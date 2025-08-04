Топ-10 лучших пенни-бордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Выбирая пенни-борд, обращайте внимание не только на внешний вид, но и на надежность конструкции, управляемость и износостойкость. В этом рейтинге представлены только лучшие пенни-борды 2025 года — от проверенных временем досок до новинок с улучшенной геометрией деки и подвеской.
Рейтинг лучших пенни-бордов
Пенни-борды давно перестали быть просто модным аксессуаром — сегодня это полноценный городской транспорт, сочетающий компактность, маневренность и стильный дизайн.
При составлении рейтинга мы опирались на отзывы профессиональных райдеров и мнения экспертов. Здесь вы найдете варианты для новичков, любителей трюков и тех, кто ценит скорость и устойчивость. Вне зависимости от стиля катания, в подборке есть доска, которая станет вашим надежным спутником.
1. Triumf Active TLS-401L
Пенни-борд со светящимися колесами представляет собой легкую и прочную 22-дюймовую пластиковую доску для комфортного городского катания. Легкая и устойчивая дека выдерживает до 80 кг, а встроенные светодиодные колеса гарантируют безопасность в темноте без использования батареек. Подшипники ABEC-7 гарантируют плавный ход, а рифленая поверхность улучшает сцепление. Универсальный экземпляр подходит для райдеров от 8 лет с любым уровнем подготовки.
Покупатели говорят, что борд крепкий, едет ровно и прекрасно маневрирует. Дети и новички в восторге от того, как просто на нем учиться. А светящиеся колеса выглядят красиво и освещают дорогу в темноте.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, начинающих
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 80 кг
|Материал деки
|ABS-пластик
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкий и компактный
- Светодиодные колеса
- Много цветов
Минусы:
- Пользователи пишут, что подходит только до 39 размера ноги
Где купить
2. Indigo LS-P2206B
Маневренный пенни-борд с прочной пластиковой декой и подвеской из алюминия. Здесь бесшумные полиуретановые колесами и подшипники ABEC-7 для ровного хода. Выдерживает нагрузку до 80 кг, подходит как для начинающих, так и знающих райдеров. Компактные габариты и индивидуальный дизайн делают модель идеальным выбором для трюков и городского катания.
В отзывах пользователи хвалят удобство и качество деталей. Борд достаточно устойчивый, поэтому на нем легко держать баланс новичкам. Кроме того, нравится, что есть много вариантов расцветки, а цена приятно радует.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, начинающих, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 80 кг
|Материал деки
|Пластик
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочная качественная дека
- Плавный ход за счет полиуретановых колес
- Приятная цена
Минусы:
- Со слов покупателей, едет достаточно шумно
Где купить
3. Ridex Night
Стильная и проверенная модель для городского катания с прочной влагостойкой пластиковой декой. Алюминиевая подвеска и мягкие широкие колеса способствуют плавному ходу по неровностям, а подшипники ABEC-7 Carbon гарантируют отличный накат. Бушинги 85А добавляют устойчивости на поворотах и скорости, делая катание комфортным и безопасным. Специальные отверстия в деке улучшают сцепление и удобство управления. Подходит для райдеров весом до 80 кг, сочетая практичность и стильный дизайн для активного городского передвижения.
В отзывах покупатели говорят об уверенном, спокойном ходе и отличном накате. Им нравится, что борд выполнен из качественных материалов, а дизайн продуман до мелочей — ручки по бокам удобны для транспортировки.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, начинающих, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 80 кг
|Материал деки
|Пластик
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Влагостойкая дека
- Не боится неровностей
- Удобные ручки по бокам для переноса
Минусы:
- Со слов покупателей, иногда заедают колеса, нужно раскатать
Где купить
4. Zilmer ZIL1812−089 «Ночная комета»
Пенни-борд со светящимися колесами — универсальная модель для райдеров любого уровня. Прочная пластиковая дека с антискользящим покрытием и USB-подзарядкой обеспечивает безопасность езды днем и ночью. Мягкие полиуретановые колеса с подсветкой и алюминиевая подвеска делают передвижение комфортным по городским поверхностям. Рассчитан на райдеров любого возраста с весом до 80 кг. Идеальный вариант для активного отдыха и выражения индивидуального стиля.
Покупатели отмечают дизайн — яркий, стильный, светящийся. Особенно этот борд нравится детям. Кроме этого, пенни-борд хорошо маневрирует и выдерживает большую нагрузку. Единственное, что слегка смущает пользователей — высокая цена.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, начинающих, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 80 кг
|Материал деки
|Пластик
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Светящиеся колеса и дека
- Быстрый разгон и торможение
- Зарядка с помощью USB
Минусы:
- Покупатели говорят о слишком высокой цене
Где купить
5. Atemi APB22D03
Универсальная модель из высокопрочного пластика и ярким аквапринтом. Здесь полиуретановые колеса, подвеска из алюминия и подшипники ABEC-7 для плавного хода. Рассчитан на нагрузку до 100 кг при собственном весе 1,7 кг. Подходит как для обучения, так и для уверенного катания, сочетая безопасность и стильный дизайн с подсветкой.
