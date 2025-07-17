Что делать с обвисшей кожей после похудения: 4 решения, которые работают

Иногда победа над лишним весом приносит не только радость от красоты тела, но и новые проблемы. Многие люди, похудев, сталкиваются с обвисанием кожи: она теряет тонус и гладкость — особенно на животе, руках, ногах и бедрах. В статье рассказываем о том, почему это происходит и что реально помогает «подтянуться».
Почему кожа теряет тонус при похудении
Когда мы набираем вес, наша кожа тоже растет — представьте, что это воздушный шар, который накачивают воздухом и он послушно увеличивается. Беда в том, что кожа не настолько эластична, чтобы «сдуваться» обратно. Профессионалы говорят, что максимально адаптироваться к новой форме тела дерма может примерно за полгода после сброса веса.
Чаще всего с проблемой «обвисшей» кожи сталкиваются:
- Те, кто резко теряет вес — например, после беременности или жёсткой диеты.
- Люди старшего возраста, у которых кожа с возрастом становится тоньше и теряет упругость.
- Те, кто ведет нездоровый образ жизни: курение, дефицит витаминов, злоупотребление солнечными ваннами снижают эластичность кожи.
- Люди с наследственной предрасположенностью — генетика тоже влияет на скорость восстановления кожи.
Что можно сделать дома
Правильный и регулярный домашний уход — лучший друг нашей кожи. Например, массаж сухой натуральной щеткой помогает улучшить кровообращение и запустить обновление организма. Делать его стоит не меньше 2−3 раз в неделю перед душем, избегая зоны шеи и декольте, а двигаться нужно снизу вверх, прямо и по спирали.
Еще одна бьюти-привычка — контрастный душ, который не только возвращает тонус и гладкость кожи, но и укрепляет иммунитет. Не забывайте также про свои любимые баночки: скрабы и обертывания. Косметологи советуют обратить на средства, в составе которых есть масло ши, манго, какао, водоросли и морская соль.
Спорт и тонус кожи: миф или правда
Спорт действительно влияет на качество кожи: в идеале нужно начинать тренировки в процессе похудения, а не после. Любая активность улучшит состояние организма и кожи, но не стоит рассчитывать на вау-эффект, особенно если потеря веса была резкой. Кстати, более эффективной для кожи считается именно силовая нагрузка: она в буквальном смысле делает дерму плотнее. Важно понимать, что в борьбе с обвисшей кожей спорт будет скорее профилактикой, чем решением проблемы.
Когда помогут только процедуры
Если домашние процедуры не дают нужного эффекта, то можно обратиться к косметологии. Главный плюс всех процедур в том, что от вас требуется минимум усилий, из минусов — стоимость и временный эффект. И, конечно, работу косметолога всегда нужно поддерживать образом жизни: правильным питанием и спортом.
- SMAS-лифтинг — безоперационная подтяжка кожи, которая выполняется ультразвуком. Процедура безболезненная и делается курсом, результат сохраняется до двух лет.
- LFG-массаж — аппаратный массаж, который выполняется специальной насадкой. Болевых ощущений при процедуре тоже нет, но чтобы увидеть результат, как правило, нужно не менее десяти сеансов, эффект будет виден не менее чем полгода.
- RF-лифтинг — существуют разные виды процедуры, они также не доставляют дискомфорта и имеют накопительный эффект. Эффект сохраняется на 6−12 месяцев.
Истории звезд, прошедших через это
Блогер София Броян начинала свой путь похудения с веса 185 килограмм. В своем блоге девушка делилась: когда речь идет о таких объемах, то обвисания кожи не избежать: «Ни один спорт, массаж, инъекции — ничего не поможет», — рассказывала девушка в своей соцсети. Броян обратилась к пластическому хирургу и удалила пять килограмм лишней кожи на животе, спине и боках. Всего Софии удалось скинуть более ста килограмм.
А вот певица Лолита, которая похудела на 10 кг, в блоге делилась, что бороться с проблемой лишней кожи ей помогли исключительно коробочки и баночки, в том числе талассо-скраб.
Косметологи убеждены: проблему обвисшей кожи проще предотвратить, чем решить. Волшебной таблетки не существует, но четкий план действий и консультации хорошего специалиста способны творить чудеса.