топливо» для нашего организма и спасительный якорь после физических нагрузок. И вовсе необязательно собирать сложный комплекс блюд — достаточно одного-двух качественных продуктов. Как показывают примеры звезд, такой подход к перекусам работает и работает очень хорошо. Простота вовсе не исключает эффективности. Главное, подходить к выбору с умом — и вам будет не только вкусно, но и максимально полезно.