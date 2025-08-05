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Топ-10 лучших балансбордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Балансборд — простой и функциональный тренажер для развития координации, баланса и общего тонуса. Мы отобрали лучшие балансборды в 2025 году, которые подойдут и новичкам, и тем, кто уже уверенно стоит на доске.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Девушка стоит на балансборде
Занятия на балансборде развивают координацию, баланс и общий тонус мышцИсточник: Unsplash

В подборку вошли лучшие балансборды в 2025 году — от компактных моделей для детей и начинающих до более продвинутых вариантов для любителей серфинга и экстремального спорта. При составлении рейтинга мы обращали внимание на устойчивость, качество материалов, удобство использования, уровень сложности и отзывы реальных пользователей. В статье — только проверенные доски, которые действительно помогают улучшить равновесие. Выбирайте тот вариант, который подойдет именно вам: для дома, тренировок или активного отдыха.

Рейтинг лучших балансбордов

При составлении рейтинга мы изучили более 40 моделей балансбордов с популярных маркетплейсов и специализированных сайтов, сравнили характеристики, прочитали отзывы реальных покупателей. В список попали только те варианты, которые показали себя устойчивыми, безопасными и функциональными на практике. Мы узнали, насколько удобно заниматься на каждой доске, что входит в комплект, а также учли возрастные ограничения и уровень подготовки. В итоге в подборке оказались тренажеры для всей семьи — от простых моделей для малышей до сложных снарядов для опытных пользователей.

1. Kult «Волна»

Балансборд фирмы Kult модель Волна
Балансборд Kult «Волна»Источник: Kult

Вариант ориентирован на широкую аудиторию: подходит детям от 5 лет и взрослым, благодаря выбору между двумя размерами ролика — 11 и 16 см. Доска из прочного дерева выдерживает нагрузку до 200 кг, а благодаря стопперам и слою с гранулами Easy Grip стоит уверенно даже на скользком полу. УФ-печать не боится солнца и сохраняет рисунок на поверхности, а дизайн вдохновлен легендарной волной Чопу на Таити.

Судя по отзывам, покупатели особенно ценят устойчивость, нескользкую поверхность и надежность конструкции. Отмечают, что доска не срывается с ролика, рисунок не тускнеет, а тренировка подходит и для разминки, и для полноценной нагрузки. В минусах иногда упоминают, что ролик может скользить по гладкому полу — тут поможет коврик. В остальном это один из самых сбалансированных по цене и качеству вариантов.

Характеристики

Для кого подходитДля детей от 5 лет и взрослых
МатериалДерево и пластик
Размеры доски76 × 38 см
Максимальная нагрузкаДо 200 кг
Наличие лабиринтаНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для разных возрастов
  • Поверхность с хорошим сцеплением
  • Качественный принт не тускнеет
  • Доска выдерживает высокий вес
  • Стопперы повышают безопасность
  • Два варианта ролика на выбор

Минусы:

  • Ролик может скользить по гладкому полу

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2. Indspace Evolution Serf

Балансборд фирмы Indspace модель Evolution Serf
Балансборд Indspace Evolution SerfИсточник: Indspace

Модель выделяется наличием двух роликов разного диаметра — 11 и 14 см, что позволяет выбрать подходящий уровень сложности или менять нагрузку в зависимости от тренировки. Платформа размером 74 на 32 см сделана из толстой фанеры и покрыта износостойким слоем с антискользящим эффектом. Ролики из прочного пластика, выдерживают вес до 150 кг, а ограничители можно снять, если хочется большей свободы движений. Вес всей конструкции — около 5 кг, поэтому хранить и переносить снаряд удобно.

Пользователи часто отмечают, что доска хорошо обработана и приятна для стоп, а сам тренажер подходит и взрослым, и подросткам. Многие начинают с меньшего ролика, а потом переходят к большему. В отзывах хвалят надежность и продуманность комплекта, но упоминают и минусы: встречается скользкая поверхность, особенно если заниматься в носках, и иногда упаковка приходит в не лучшем виде. Тем не менее, большинство довольны, особенно те, кто использует тренажер всей семьей или ищет способ натренировать координацию перед сноубордическим сезоном.

