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Топ-10 лучших пенни-бордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Катание на пенни-борде — это динамичный и стильный вид передвижения на компактной пластиковой доске с высокой маневренностью, идеальной для города. В 2025 году лучшие пенни-борды стали еще удобнее, технологичнее и популярнее. Рассказываем о моделях для уверенной езды и эффектных трюков.

Девушка держит голубой пенни-борд
Пенни-борд должен быть надежным, управляемым и износостойким.Источник: Freepik

Выбирая пенни-борд, обращайте внимание не только на внешний вид, но и на надежность конструкции, управляемость и износостойкость. В этом рейтинге представлены только лучшие пенни-борды 2025 года — от проверенных временем досок до новинок с улучшенной геометрией деки и подвеской.

Рейтинг лучших пенни-бордов

Пенни-борды давно перестали быть просто модным аксессуаром — сегодня это полноценный городской транспорт, сочетающий компактность, маневренность и стильный дизайн.

При составлении рейтинга мы опирались на отзывы профессиональных райдеров и мнения экспертов. Здесь вы найдете варианты для новичков, любителей трюков и тех, кто ценит скорость и устойчивость. Вне зависимости от стиля катания, в подборке есть доска, которая станет вашим надежным спутником.

1. Triumf Active TLS-401L

Пенни-борд фирмы Triumf Active модель TLS-401L
Пенни-борд Triumf Active TLS-401LИсточник: Ozon

Пенни-борд со светящимися колесами представляет собой легкую и прочную 22-дюймовую пластиковую доску для комфортного городского катания. Легкая и устойчивая дека выдерживает до 80 кг, а встроенные светодиодные колеса гарантируют безопасность в темноте без использования батареек. Подшипники ABEC-7 гарантируют плавный ход, а рифленая поверхность улучшает сцепление. Универсальный экземпляр подходит для райдеров от 8 лет с любым уровнем подготовки.

Покупатели говорят, что борд крепкий, едет ровно и прекрасно маневрирует. Дети и новички в восторге от того, как просто на нем учиться. А светящиеся колеса выглядят красиво и освещают дорогу в темноте.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, начинающих
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 80 кг
Материал декиABS-пластик

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Легкий и компактный
  • Светодиодные колеса
  • Много цветов

Минусы:

  • Пользователи пишут, что подходит только до 39 размера ноги

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2. Indigo LS-P2206B

Пенни-борд фирмы Indigo модель LS-P2206B
Пенни-борд Indigo LS-P2206BИсточник: Ozon

Маневренный пенни-борд с прочной пластиковой декой и подвеской из алюминия. Здесь бесшумные полиуретановые колесами и подшипники ABEC-7 для ровного хода. Выдерживает нагрузку до 80 кг, подходит как для начинающих, так и знающих райдеров. Компактные габариты и индивидуальный дизайн делают модель идеальным выбором для трюков и городского катания.

В отзывах пользователи хвалят удобство и качество деталей. Борд достаточно устойчивый, поэтому на нем легко держать баланс новичкам. Кроме того, нравится, что есть много вариантов расцветки, а цена приятно радует.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, начинающих, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 80 кг
Материал декиПластик

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочная качественная дека
  • Плавный ход за счет полиуретановых колес
  • Приятная цена

Минусы:

  • Со слов покупателей, едет достаточно шумно

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3. Ridex Night

Пенни-борд фирмы Ridex модель Night
Пенни-борд Ridex NightИсточник: Ozon

Стильная и проверенная модель для городского катания с прочной влагостойкой пластиковой декой. Алюминиевая подвеска и мягкие широкие колеса способствуют плавному ходу по неровностям, а подшипники ABEC-7 Carbon гарантируют отличный накат. Бушинги 85А добавляют устойчивости на поворотах и скорости, делая катание комфортным и безопасным. Специальные отверстия в деке улучшают сцепление и удобство управления. Подходит для райдеров весом до 80 кг, сочетая практичность и стильный дизайн для активного городского передвижения.

