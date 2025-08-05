Топ-10 лучших балансбордов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Пользователи часто отмечают, что доска хорошо обработана и приятна для стоп, а сам тренажер подходит и взрослым, и подросткам. Многие начинают с меньшего ролика, а потом переходят к большему. В отзывах хвалят надежность и продуманность комплекта, но упоминают и минусы: встречается скользкая поверхность, особенно если заниматься в носках, и иногда упаковка приходит в не лучшем виде. Тем не менее, большинство довольны, особенно те, кто использует тренажер всей семьей или ищет способ натренировать координацию перед сноубордическим сезоном.