Что делать с обвисшей кожей после похудения: 4 решения, которые работают

Спорт действительно влияет на качество кожи: в идеале нужно начинать тренировки в процессе похудения, а не после. Любая активность улучшит состояние организма и кожи, но не стоит рассчитывать на вау-эффект, особенно если потеря веса была резкой. Кстати, более эффективной для кожи считается именно силовая нагрузка: она в буквальном смысле делает дерму плотнее. Важно понимать, что в борьбе с обвисшей кожей спорт будет скорее профилактикой, чем решением проблемы.