В отзывах покупатели говорят об уверенном, спокойном ходе и отличном накате. Им нравится, что борд выполнен из качественных материалов, а дизайн продуман до мелочей — ручки по бокам удобны для транспортировки.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, начинающих, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 80 кг
Материал декиПластик

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Влагостойкая дека
  • Не боится неровностей
  • Удобные ручки по бокам для переноса

Минусы:

  • Со слов покупателей, иногда заедают колеса, нужно раскатать

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4. Zilmer ZIL1812−089 «Ночная комета»

Пенни-борд фирмы Zilmer модель ZIL1812-089 «Ночная комета»
Пенни-борд Zilmer ZIL1812-089 «Ночная комета»Источник: RBT.ru

Пенни-борд со светящимися колесами — универсальная модель для райдеров любого уровня. Прочная пластиковая дека с антискользящим покрытием и USB-подзарядкой обеспечивает безопасность езды днем и ночью. Мягкие полиуретановые колеса с подсветкой и алюминиевая подвеска делают передвижение комфортным по городским поверхностям. Рассчитан на райдеров любого возраста с весом до 80 кг. Идеальный вариант для активного отдыха и выражения индивидуального стиля.

Покупатели отмечают дизайн — яркий, стильный, светящийся. Особенно этот борд нравится детям. Кроме этого, пенни-борд хорошо маневрирует и выдерживает большую нагрузку. Единственное, что слегка смущает пользователей — высокая цена.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, начинающих, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 80 кг
Материал декиПластик

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Светящиеся колеса и дека
  • Быстрый разгон и торможение
  • Зарядка с помощью USB

Минусы:

  • Покупатели говорят о слишком высокой цене

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5. Atemi APB22D03

Пенни-борд фирмы Atemi модель APB22D03
Пенни-борд Atemi APB22D03Источник: Дом спорта

Универсальная модель из высокопрочного пластика и ярким аквапринтом. Здесь полиуретановые колеса, подвеска из алюминия и подшипники ABEC-7 для плавного хода. Рассчитан на нагрузку до 100 кг при собственном весе 1,7 кг. Подходит как для обучения, так и для уверенного катания, сочетая безопасность и стильный дизайн с подсветкой.

В отзывах пользователи пишут, что пенни-борд достаточно прочный, плавно управляется, справляются даже дети. А дизайну отдается отдельное предпочтение — красивый принт из разных оттенков привлекает взгляды окружающих.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, начинающих, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 100 кг
Материал декиПластик

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Выдерживает сильную нагрузку
  • Хорошая амортизация и маневренность
  • Красивый принт

Минусы:

  • Пользователи говорят, что минусов не выявлено

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6. Hubster Cruiser 22 Design Fusion

Пенни-борд фирмы Hubster модель Cruiser 22 Design Fusion
Пенни-борд фирмы Hubster модель Cruiser 22 Design FusionИсточник: KiDiKi.ru

Универсальная пластиковая доска для городского катания длиной 56 см. Полиуретановые колеса с подшипниками ABEC-7 обеспечивают плавный ход по неровностям, а прочная дека выдерживает до 100 кг. Алюминиевые подвески с защитным покрытием устойчивы к коррозии. Оптимальная ширина 15 см и средние бушинги поддерживают контроль на любой скорости. Подходит как для начинающих, так и опытных райдеров.

В отзывах упоминается крепкая дека, колеса и подшипники. Покупателям нравится, что можно контролировать скорость и не бояться упасть. Новичкам просто начать кататься на доске, поскольку управление достаточно легкое.

Характеристики

Для когоДля подростков, взрослых, опытных, новичков
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкадо 100 кг
Материал декиПластик

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Простое управление и контроль скорости
  • Антикоррозийное покрытие подвески
  • Много цветов на выбор

Минусы:

  • Со слов пользователей, их нет

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7. Tech Team Tricolor 27

Пенни-борд фирмы Tech Team модель Tricolor 27
Пенни-борд Tech Team Tricolor 27Источник: Спорт

Круизер с 27-дюймовой декой из ударопрочного полипропилена с прорезиненной вставкой, обеспечивающей амортизацию и влагостойкость. Модель комплектуется 4-дюймовыми траками и мягкими колесами, что гарантирует мягкий ход по неровностям. Небольшие габариты и легкий вес делают скейт удобным для транспортировки. Подшипники ABEC/ILQ-7 обеспечивают хороший накат при максимальной нагрузке 100 кг. Подходит для райдеров любого возраста.

