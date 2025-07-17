Федерация дартса РФ наказала спортсмена за флаг и гимн России

«Федерация сама отказалась спонсировать поездку в Макао, уже не в первый раз. Президент ФДР Александр Белов еще в прошлом году мне говорил: “Зачем вы туда едете? Вы там проиграете”. В Макао была не сборная России, мы команду так не называли, это были игроки, которые входят в ее состав. Они лучшие, что на турнире и доказали. Но я не понимаю, как можно запретить нести флаг России?» — сказал Аксянов.