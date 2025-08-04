Топ-10 лучших пенни-бордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Для того, чтобы выбрать хороший пенни-борд, всегда нужно смотреть на качество доски, из чего она сделана. Качественные пенни-борды имеют, так сказать, свой характерный флекс. То есть они не прогибаются под весом скейтера. Кроме этого можно смотреть на размеры, форму — это рыбка, где хвост загнутый, а нос немножечко заостренный, но плоский. Также нужно обращать внимание на качество подвесок, подшипников, колес и цену. Хороший пенни-борд может стоить от 6000 рублей".