В отзывах покупатели хвалят прочность, устойчивость и управляемость. Чаще всего упоминают, что борд очень легкий и им просто управлять, а яркие принты еще больше поднимают настроение.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, новичков, опытных
Размер27 дюймов
Максимальная нагрузкаДо 100 кг
Материал декиУдаропрочный пропилен с прорезиненным покрытием

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Ударопрочная конструкция
  • Легкий в управлении, старте и торможении
  • Оригинальный принт на деке

Минусы:

  • Некоторые в отзывах отмечают, что новичкам непросто начать на нем кататься

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8. EcoBalance Cruiser Board

Пенни-борд фирмы EcoBalance модель Cruiser Board
Пенни-борд EcoBalance Cruiser BoardИсточник: Спорткомплект

Полипропиленовая дека совмещает в себе прочность и невесомость, а полиуретановые колеса легко скользят по дороге. Алюминиевая подвеска и подшипники ABEC-9 гарантируют маневренность и хороший накат. Универсальный вариант для райдеров любого возраста, сочетающий практичность и стиль.

Покупатели говорят о том, что доска сделана из качественных материалов, и на ней удобно ездить и маневрировать за счет дорогих комплектующих. Но тут же у некоторых пользователей мнения разделяются, так как такие детали нужно чаще обслуживать.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 100 кг
Материал декиПолипропилен

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочный и легкий
  • Плавный ход, отличная маневренность
  • Большая цветовая гамма

Минусы:

  • Со слов покупателей, комплектующие дорогие в обслуживании

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9. Larsen Pearl Bronze

Пенни-борд фирмы Larsen модель Pearl Bronze
Пенни-борд Larsen Pearl BronzeИсточник: Спорткомплект

Универсальный пенни-борд с полипропиленовой декой и вафельной текстурой для надежного сцепления. Алюминиевые траки и полиуретановые колеса обеспечивают плавный ход по городским поверхностям, а подшипники ABEC-5 из углеродистой стали гарантируют стабильное скольжение. При весе 1,9 кг доска выдерживает нагрузку до 100 кг, сохраняя маневренность. Подходит для райдеров любого уровня — от новичков до уверенно катающихся.

Чаще всего покупатели говорят о хорошем накате, прочной сборке и небольшом весе. Пенни-борд удобен для городской езды или в парке. Отдельно выделяют светящиеся колеса борда и приятную цену.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, новичков, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 100 кг
Материал декиПолипропилен

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Стабильное скольжение
  • Подходит для райдеров любого уровня подготовки
  • Низкая цена

Минусы:

  • Исходя из отзывов, у некоторых моделей колеса тяжело крутятся, нужно немного ослабить

Где купить

10. Termit 22

Пенни-борд фирмы Termit модель 22
Пенни-борд Termit 22Источник: Спортмастер

Миниатюрная доска для городского катания с крепкой полипропиленовой декой, выдерживающей до 80 кг. Широкие полиуретановые колеса создают ровный ход по бугристым поверхностям, а подшипники ABEC-5 гарантируют хороший разгон. Жесткая подвеска позволяет точно контролировать движение, сохраняя маневренность. Благодаря легкому весу и небольшим габаритам круизер удобно брать с собой. Универсальный вариант для мужчин и женщин, сочетающий практичность и стильный дизайн.

Исходя из отзывов, у пенни-борда плавный ход, он хорошо поворачивает и с легкостью объезжает небольшие препятствия. Различная цветовая гамма подойдет под любые предпочтения. Некоторые пользователи говорят о том, что перед первой поездкой нужно отрегулировать подвеску.

Характеристики

Для когоДля детей, взрослых, опытных
Размер22 дюйма
Максимальная нагрузкаДо 80 кг
Материал декиПолипропилен

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Хорошая маневренность
  • Быстро разгоняется и тормозит
  • Много цветов

Минусы:

  • Со слов покупателей, бывают проблемы с колесами и подшипниками

Где купить

Как выбрать хороший мини-круизер

Выбор мини-круизера — это баланс между комфортом, управляемостью и долговечностью. Чтобы доска стала надежным спутником в городе, важно учесть несколько ключевых параметров. Вот на что стоит обратить внимание перед покупкой борда.

