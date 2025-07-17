Федерация дартса РФ наказала спортсмена за флаг и гимн России

Причиной для отстранения стало участие российских спортсменов с флагами и символикой РФ на международном турнире в Макао, который проходил с 13-го по 15 июня. На этом турнире российские дартсмены завоевали восемь медалей — два золота, два серебра и четыре бронзы. Во время парада участников турнира они вышли с флагом России и под звуки государственного гимна.
Аксянова обвинили в том, что руководимая им компания организовала поездку спортсменов на турнир в качестве выездного мероприятия сборной России без предварительного согласования с ФДР и Минспортом РФ. Также ему вменяется «незаконное использование» символики федерации и флага РФ.
«В данной поездке незаконно и несанкционированно использовались государственные символы РФ, а именно герб, флаг и гимн. На данном международном спортивном мероприятии также употреблялись спиртные напитки, что запрещено действующим законодательством РФ», — сказано в заявлении апелляционного спортивно-дисциплинарного комитета ФДР.
Аксянов был дисквалифицирован на 18 месяцев. Кольцов, выступавший на турнире в Макао, был дисквалифицирован на шесть месяцев за публичную критику действий ФДР.
«Федерация сама отказалась спонсировать поездку в Макао, уже не в первый раз. Президент ФДР Александр Белов еще в прошлом году мне говорил: “Зачем вы туда едете? Вы там проиграете”. В Макао была не сборная России, мы команду так не называли, это были игроки, которые входят в ее состав. Они лучшие, что на турнире и доказали. Но я не понимаю, как можно запретить нести флаг России?» — сказал Аксянов.
«Мы поехали туда за свои деньги и за деньги международной дартс лиги! Федерация не имеет отношения к этой поездке», — написал Кольцов в соцсетях, назвав их «крысами».
Борис Кольцов является 18-кратным чемпионом России по дартсу и первым дартсменом в истории страны, получившим профессиональный статус в Профессиональной корпорации дартса (PDC). В 2019 году он входил в топ-100 мирового рейтинга PDC.