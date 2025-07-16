Ровная спина за 30 секунд: 5 упражнений, которые делают Зендея, Ариана и другие

Вернуть осанке правильный вид можно за полминуты, причем без сложных тренировок или походов в спортзал. Простые упражнения, которые используют танцоры, актеры, спортсмены и модели помогут быстро выпрямиться. Правильная стойка, дыхание и активация нужных мышц делают свое дело — тело мгновенно расправляется, появляется легкость и уверенность.
В этой статье мы собрали пять простых и эффективных упражнений. Их можно выполнять где угодно — дома, в офисе, в парке или даже в лифте. Нужно только уделить себе 30 секунд и немного внимания.
Опора на стопы и вытяжение макушки вверх
Встаньте ровно, ноги расставьте на ширину плеч. Перенесите вес тела на всю стопу — равномерно распределяя нагрузку между пяткой и пальцами. Теперь представьте, что за макушку вас тянут невидимой ниточкой вверх. Такое воображаемое вытяжение помогает расправить позвоночник и сделать спину прямой.
Этот прием часто используют модели и публичные люди перед выходом на сцену или перед фотосессией. Например, супермодель Джиджи Хадид в интервью рассказывала, что перед показами и фотосъемками всегда «настраивает» себя именно так — чтобы выглядеть выше и изящнее.
Упражнение активизирует глубокие мышцы спины, которые поддерживают позвоночник без излишнего напряжения. Попробуйте прямо сейчас — почувствуете, как тело становится легче и собраннее.
Втянуть живот и активировать пресс
Легкое втягивание живота — простой прием, который сразу помогает исправить осанку. Напряжение в нижнем прессе возвращает поясницу в нейтральное положение, снимая лишний прогиб. Это создает дополнительную поддержку для спины и делает силуэт более стройным.
Упражнение активно используют спортсменки-бикинистки при позировании на сцене, чтобы подчеркнуть красивую линию тела и сохранить правильную осанку. Например, американская фитнес-модель Джен Селтер часто показывает в своих видео, как легкая активация пресса помогает ей держать корпус в идеальной форме даже после длительной тренировки.
Подтянутый живот не только визуально вытягивает фигуру, но и бережет позвоночник от нагрузки. Попробуйте слегка втянуть живот прямо сейчас — тело мгновенно почувствует опору и станет собраннее.
Раскрыть грудную клетку и увести плечи назад
Глубокий вдох помогает раскрыть грудную клетку и расправить плечи. После вдоха мягко отведите плечи назад и опустите их вниз — это упражнение снимет напряжение со спины. Такой прием улучшает дыхание и визуально удлиняет шею.
Певцы и публичные спикеры используют эту технику перед выходом на сцену, чтобы лучше контролировать голос и произношение. Например, популярная певица Ариана Гранде в интервью рассказывала, что всегда уделяет внимание дыханию и осанке перед концертом — это помогает ей сохранять голос чистым.
Расправленные плечи придают образу силу и спокойствие, тело становится свободнее и расслабленнее. Сделайте глубокий вдох и расправьте плечи — эффект вы ощутите сразу.
Сделать 5 глубоких вдохов через нос
Пять глубоких вдохов через нос — простая техника, которая помогает выровнять спину и перезапустить тело после долгого сидения. Каждый вдох должен быть медленным и осознанным. С каждым вдохом мысленно старайтесь тянуться вверх, как будто тело удлиняется изнутри.
Такую дыхательную настройку используют инструкторы по пилатесу и актеры перед выходом на сцену или съемочную площадку. Актриса, певица и модель Зендея в одном из интервью делилась, что перед важными событиями всегда делает несколько глубоких вдохов, сочетая их с вытяжением — это помогает собраться и вернуть телу стабильность.
Глубокое дыхание не только расслабляет, но и незаметно включает мышцы корпуса, поддерживая позвоночник. Спина становится ровной, а осанка — спокойной и устойчивой.
Отвести подбородок чуть назад и вверх
Слегка отведите подбородок назад и вверх — будто кто-то мягко направляет его к затылку. Не задирайте голову, просто выровняйте линию шеи. Это простое движение сразу вытягивает позвоночник и добавляет осанке уверенности.
Такой прием часто используют гимнастки, теннисистки и другие спортсмены, которым важно сохранять точную ось тела. Например, Наоми Осака — звезда мирового тенниса и икона стиля — на корте и вне его всегда выглядит собранно. На публичных мероприятиях ее осанка выверена до мелочей: подбородок чуть сдвинут назад, плечи опущены, взгляд уверенный. Все это создает элегантный и сильный визуальный образ.
Правильное положение подбородка сразу влияет на общий силуэт. Шея кажется длиннее, спина — ровнее, а лицо выглядит спокойным и собранным.
Ровная спина — это не про сложные тренировки, а про внимание к себе в нужный момент. Несколько простых движений, дыхание и коррекция осанки меняют не только внешний вид, но и внутреннее состояние. Эти упражнения легко встроить в любую повседневную ситуацию. Потратив всего 30 секунд, можно вернуть себе ощущение легкости, уверенности и контроля. И со временем правильная осанка станет не усилием, а привычкой. Попробуйте, вы точно не пожалеете.