1 Определитесь с длиной деки

Длина деки напрямую влияет на устойчивость и маневренность доски.

  • Для начинающих лучше подойдут модели 24—27 дюймов — они обеспечивают стабильность и прощают мелкие ошибки при катании.
  • Опытные райдеры могут выбирать короткие деки (22—23 дюйма) — они легче в управлении, быстрее разгоняются и удобнее для трюков.

Рост райдера тоже важен: высоким людям (от 180 см) комфортнее на досках 26—27 дюймов, а для невысоких райдеров подойдут 22—24 дюйма.

Для города оптимальны средние размеры (24—26 дюймов) — они сочетают устойчивость и мобильность.

Создан первый скейтборд с круиз-контролем

2. Тщательно подбирайте колеса

Колеса влияют на плавность хода, скорость и проходимость по разным поверхностям.

Жесткость:

  • Мягкие (78А-83А) — лучше амортизируют неровности, тише катятся, но быстрее стираются. Идеальны для плохого асфальта и брусчатки.
  • Жесткие (84А и выше) — долговечнее, обеспечивают лучший накат, но передают вибрации. Подходят для гладкого покрытия.

Диаметр:

  • 60−65 мм — универсальный вариант: хороший накат и проходимость.
  • Меньше 60 мм — маневреннее, но хуже справляются с неровностями.
  • Больше 65 мм — быстрее разгоняются, но могут снижать устойчивость.

Ширина:

  • Широкие (45+ мм) — устойчивее на скорости.
  • Узкие (до 40 мм) — легче, лучше для трюков.

Девушка на скейт-площадке с пенни-бордом с узкими колесами
Пенни-борд с узкими колесами лучше подойдет для трюковИсточник: Freepik

3. Анализируйте подшипники

Подшипники определяют плавность хода и долговечность доски.

Класс ABEC:

  • ABEC-5−7 — оптимальный выбор для городского катания: баланс скорости и надежности.
  • ABEC-9 — быстрее, но требуют регулярного ухода (чистка, смазка).
  • Не ABEC (например, SG или Swiss) — могут быть качественнее, но дороже.

Для влажного климата лучше подшипники с нержавеющей сталью или керамикой.

4. Проверяйте качество деки

Полипропиленовые деки легче и не боятся воды, но могут трескаться на морозе. Деревянные (7—9 слоев клена) лучше пружинят, но тяжелее. Убедитесь, что поверхность имеет антискользящее покрытие. Проверьте максимальную нагрузку — она должна быть на 10—15% больше вашего веса.

Катание на скейтборде оказалось полезно для молодых женщин

5. Осматривайте подвеску

Алюминиевые траки прочнее и долговечнее стальных. Ширина 4—4,5 дюйма обеспечивает стабильность. Узкие (3,25") подвески лучше для трюков. Проверьте качество бушингов — они должны быть упругими, но не жесткими. Оптимальная жесткость амортизаторов — 85А-90А.

Комментарий скейтбордиста

О тонкостях выбора пенни-бордов и их преимуществах мы поговорили с Антоном Звягинцевым — российским профессиональным скейтбордистом, выступающим в дисциплине лонгбординга «даунхилл», а также одним из главных популяризаторов лонгбординга в России.

"Пенни-борд — это тот же круизер. Раньше он был, как и скейтборд, деревянный, но из-за того, что доска со временем может высыхать, впитывать влажность и деформироваться, придумали легкие и прикольные борды.

Интересный факт: Пенни-борд — это бренд, а сама доска называется пластборд. Но бренд стал настолько популярен, что его имя превратилось в нарицательное для всех компактных досок этого типа.

Они подходят для всех возрастов, как для детей, так взрослых. Удобная доска-круиз для катания по городу, по пляжам, в школу, на учебу, в институт и куда угодно.

Для того, чтобы выбрать хороший пенни-борд, всегда нужно смотреть на качество доски, из чего она сделана. Качественные пенни-борды имеют, так сказать, свой характерный флекс. То есть они не прогибаются под весом скейтера. Кроме этого можно смотреть на размеры, форму — это рыбка, где хвост загнутый, а нос немножечко заостренный, но плоский. Также нужно обращать внимание на качество подвесок, подшипников, колес и цену. Хороший пенни-борд может стоить от 6000 рублей".