Характеристики

Для кого подходитПодростки и взрослые с разным уровнем подготовки
МатериалФанера и высокопрочный пластик
Размеры доски74 × 32 см
Максимальная нагрузка150 кг
Наличие лабиринтаНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • В комплекте два ролика с разной высотой
  • Прочные материалы и качественная обработка
  • Подходит для домашних и уличных тренировок
  • Можно использовать для подготовки к бордическим видам спорта
  • Доска легко выдерживает вес взрослого пользователя

Минусы:

  • Поверхность может быть скользкой при занятиях в носках

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3. BeBalance «Море»

Балансборд фирмы BeBalance модель Море
Балансборд BeBalance «Море»Источник: BeBalance

Модель представляет собой балансировочную доску со стандартной длиной и округлой посередине, что делает ее удобной как для базовых упражнений, так и для трюков. Платформа с гладким или опционально шершавым покрытием из электрокорунда, которое усиливает сцепление и защищает рисунок. Цилиндр сделан из противоскользящего материала и не оставляет следов на покрытии пола. В продаже есть балансборды с разными принтами.

По отзывам владельцев, доска радует прочной конструкцией и качественным покрытием — особенно отмечают противоскользящую поверхность, которая не стирается со временем. Многие покупатели используют ее всей семьей: подростки тренируют баланс, взрослые укрепляют мышцы ног, а новички отмечают, что к доске быстро привыкаешь. Часто упоминают, что вариант с валиком — удачный старт для домашних тренировок.

Характеристики

Для кого подходитДля детей от 7 лет и взрослых
МатериалЭлектрокорунд (противоскользящий материал)
Размеры доски75 × 37 см
Максимальная нагрузкаДо 220 кг
Наличие лабиринтаНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для сложных трюков и упражнений
  • Выдерживает большую массу тела
  • Привлекательный морской дизайн
  • Цилиндр с антискользящим покрытием
  • Можно выбрать текстуру поверхности

Минусы:

  • Глянцевая поверхность может быть скользкой без обуви
  • Не самый компактный вариант для хранения

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4. Balancer «Рио»

Балансборд фирмы Balancer модель Рио
Балансборд Balancer «Рио»Источник: Balancer

Доска из фанеры с гравировкой и водостойким покрытием: прочная и стильная. Размеры платформы — 73,5 на 36 см, толщина — 1,5 см. Съемные стопперы дополнены демпферной лентой, которая снижает шум и делает катание более мягким. Валик — пластиковый с древесным элементом внутри, шириной 38 см, усилен ребрами для лучшего контакта с поверхностью. Такой формат подходит для тренировок в домашних условиях и не требует особых навыков на старте.

По отзывам, доска радует прочностью и хорошо держит вес даже при активной эксплуатации взрослыми. Многие пользователи отмечают необычное оформление как отдельный плюс — доска смотрится стильно и может стать элементом интерьера. Из минусов иногда упоминается скользкость при занятиях в носках и сложность для новичков из-за высокого валика. Большинство все же сходится во мнении, что вариант стоит своих денег и подходит для всей семьи.

Характеристики

Для кого подходитПодростки и взрослые с любым уровнем подготовки
МатериалФанера березы и комбинированный валик из дерева и полимера
Размеры доски73,5 × 36 см
Максимальная нагрузкаДо 150 кг
Наличие лабиринтаНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Прочная доска с гравировкой и стильным дизайном
  • Демпферная лента делает катание более плавным
  • Валик с ребрами жесткости лучше держит форму
  • Антискользящее покрытие снижает риск соскальзывания
  • Стопперы можно снимать для усложнения тренировки
  • Широкая дека удобна для пользователей с большим размером ноги

Минусы:

  • Сложно удерживать равновесие новичкам из-за высокого ролика
  • Некоторые пользователи жалуются на скользкость при занятиях в носках

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5. JujaHolds «Лучи Жизни»

