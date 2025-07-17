Почему вы постоянно бросаете тренировки: 5 ошибок, которые портят весь прогресс

Многие заостряют свое внимание только на тренировках, забывая о том, что тело строится не только в зале, но и за его пределами. Если вы неправильно питаетесь, не восстанавливаетесь должным образом или игнорируете режим сна, то рано или поздно столкнетесь с истощением. Энергии не хватает, мышцы не успевают восстанавливаться, результаты обнуляются — и вот вы уже не радуетесь процессу, а чувствуете себя разбитыми и выжатыми как лимон.