Пенни-борд на задних колесах крупным планом
Пенни-борд подходит как для катания по городу, так и для выполнения трюковИсточник: Freepik

Обзор лучших пенни-бордов

В этом разделе кратко подведем итоги нашего рейтинга лучших пенни-бордов в 2025 году. Вспоминаем всех участников и их главные характеристики.

Triumf Active TLS-401L Classic BeigeПлавный ход, светящиеся колеса, подходит для детей
Indigo LS-P2206BКачественные материалы, бесшумные колеса, приятная цена
Ridex NightВлагостойкая дека, легко ездить по неровностям, есть ручки по бокам
Zilmer ZIL1812-089 «Ночная комета»Выдерживает большую нагрузку, антискользящее покрытие, USB-подзарядка, яркий дизайн
Atemi APB22D03Хорошая маневренность, справляются даже дети, плавный ход, яркий принт
Hubster Cruiser 22 Design FusionПрочная пластиковая доска с алюминиевой подвеской — вариант для комфортного катания по городу
Tech Team Tricolor 27Ударопрочный, прорезиненное покрытие деки, хороший накат
EcoBalance Cruiser BoardКачественные подшипники, отличная маневренность, подходит для всех возрастов
Larsen Pearl BronzeПрочная сборка, небольшой вес, хороший накат, светящиеся колеса
Termit 22Быстрый разгон, стильный дизайн, приятная цена

Вопросы и ответы

У многих начинающих райдеров возникает огромное количество вопросов о скейтах, пенни-бордах, их возможностях и функционале. Давайте разберем самые популярные.

Чем пенни-борд отличается от скейтборда?

«Основное преимущество пенни-бордов перед скейтбордами в том, что они не деформируются. То есть на них можно кататься и под дождем, и на солнце, и в любую погоду», — комментирует профессиональный скейтбордист Антон Звягинцев.

"Самое главное, конечно же, что пенни-борды легкие, практичные и сделаны из пластмассы, в отличие от скейтбордов. У них всегда большие колеса и она намного мягче, чтобы было удобнее кататься по городу.

Кроме этого, пенни-борды очень сильно полюбили дети за разные расцветки. Плюс сама по себе доска небольшая, они могут спокойно ее поднимать, и под их рост она идеально подходит.

Еще одно отличие в том, что на пенни-борде вы можете просто покататься, а на скейтборде более профессионально делать трюки".

Как научиться кататься на мини-круизере?

Эксперт Антон Звягинцев рассказывает как научиться кататься на пенни-борде:

"В принципе, обучение на круизере точно такое же, как и на всех остальных досках, будь это скейтборд, лонгборд или деревянный круизер. Человек определяет свою ведущую ногу, понимает, какая у него стойка регуляр или гуфи, и тем самым начинает потихоньку кататься. Единственная сложность, которая может возникнуть при обучении на мини-борде, что размер доски иногда достаточно маленький. Но это дело привычки, поэтому на пенни-борде также просто научиться кататься, как и на огромном лонгборде.

Важно хорошо концентрироваться и развивать у себя баланс. Подвеска пенни-борда не предназначена для сильных поворотов, поэтому на пенни-борде поворачивают с нажатием на тейл, то есть поднятием передней части подвески и разворотом вправо или влево. А, если вы едете вперед, тут все то же самое — оттолкнулись, поставили заднюю ногу, развернули переднюю и спокойно катимся".

Можно ли на пенни-борде делать трюки?

О трюках нас также просвятил Антон Звягинцев:

"Да, на пенни-борде можно делать трюки, просто это намного сложнее, нежели на скейтборде, так как нет загнутой носовой части. Зачастую, когда делается трюк, передняя нога вылетает, и мы слетаем с доски. В этом основная сложность. Но, если человек умеет делать трюки на лонгборде, скейтборде, тогда он сможет повторить их и на маленькой доске.

Но лучше, конечно же, использовать пенни-борд, как круизер. Потому что, это все-таки доска для приключений, где вы можете ее спокойно закинуть в портфель, прицепить на пояс или запихнуть в чемодан и спокойно путешествовать. За это и любят пенни-борды — они практичные, недорогие и долговечные".

Автор: Алена Исмагулова