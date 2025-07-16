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Ровная спина за 30 секунд: 5 упражнений, которые делают Зендея, Ариана и другие

Прямая осанка придает уверенность и делает силуэт стройнее. Но после долгого рабочего дня за компьютером зачастую спина устает так, будто вы прошли марафон. Поэтому мы расскажем, что поможет в этом случае.

Екатерина Генберг
Автор Спорт Mail
Зендея позирует с идеально прямой спиной
Эти несложные упражнения помогут выпрямить спину в кратчайшие сроки.Источник: Соцсети

Вернуть осанке правильный вид можно за полминуты, причем без сложных тренировок или походов в спортзал. Простые упражнения, которые используют танцоры, актеры, спортсмены и модели помогут быстро выпрямиться. Правильная стойка, дыхание и активация нужных мышц делают свое дело — тело мгновенно расправляется, появляется легкость и уверенность.

В этой статье мы собрали пять простых и эффективных упражнений. Их можно выполнять где угодно — дома, в офисе, в парке или даже в лифте. Нужно только уделить себе 30 секунд и немного внимания.

Опора на стопы и вытяжение макушки вверх

Джиджи Хадид опирается на стопы и вытягивает макушку вверх
Джиджи Хадид уделяет большое внимание осанке — и это заметно по идеально ровной спине практически на каждом ее фото.Источник: Соцсети

Встаньте ровно, ноги расставьте на ширину плеч. Перенесите вес тела на всю стопу — равномерно распределяя нагрузку между пяткой и пальцами. Теперь представьте, что за макушку вас тянут невидимой ниточкой вверх. Такое воображаемое вытяжение помогает расправить позвоночник и сделать спину прямой.

Этот прием часто используют модели и публичные люди перед выходом на сцену или перед фотосессией. Например, супермодель Джиджи Хадид в интервью рассказывала, что перед показами и фотосъемками всегда «настраивает» себя именно так — чтобы выглядеть выше и изящнее.

Упражнение активизирует глубокие мышцы спины, которые поддерживают позвоночник без излишнего напряжения. Попробуйте прямо сейчас — почувствуете, как тело становится легче и собраннее.

Втянуть живот и активировать пресс

Джен Селтер позирует, втянув живот
Осанка и пресс фитнес-модели Джен Селтер идеальны, и все благодаря регулярным упражнениям.Источник: Соцсети

Легкое втягивание живота — простой прием, который сразу помогает исправить осанку. Напряжение в нижнем прессе возвращает поясницу в нейтральное положение, снимая лишний прогиб. Это создает дополнительную поддержку для спины и делает силуэт более стройным.

Упражнение активно используют спортсменки-бикинистки при позировании на сцене, чтобы подчеркнуть красивую линию тела и сохранить правильную осанку. Например, американская фитнес-модель Джен Селтер часто показывает в своих видео, как легкая активация пресса помогает ей держать корпус в идеальной форме даже после длительной тренировки.

Подтянутый живот не только визуально вытягивает фигуру, но и бережет позвоночник от нагрузки. Попробуйте слегка втянуть живот прямо сейчас — тело мгновенно почувствует опору и станет собраннее.

Раскрыть грудную клетку и увести плечи назад

Ариана Гранде отводит плечи назад, раскрывая грудную клетку
Ариана Гранде прекрасно держится на сцене, а ровная спина помогает ей выглядеть женственно.Источник: Соцсети

Глубокий вдох помогает раскрыть грудную клетку и расправить плечи. После вдоха мягко отведите плечи назад и опустите их вниз — это упражнение снимет напряжение со спины. Такой прием улучшает дыхание и визуально удлиняет шею.

Певцы и публичные спикеры используют эту технику перед выходом на сцену, чтобы лучше контролировать голос и произношение. Например, популярная певица Ариана Гранде в интервью рассказывала, что всегда уделяет внимание дыханию и осанке перед концертом — это помогает ей сохранять голос чистым.

Расправленные плечи придают образу силу и спокойствие, тело становится свободнее и расслабленнее. Сделайте глубокий вдох и расправьте плечи — эффект вы ощутите сразу.

Сделать 5 глубоких вдохов через нос

Зендея позирует, сделав пять глубоких вдохов
Зендея использует дыхательные практики для настройки перед съемками — и это помогает ей выглядеть роскошно.Источник: Соцсети

Пять глубоких вдохов через нос — простая техника, которая помогает выровнять спину и перезапустить тело после долгого сидения. Каждый вдох должен быть медленным и осознанным. С каждым вдохом мысленно старайтесь тянуться вверх, как будто тело удлиняется изнутри.

Такую дыхательную настройку используют инструкторы по пилатесу и актеры перед выходом на сцену или съемочную площадку. Актриса, певица и модель Зендея в одном из интервью делилась, что перед важными событиями всегда делает несколько глубоких вдохов, сочетая их с вытяжением — это помогает собраться и вернуть телу стабильность.

Глубокое дыхание не только расслабляет, но и незаметно включает мышцы корпуса, поддерживая позвоночник. Спина становится ровной, а осанка — спокойной и устойчивой.

Отвести подбородок чуть назад и вверх

Наоми Осака позирует, отведя подбородок назад
Теннисистка Наоми Осака даже вне корта следит за осанкой.Источник: Соцсети

Слегка отведите подбородок назад и вверх — будто кто-то мягко направляет его к затылку. Не задирайте голову, просто выровняйте линию шеи. Это простое движение сразу вытягивает позвоночник и добавляет осанке уверенности.

Такой прием часто используют гимнастки, теннисистки и другие спортсмены, которым важно сохранять точную ось тела. Например, Наоми Осака — звезда мирового тенниса и икона стиля — на корте и вне его всегда выглядит собранно. На публичных мероприятиях ее осанка выверена до мелочей: подбородок чуть сдвинут назад, плечи опущены, взгляд уверенный. Все это создает элегантный и сильный визуальный образ.

Правильное положение подбородка сразу влияет на общий силуэт. Шея кажется длиннее, спина — ровнее, а лицо выглядит спокойным и собранным.

Ровная спина — это не про сложные тренировки, а про внимание к себе в нужный момент. Несколько простых движений, дыхание и коррекция осанки меняют не только внешний вид, но и внутреннее состояние. Эти упражнения легко встроить в любую повседневную ситуацию. Потратив всего 30 секунд, можно вернуть себе ощущение легкости, уверенности и контроля. И со временем правильная осанка станет не усилием, а привычкой. Попробуйте, вы точно не пожалеете.