В отзывах пользователи пишут, что пенни-борд достаточно прочный, плавно управляется, справляются даже дети. А дизайну отдается отдельное предпочтение — красивый принт из разных оттенков привлекает взгляды окружающих.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, начинающих, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 100 кг
|Материал деки
|Пластик
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Выдерживает сильную нагрузку
- Хорошая амортизация и маневренность
- Красивый принт
Минусы:
- Пользователи говорят, что минусов не выявлено
Где купить
6. Hubster Cruiser 22 Design Fusion
Универсальная пластиковая доска для городского катания длиной 56 см. Полиуретановые колеса с подшипниками ABEC-7 обеспечивают плавный ход по неровностям, а прочная дека выдерживает до 100 кг. Алюминиевые подвески с защитным покрытием устойчивы к коррозии. Оптимальная ширина 15 см и средние бушинги поддерживают контроль на любой скорости. Подходит как для начинающих, так и опытных райдеров.
В отзывах упоминается крепкая дека, колеса и подшипники. Покупателям нравится, что можно контролировать скорость и не бояться упасть. Новичкам просто начать кататься на доске, поскольку управление достаточно легкое.
Характеристики
|Для кого
|Для подростков, взрослых, опытных, новичков
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|до 100 кг
|Материал деки
|Пластик
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Простое управление и контроль скорости
- Антикоррозийное покрытие подвески
- Много цветов на выбор
Минусы:
- Со слов пользователей, их нет
Где купить
7. Tech Team Tricolor 27
Круизер с 27-дюймовой декой из ударопрочного полипропилена с прорезиненной вставкой, обеспечивающей амортизацию и влагостойкость. Модель комплектуется 4-дюймовыми траками и мягкими колесами, что гарантирует мягкий ход по неровностям. Небольшие габариты и легкий вес делают скейт удобным для транспортировки. Подшипники ABEC/ILQ-7 обеспечивают хороший накат при максимальной нагрузке 100 кг. Подходит для райдеров любого возраста.
В отзывах покупатели хвалят прочность, устойчивость и управляемость. Чаще всего упоминают, что борд очень легкий и им просто управлять, а яркие принты еще больше поднимают настроение.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, новичков, опытных
|Размер
|27 дюймов
|Максимальная нагрузка
|До 100 кг
|Материал деки
|Ударопрочный пропилен с прорезиненным покрытием
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Ударопрочная конструкция
- Легкий в управлении, старте и торможении
- Оригинальный принт на деке
Минусы:
- Некоторые в отзывах отмечают, что новичкам непросто начать на нем кататься
Где купить
8. EcoBalance Cruiser Board
Полипропиленовая дека совмещает в себе прочность и невесомость, а полиуретановые колеса легко скользят по дороге. Алюминиевая подвеска и подшипники ABEC-9 гарантируют маневренность и хороший накат. Универсальный вариант для райдеров любого возраста, сочетающий практичность и стиль.
Покупатели говорят о том, что доска сделана из качественных материалов, и на ней удобно ездить и маневрировать за счет дорогих комплектующих. Но тут же у некоторых пользователей мнения разделяются, так как такие детали нужно чаще обслуживать.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 100 кг
|Материал деки
|Полипропилен
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Прочный и легкий
- Плавный ход, отличная маневренность
- Большая цветовая гамма
Минусы:
- Со слов покупателей, комплектующие дорогие в обслуживании
Где купить
9. Larsen Pearl Bronze
Универсальный пенни-борд с полипропиленовой декой и вафельной текстурой для надежного сцепления. Алюминиевые траки и полиуретановые колеса обеспечивают плавный ход по городским поверхностям, а подшипники ABEC-5 из углеродистой стали гарантируют стабильное скольжение. При весе 1,9 кг доска выдерживает нагрузку до 100 кг, сохраняя маневренность. Подходит для райдеров любого уровня — от новичков до уверенно катающихся.
Чаще всего покупатели говорят о хорошем накате, прочной сборке и небольшом весе. Пенни-борд удобен для городской езды или в парке. Отдельно выделяют светящиеся колеса борда и приятную цену.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, новичков, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 100 кг
|Материал деки
|Полипропилен
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Стабильное скольжение
- Подходит для райдеров любого уровня подготовки
- Низкая цена
Минусы:
- Исходя из отзывов, у некоторых моделей колеса тяжело крутятся, нужно немного ослабить
Где купить
10. Termit 22
Миниатюрная доска для городского катания с крепкой полипропиленовой декой, выдерживающей до 80 кг. Широкие полиуретановые колеса создают ровный ход по бугристым поверхностям, а подшипники ABEC-5 гарантируют хороший разгон. Жесткая подвеска позволяет точно контролировать движение, сохраняя маневренность. Благодаря легкому весу и небольшим габаритам круизер удобно брать с собой. Универсальный вариант для мужчин и женщин, сочетающий практичность и стильный дизайн.
