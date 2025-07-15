5 причин, почему после моря фигура кажется стройнее — и как продлить этот эффект

Вы вернулись домой из отпуска, цифра на весах почти та же, а вот в зеркало смотреть приятнее. Да, это не обман зрения: после моря действительно можно выглядеть стройнее. Соленая вода, активный отдых и правильное питание дают результат лучше многих диет. Рассказываем, почему так происходит и как сохранить такой эффект после отпуска как можно дольше.