Балансборд фирмы JujaHolds модель Лучи Жизни
Балансборд JujaHolds «Лучи Жизни»Источник: Juja Holds

Компактный тренажер с полусферической опорой из полимерного камня, которая вращается на 360 градусов — в отличие от моделей с деревянной базой, он позволяет свободно качаться в любом направлении. Фанера толщиной 18 мм и опора высотой 60 мм создают комфортный диапазон для балансировки, укрепления мышечного корсета и отработки устойчивости на одной ноге. Такой балансир особенно пригодится при подготовке к кросс‑фиту, скалолазанию или акробатике, а также может выступать в роли офисного разминочного тренажера перед тренировкой.

Пользователи отмечают, что на нем удобно отрабатывать стояние на носках и перенос веса между стопами благодаря полному диапазону качания. В отзывах также упоминают, что эта модель легкая и ее можно легко транспортировать — например, загружать в спортивную сумку или оставлять под столом в офисе. Те, кто занимался йогой или сноубордом, подчеркивают, что возможность вращения борда помогает прокачать вестибулярный аппарат и подготовиться к силовым занятиям.

Характеристики

Для кого подходитДля детей и взрослых
МатериалФанера и полимерный камень
Размеры доскиДиаметр 38 см
Максимальная нагрузкаДо 120 кг
Наличие лабиринтаНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Полусфера позволяет качаться во всех направлениях
  • Можно использовать как разминку перед спортом
  • Легкий вес и компактность упрощают транспортировку
  • Подходит для восстановления после травм
  • Тренирует устойчивость на одной ноге

Минусы:

  • Требует аккуратности при освоении вращения
  • Не подойдет для малышей младше школьного возраста

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6. Drevmass «С лабиринтом»

Балансборд фирмы Drevmass модель С лабиринтом
Балансборд Drevmass «С лабиринтом»Источник: Drevmass

Деревянный тренажер с полусферой вместо привычного ролика требует чуть больше концентрации при выполнении упражнений. Подойдет для спокойных тренировок с акцентом на удержание равновесия и работу над мелкой моторикой. Небольшой шарик, встроенный в лабиринт, не просто катается — он подключает к процессу координацию и внимание, особенно если пытаться довести его до центра без помощи рук. Площадка размером 55 на 35 см сделана из бука и выдерживает пользователей весом до 130—150 кг, а значит, подходит и подростку, и взрослому.

Из отзывов ясно, что основное внимание привлекает материал: цельное дерево, гладкая обработка и прочность — главные плюсы. Хвалят устойчивость, удобный размер и универсальность использования — дома, в зале или на улице. При этом некоторые пользователи жалуются на неидеальную сборку: полусфера может быть приклеена не очень плотно. В остальном вариант уверенно держится на плаву среди домашних снарядов и нравится даже тем, кто раньше такими досками не интересовался.

Характеристики

Для кого подходитВзрослые и дети любого уровня подготовки
МатериалНатуральный бук
Размеры доски55 × 35 см
Максимальная нагрузкаДо 150 кг
Наличие лабиринтаЕсть

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Цельный деревянный корпус из массива
  • Устойчивый и прочный даже при активной нагрузке
  • Лабиринт тренирует внимание и ловкость
  • Безопасная форма основания в виде полусферы
  • Подходит для занятий в помещении и на улице
  • Можно использовать как игровой элемент и тренажер

Минусы:

  • Полусфера может быть приклеена неравномерно
  • Для маленьких детей может показаться сложным в освоении

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7. АзбукаДекор

Балансборд фирмы АзбукаДекор
Балансборд АзбукаДекорИсточник: АзбукаДекор

Балансир с лабиринтом представляет собой сочетание тренажера и логической игры — встроенный шарик-загадка тренирует точность координации и внимание. Платформа из влагостойкой ламинированной фанеры выдерживает до 130 кг. Полусферическое основание обеспечивает вращение на 360°, поэтому он подходит как для укрепления мышц кора, так и для развития контролируемых движений — например, можно одновременно катить шарик и держать равновесие, имитируя упражнения на сноуборде.