Исходя из отзывов, у пенни-борда плавный ход, он хорошо поворачивает и с легкостью объезжает небольшие препятствия. Различная цветовая гамма подойдет под любые предпочтения. Некоторые пользователи говорят о том, что перед первой поездкой нужно отрегулировать подвеску.
Характеристики
|Для кого
|Для детей, взрослых, опытных
|Размер
|22 дюйма
|Максимальная нагрузка
|До 80 кг
|Материал деки
|Полипропилен
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая маневренность
- Быстро разгоняется и тормозит
- Много цветов
Минусы:
- Со слов покупателей, бывают проблемы с колесами и подшипниками
Где купить
Как выбрать хороший мини-круизер
Выбор мини-круизера — это баланс между комфортом, управляемостью и долговечностью. Чтобы доска стала надежным спутником в городе, важно учесть несколько ключевых параметров. Вот на что стоит обратить внимание перед покупкой борда.
1 Определитесь с длиной деки
Длина деки напрямую влияет на устойчивость и маневренность доски.
- Для начинающих лучше подойдут модели 24—27 дюймов — они обеспечивают стабильность и прощают мелкие ошибки при катании.
- Опытные райдеры могут выбирать короткие деки (22—23 дюйма) — они легче в управлении, быстрее разгоняются и удобнее для трюков.
Рост райдера тоже важен: высоким людям (от 180 см) комфортнее на досках 26—27 дюймов, а для невысоких райдеров подойдут 22—24 дюйма.
Для города оптимальны средние размеры (24—26 дюймов) — они сочетают устойчивость и мобильность.
2. Тщательно подбирайте колеса
Колеса влияют на плавность хода, скорость и проходимость по разным поверхностям.
Жесткость:
- Мягкие (78А-83А) — лучше амортизируют неровности, тише катятся, но быстрее стираются. Идеальны для плохого асфальта и брусчатки.
- Жесткие (84А и выше) — долговечнее, обеспечивают лучший накат, но передают вибрации. Подходят для гладкого покрытия.
Диаметр:
- 60−65 мм — универсальный вариант: хороший накат и проходимость.
- Меньше 60 мм — маневреннее, но хуже справляются с неровностями.
- Больше 65 мм — быстрее разгоняются, но могут снижать устойчивость.
Ширина:
- Широкие (45+ мм) — устойчивее на скорости.
- Узкие (до 40 мм) — легче, лучше для трюков.
3. Анализируйте подшипники
Подшипники определяют плавность хода и долговечность доски.
Класс ABEC:
- ABEC-5−7 — оптимальный выбор для городского катания: баланс скорости и надежности.
- ABEC-9 — быстрее, но требуют регулярного ухода (чистка, смазка).
- Не ABEC (например, SG или Swiss) — могут быть качественнее, но дороже.
Для влажного климата лучше подшипники с нержавеющей сталью или керамикой.
4. Проверяйте качество деки
Полипропиленовые деки легче и не боятся воды, но могут трескаться на морозе. Деревянные (7—9 слоев клена) лучше пружинят, но тяжелее. Убедитесь, что поверхность имеет антискользящее покрытие. Проверьте максимальную нагрузку — она должна быть на 10—15% больше вашего веса.
5. Осматривайте подвеску
Алюминиевые траки прочнее и долговечнее стальных. Ширина 4—4,5 дюйма обеспечивает стабильность. Узкие (3,25") подвески лучше для трюков. Проверьте качество бушингов — они должны быть упругими, но не жесткими. Оптимальная жесткость амортизаторов — 85А-90А.
Комментарий скейтбордиста
О тонкостях выбора пенни-бордов и их преимуществах мы поговорили с Антоном Звягинцевым — российским профессиональным скейтбордистом, выступающим в дисциплине лонгбординга «даунхилл», а также одним из главных популяризаторов лонгбординга в России.
"Пенни-борд — это тот же круизер. Раньше он был, как и скейтборд, деревянный, но из-за того, что доска со временем может высыхать, впитывать влажность и деформироваться, придумали легкие и прикольные борды.
Интересный факт: Пенни-борд — это бренд, а сама доска называется пластборд. Но бренд стал настолько популярен, что его имя превратилось в нарицательное для всех компактных досок этого типа.
Они подходят для всех возрастов, как для детей, так взрослых. Удобная доска-круиз для катания по городу, по пляжам, в школу, на учебу, в институт и куда угодно.
Для того, чтобы выбрать хороший пенни-борд, всегда нужно смотреть на качество доски, из чего она сделана. Качественные пенни-борды имеют, так сказать, свой характерный флекс. То есть они не прогибаются под весом скейтера. Кроме этого можно смотреть на размеры, форму — это рыбка, где хвост загнутый, а нос немножечко заостренный, но плоский. Также нужно обращать внимание на качество подвесок, подшипников, колес и цену. Хороший пенни-борд может стоить от 6000 рублей".
Обзор лучших пенни-бордов
В этом разделе кратко подведем итоги нашего рейтинга лучших пенни-бордов в 2025 году. Вспоминаем всех участников и их главные характеристики.
|Triumf Active TLS-401L Classic Beige
|Плавный ход, светящиеся колеса, подходит для детей
|Indigo LS-P2206B
|Качественные материалы, бесшумные колеса, приятная цена
|Ridex Night
|Влагостойкая дека, легко ездить по неровностям, есть ручки по бокам
|Zilmer ZIL1812-089 «Ночная комета»
|Выдерживает большую нагрузку, антискользящее покрытие, USB-подзарядка, яркий дизайн
|Atemi APB22D03
|Хорошая маневренность, справляются даже дети, плавный ход, яркий принт
|Hubster Cruiser 22 Design Fusion
|Прочная пластиковая доска с алюминиевой подвеской — вариант для комфортного катания по городу
|Tech Team Tricolor 27
|Ударопрочный, прорезиненное покрытие деки, хороший накат
|EcoBalance Cruiser Board
|Качественные подшипники, отличная маневренность, подходит для всех возрастов
|Larsen Pearl Bronze
|Прочная сборка, небольшой вес, хороший накат, светящиеся колеса
|Termit 22
|Быстрый разгон, стильный дизайн, приятная цена
Вопросы и ответы
У многих начинающих райдеров возникает огромное количество вопросов о скейтах, пенни-бордах, их возможностях и функционале. Давайте разберем самые популярные.
Чем пенни-борд отличается от скейтборда?
«Основное преимущество пенни-бордов перед скейтбордами в том, что они не деформируются. То есть на них можно кататься и под дождем, и на солнце, и в любую погоду», — комментирует профессиональный скейтбордист Антон Звягинцев.
"Самое главное, конечно же, что пенни-борды легкие, практичные и сделаны из пластмассы, в отличие от скейтбордов. У них всегда большие колеса и она намного мягче, чтобы было удобнее кататься по городу.
Кроме этого, пенни-борды очень сильно полюбили дети за разные расцветки. Плюс сама по себе доска небольшая, они могут спокойно ее поднимать, и под их рост она идеально подходит.
Еще одно отличие в том, что на пенни-борде вы можете просто покататься, а на скейтборде более профессионально делать трюки".
Как научиться кататься на мини-круизере?
Эксперт Антон Звягинцев рассказывает как научиться кататься на пенни-борде:
"В принципе, обучение на круизере точно такое же, как и на всех остальных досках, будь это скейтборд, лонгборд или деревянный круизер. Человек определяет свою ведущую ногу, понимает, какая у него стойка регуляр или гуфи, и тем самым начинает потихоньку кататься. Единственная сложность, которая может возникнуть при обучении на мини-борде, что размер доски иногда достаточно маленький. Но это дело привычки, поэтому на пенни-борде также просто научиться кататься, как и на огромном лонгборде.
Важно хорошо концентрироваться и развивать у себя баланс. Подвеска пенни-борда не предназначена для сильных поворотов, поэтому на пенни-борде поворачивают с нажатием на тейл, то есть поднятием передней части подвески и разворотом вправо или влево. А, если вы едете вперед, тут все то же самое — оттолкнулись, поставили заднюю ногу, развернули переднюю и спокойно катимся".
Можно ли на пенни-борде делать трюки?
О трюках нас также просвятил Антон Звягинцев:
"Да, на пенни-борде можно делать трюки, просто это намного сложнее, нежели на скейтборде, так как нет загнутой носовой части. Зачастую, когда делается трюк, передняя нога вылетает, и мы слетаем с доски. В этом основная сложность. Но, если человек умеет делать трюки на лонгборде, скейтборде, тогда он сможет повторить их и на маленькой доске.
Но лучше, конечно же, использовать пенни-борд, как круизер. Потому что, это все-таки доска для приключений, где вы можете ее спокойно закинуть в портфель, прицепить на пояс или запихнуть в чемодан и спокойно путешествовать. За это и любят пенни-борды — они практичные, недорогие и долговечные".
Автор: Алена Исмагулова