Родители в отзывах отмечают, что даже маленькие дети быстро осваиваются и проходят лабиринт, а взрослые ценят безопасность конструкции — никто не упадет благодаря устойчивому основанию. Также покупатели отмечают, что фанера с масляным воском приятно пахнет.

Характеристики

Для кого подходитДля детей всех возрастов и взрослых
МатериалВлагостойкая березовая фанера
Размеры доски70 × 40 × 7 см
Максимальная нагрузка130 кг
Наличие лабиринтаДа

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Безопасная натуральная фанера
  • Интересный логический элемент с лабиринтом
  • Надежная водостойкая конструкция
  • Компактные габариты подходят для разных помещений
  • Обучающий эффект при поддержании равновесия

Минусы:

  • Может быть крупноват для совсем малышей

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8. Нейротренажеры «Мини с ЭВА вставками»

Балансборд фирмы Нейротренажеры модель Мини с ЭВА вставками
Балансборд Нейротренажеры «Мини с ЭВА вставками»Источник: Нейротренажеры

Модель сочетает простую конструкцию с дополнительной игровой функцией — лабиринтом, в котором можно перемещать шарик для помощи баланса тела. Основу составляет доска из фанеры с прорезиненными вставками, благодаря чему ноги не скользят, а сама поверхность не царапает пол. В комплекте шарики разных диаметров, мешочек для хранения и специальный коврик. Высота доски всего 7 см — оптимально для начального уровня и для детей, а максимальная нагрузка — до 150 кг, так что подойдет и взрослым.

Пользователи отмечают, что модель отлично обработана, на поверхности нет заусенцев. Родители пишут, что тренажер интересен не только детям, но и взрослым — некоторые даже используют его для планки или отжиманий. Практичное решение, особенно для домашнего использования и работы над координацией у младших школьников.

Характеристики

Для кого подходитВзрослые и дети старше 3 лет
МатериалНатуральная фанера с ЭВА вставками
Размеры доски44 × 28 × 7 см
Максимальная нагрузкаДо 150 кг
Наличие лабиринтаЕсть

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для всей семьи
  • Тренирует равновесие и концентрацию
  • Безопасное покрытие с противоскользящими вставками
  • Упрощенная высота для комфортного начала занятий
  • Дополнительная активность в виде лабиринта
  • Шарики фиксируются магнитом и не теряются
  • Есть коврик и мешочек для хранения

Минусы:

  • Размер может показаться небольшим для подростков

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9. Движение Жизнь

Балансборд фирмы Движение Жизнь
Балансборд Движение ЖизньИсточник: Ozon

Выполнен в компактном формате — длина доски всего 58 см, что делает балансборд удобным для хранения и транспортировки. Подходит для пользователей всех возрастов, выдерживает до 120 кг. Доска устойчивая благодаря фиксированной крестовине. В центре расположен лабиринт с прозрачной крышкой, в комплект входят шарики двух диаметров, так что упражнение становится еще и головоломкой. Массажные вставки под ноги добавляют сенсорной нагрузки — особенно полезно для детей.

Пользователи отмечают качественную сборку, гладкую обработку поверхности и качественную упаковку. Отдельно хвалят масло с воском — не пачкает, но сохраняет текстуру дерева. В комплекте также идет мешок-рюкзак и подробная инструкция, а доска вполне подходит не только для тренировок, но и для подарка.

Характеристики

Для кого подходитДля всех возрастов
МатериалНатуральное дерево с масляным покрытием
Размеры доски58 × 37 см
Максимальная нагрузкаДо 120 кг
Наличие лабиринтаЕсть

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для пользователей любого возраста
  • Устойчивое основание предотвращает опрокидывание
  • Лабиринт добавляет игровой и когнитивный элемент
  • Приятное на ощупь покрытие из масла и воска
  • В комплекте удобный мешок и шарики разных диаметров
  • Массажные вставки стимулируют стопы во время занятий
  • Продуманная упаковка с ручкой и инструкцией

Минусы:

  • Размеры не подойдут для выполнения сложных трюков
  • Подходит скорее для начинающих и детей, чем для профи

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10. Defit 100

Балансборд фирмы Defit модель 100
Балансборд Defit 100Источник: Wildberries

Компактный баланс-диск из светлого дерева отличается устойчивой конструкцией и повышенной высотой — целых 13 см от пола. За счет небольшой площади (менее 40 см в диаметре) снаряд подходит для упражнений на развитие стабильности корпуса, в том числе стоя на одной ноге или в упоре на руках. Поверхность диска противоскользящая, так что он уверенно стоит на месте даже на гладком полу.

Модель рассчитана на пользователей до 110 кг и подойдет тем, кто предпочитает простое, но функциональное оборудование без лишних деталей. Особенно удобно использовать его в домашних условиях — не занимает много места и помещается в шкафу. Нейтральный цвет корпуса не выбивается из интерьера, а натуральный материал приятно ощущается даже босыми ногами.

Характеристики

Для кого подходитДля взрослых
МатериалДерево
Размеры доскиДиаметр 395 мм, высота 130 мм
Максимальная нагрузкаДо 110 кг
Наличие лабиринтаНет

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Компактный размер подходит для небольших помещений
  • Натуральное дерево приятно на ощупь и выглядит стильно
  • Противоскользящее покрытие повышает безопасность
  • Устойчивый корпус позволяет выполнять упражнения с одной точкой опоры
  • Универсален для разных типов тренировок

Минусы:

  • Подходит не для всех возрастов
  • Ограниченная амплитуда движений из-за небольшого диаметра

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Как выбрать хороший балансир

Балансборд будет полезным помощником не только в спорте, но и в восстановлении, поэтому важно найти вариант, идеально подходящий именно вам — не слишком сложный для начинающих, но и не слишком простой для опытных. Важно учесть материал, размер, уровень сложности и возможность наращивать нагрузку со временем.

1. Подбирайте материал

У разного материала свои особенности:

Критерий
Фанера
ПЭ-основание / пластиковые ролики

Прочность
Высокая
Высокая

Амортизация
Хорошая (мягкость при нагрузке)
Ниже (жестче)

Влагостойкость
Средняя (может разбухать)
Высокая (не боится влаги)

Долговечность
Зависит от условий (деформации)
Высокая (устойчиво к износу)

Стабильность формы
Может деформироваться со временем
Не деформируется

Лучший выбор
Для мягкости и амортизации
Для влажных помещений и долговечности

2. Учитывайте размер доски и ролика

Размер подбирается не только по удобству хранения, но и по уровню подготовки.

  • Доска длиной около 70—75 см хорошо подходит для разносторонней практики: достаточно места для ног, помогает прокачивать технику балансировки.
  • Короткие доски до 60 см подходят новичкам, но они ограничивают свободу движений, особенно при тренировках на одну ногу или трюках.

Также важно, чтобы ролик соответствовал доске: большая ширина ролика уменьшает амплитуду качания, делая упражнения более плавными и контролируемыми.

Как избежать укачивания в дороге

3. Смотрите на максимальную нагрузку

Среди моделей встречаются варианты, рассчитанные до 110 кг, а есть до 220 кг и выше. Если планируете использовать балансборд всей семьей или добавлять весовые жилеты — разумно выбрать модель с запасом. Это позволит избежать преждевременного износа и обеспечит стабильную работу тренажера даже под более тяжелыми нагрузками. Нагрузка выше реального веса важна и для тех, кто практикует с партнером в парных упражнениях.

Девушка делает упражнения на балансборде
Обращайте внимание на максимальную нагрузку балансбордаИсточник: Unsplash

4. Оцените наличие лабиринта или дополнительных фишек

Интегрированный лабиринт с шариком превращает балансировку в когнитивную игру и добавляет элемент тренировки нейронных связей. Такая опция пригодится, если помимо физической составляющей вы хотите развивать внимание и мелкую моторику.

Тем не менее важно, чтобы лабиринт был глубоко утоплен, и шарик не выпадал при быстрых наклонах. Если игра важна для детей или нейротренировок, выбирайте модели со съемными или пластиковыми ограничителями, чтобы не повредить покрытие.

5. Обратите внимание на покрытие и амортизацию

Антискользящее покрытие — не просто приятная опция, а гарантия безопасности. Материал должен удерживать стопу даже при потных руках или ногах. Кроме того, демпферные ленты или мягкая подложка под доской снижают ударную нагрузку на суставы и добавляют плавность качания.

Это особенно важно для тех, кто использует балансборд в упражнений на устойчивость или в реабилитационных программах — уменьшенные рывки помогают избежать травм и улучшают контроль.

Назван тип тренировок, снижающий риск развития рака

Комментарий тренера по йоге

Карина Фадеева, практикующий тренер по йоге и функциональным тренировкам с опытом более 5 лет поделилась своим мнением о том, как выбрать и как пользоваться тренажером:

"При выборе балансборда обращайте внимание не только на жесткость, но и на реакцию доски: как быстро она возвращается в центр, насколько стабильно ощущается на ролике. Это влияет на глубину мышечной активации и proprioception — способность тела чувствовать свое положение в пространстве. Я рекомендую новичкам начинать с широкой доски и плотного ролика, ведь это обеспечивает безопасность и комфорт.

С ростом навыка стоит переходить на более узкие доски или ролики с меньшим диаметром — так будет развиваться тонус мышц кора и ног, а мозг быстрее адаптируется к нестабильным условиям. Кроме того, доска с качественным покрытием часто позволяет выполнять упражнения босиком, что усиливает связь стопы с опорой и улучшает баланс".

Обзор лучших балансбордов

Для удобства выбора мы собрали краткую сводку по всем моделям из рейтинга. В таблице ниже — главные особенности каждой доски, чтобы вы могли быстро сориентироваться и подобрать подходящий вариант по нужным критериям.

Kult «Волна»
Универсальный вариант с двумя размерами ролика и надежным сцеплением
Indspace Evolution Serf
Два ролика в комплекте и прочная доска для пользователей с разным уровнем подготовки
BeBalance «Море»
Удобен для трюков, выдерживает до 220 кг, с опцией шершавого покрытия
Balancer «Рио»
Декоративный вариант с гравировкой и мягким ходом за счет демпфера
JujaHolds «Лучи Жизни»
Полусфера с возможностью вращения на 360° для сложных упражнений и реабилитации
Drevmass «С лабиринтом»
Тренажер с полусферой и лабиринтом для развития координации и мышц-стабилизаторов
АзбукаДекор
Компактный снаряд с логическим элементом и устойчивой конструкцией
Нейротренажеры «Мини с ЭВА вставками»
Игровой формат с лабиринтом и противоскользящими вставками для детей и взрослых
Движение Жизнь
Массажные вставки, лабиринт с шариками и компактность для начинающих
Defit 100
Простой деревянный диск для базовой стабилизации и работы в упоре

Вопросы и ответы

Выбирая тренажер для развития координации у ребенка, легко запутаться в названиях и форматах. Ниже отвечаем на частый вопрос, который волнует многих родителей.

Что лучше для детей: балансборд или доска Бильгоу?

Если вам важно развить у ребенка именно равновесие, укрепить мышцы корпуса и улучшить координацию, балансборд — универсальный и понятный вариант. Он безопасен, особенно при наличии стопперов и нескользящего покрытия, а игровые элементы вроде лабиринта делают тренировки увлекательными даже для малышей. Такой снаряд подойдет и для активных игр, и как часть реабилитационных программ.

Доска Бильгоу — более специализированный инструмент, направленный в первую очередь на сенсомоторное развитие и коррекцию внимания. У нее ограниченная амплитуда движений и другие принципы взаимодействия. Она часто используется в логопедии, нейропсихологии и в работе с детьми с особенностями развития. Если задача — серьезная терапия, то Бильгоу подойдет больше, а если нужен универсальный тренажер для дома и игры — лучше выбрать качественный балансборд.